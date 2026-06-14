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Nivedita Saraf : ‘नीट हिंदी बोलता येत नाही म्हणून उडवली खिल्ली!’ जेष्ठ अभिनेत्रीसोबत हिंदी क्षेत्रात घडलेला ‘तो’ प्रकार

Updated On: Jun 14, 2026 | 04:07 PM IST
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सारांश

निवेदिता सराफ यांनी एका मुलाखतीत सांगितलेला 1984 मधील ‘यह जो जिंदगी’ या मालिकेतील अनुभव सध्या चर्चेत आला आहे. हिंदी मालिकांमध्ये काम करताना त्यांच्या उच्चारांवरून त्यांची खिल्ली उडवली गेल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे त्या खूप दुखावल्या गेल्या होत्या आणि एक वेळ त्यांनी मालिका सोडण्याचा विचारही केला होता.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • निवेदिता सराफ यांनी एका मुलाखतीत सांगितलेला प्रसंग सध्या चर्चेत आला आहे.
  • अनुभव 1984 मध्ये प्रसारित होणाऱ्या ‘यह जो जिंदगी’ या मालिकेतील आहे.
  • मालिका 15 जून पासून संध्याकाळी 7 वाजता Zee Marathi वर पाहता येणार आहे.
मराठी सिनेक्षेत्रात तसेच मालिका क्षेत्रात काम करून आपल्या अभिनयाच्या जोरावर उंच शिखर गाठणारी अभिनेत्री म्हणून जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांच्याकडे पाहिले जाते. पती अभिनेते अशोक सराफ असूनदेखील स्वतःच्या अभिनयाच्या जोरावर मराठी सिनेमात त्यांनी स्वतःचे स्वकर्तुत्वाने एक आगळीवेगळी ओळख निर्माण केली. निवेदिता सराफ सध्या वेगवेगळ्या मालिकांच्या माध्यमातून त्यांच्या चाहत्यांच्या भेटीस येत असतात. निवेदिता त्यांची आगामी मालिका ‘कृष्णाईच्या लेकी’च्या प्रमोशनमध्ये सध्या व्यस्थ आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात त्यांनी ‘बंधन’, ‘अग्गंबाई सासूबाई’, ‘आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत’ यांसारख्या मालिकांमधून रसिकांची सेवा केली आहे. दरम्यान, निवेदिता सराफ यांनी एका मुलाखतीत सांगितलेला प्रसंग सध्या चर्चेत आला आहे.

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निवेदिता सराफ यांनी सांगितलेला हा अनुभव हिंदी मालिका क्षेत्रातील असून तो 1984 मध्ये प्रसारित होणाऱ्या ‘यह जो जिंदगी’ या मालिकेतील आहे. निवेदिता सांगतात की, “त्यावेळी माझ्या हिंदी उच्चारावरून माझी खिल्ली उडवली गेली होती. त्या काळात अनेक मराठी कलाकारांना हिंदी इंडस्ट्रीत काम करत असताना अशा अनुभवांना सामोरे जावे लागत होते. या अनुभवामुळे मी खूप दुखावले होते. मी ती मालिका सोडण्याचाही निर्णय घेतला होता. पण त्या वेळी माझ्या आईने मला धीर दिला तसेच हार न मानत पुढे जाण्याचा सल्ला दिला.”

एकंदरीत, हिंदी नीट उच्चारता येत नाही म्हणून मराठी कलाकारांना त्याकाळात हिंदी क्षेत्रात हीन वागणूक मिळत होती. यासंबंधित अनुभव फक्त निवेदिता सराफ यांना नव्हे तर कमळी फेम अभिनेत्री सुषमा मुरुडकरलाही आला होता, असे तिने स्वतः एका मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. आईच्या मार्गदर्शनाखाली निवेदिता यांनी उर्दू शिकण्याचा निर्णय घेतला आणि पुढे त्या क्षेत्रातही आपल्या अभिनयाची छाप सोडली होती.

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जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ झळकणार ‘या’ मालिकेत!

जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ लवकरच ‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत झळकणार आहेत. मालिकेचे promo सोशल मीडियावर चर्चेत येत आहेत. मालिकेत मुख्य भूमिकेत निवेदिता सराफ असून नवऱ्याशिवाय 3 लेकींचा सांभाळ करणारी आई म्हणून त्यांनी पात्र साकारले आहे. ही मालिका पाहण्यासाठी आतुरलेले चाहत्यांना मालिका 15 जून पासून संध्याकाळी 7 वाजता Zee Marathi वर पाहता येणार आहे.

Web Title: Nivedita saraf had to face a terrible experience in the hindi tv industry

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Published On: Jun 14, 2026 | 04:07 PM

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