सनी देओल–अक्षय खन्नाचा ‘इक्का’ OTT रिलीजवर धुमाकूळ घालणार; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहू शकता

बॉलिवूडचा सुपरस्टार सनी देओल पुन्हा एकदा पडद्यावर झळकण्यासाठी सज्ज झाला आहे, आणि तेही अक्षय खन्नासोबत. निर्मात्यांनी चित्रपटाची घोषणा केल्यापासून प्रेक्षक त्याच्या प्रदर्शनाच्या तारखेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. निर्मात्यांनी सनी देओल आणि अक्षय खन्ना यांच्या ‘इक्का’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. यापूर्वी, सनी देओल आणि अक्षय खन्ना यांनी १९९७ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘बॉर्डर’ या चित्रपटात एकत्र काम केले होते, जो बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला होता. आणि आता, २९ वर्षांनंतर हे दोघे पुन्हा एकदा एकत्र दिसणार असून, प्रेक्षक त्यासाठी खूप उत्सुक आहेत.
सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा दिग्दर्शित ‘इक्का’ हा एक क्राईम थ्रिलर चित्रपट १० जुलै २०२६ पासून नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारीमध्ये नेटफ्लिक्सच्या ‘इंडिया लाइनअप स्लेट’ कार्यक्रमादरम्यान या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती, ज्यामुळे चाहते खूप आनंदित झाले होते. सनी देओल आणि अक्षय खन्ना यांना बऱ्याच काळानंतर पुन्हा एकत्र पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.
Sushma Murudkar: ‘म्हणाले Compromise, पण मनात होतं भलतंच’ मराठी अभिनेत्रीसोबत हिंदीमध्ये घडलेला तो थरार! कास्टिंगचा भयानक अनुभव
नेटफ्लिक्सने फेब्रुवारीमध्ये ‘इक्का’चा फर्स्ट लूक प्रदर्शित केला, ज्यामध्ये सनी देओल एका वकिलाच्या भूमिकेत दिसत आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मनुसार, ‘इक्का’ची कथा एका प्रतिष्ठित आणि प्रामाणिक वकिलाभोवती फिरते, ज्याला एका खुनाच्या आरोपीची केस लढण्यास भाग पाडले जाते. हा तोच माणूस आहे, ज्याचे करिअर एकेकाळी याच प्रामाणिक वकिलामुळे उद्ध्वस्त झाले होते, आणि आता त्याला पुन्हा एकदा त्याच आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. पण यावेळी त्याला नैतिक किंवा अनैतिक मार्गांनी का होईना, कोणत्याही परिस्थितीत आपली केस लढून जिंकायचीच आहे. ही केस हरल्यास त्याच्यासाठी एक गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
Cocktail 2 Certificate: १२ वर्षांच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच ‘A’ रेटेड चित्रपटात कृती सेनन; ‘कॉकटेल 2’ चर्चेत
‘इक्का’च्या कलाकारांबद्दल बोलायचे झाल्यास, सनी देओल आणि अक्षय खन्ना यांच्या व्यतिरिक्त, तिलोत्तमा शोम आणि दिया मिर्झा देखील या चित्रपटात दिसणार आहेत. तिलोत्तमा न्यायासाठी कटिबद्ध असलेल्या एका खंबीर सरकारी वकिलाची भूमिका साकारत आहे, तर दिया मिर्झा एक समर्पित पत्नी आणि आईच्या भूमिकेत दिसणार आहे, जी आपले कुटुंब एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘इक्का’मध्ये संजीदा शेख, शिशिर शर्मा आणि आकांक्षा रंजन कपूर यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. याचे दिग्दर्शन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा यांनी केले आहे.