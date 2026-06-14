Nivedita Saraf : ‘नीट हिंदी बोलता येत नाही म्हणून उडवली खिल्ली!’ जेष्ठ अभिनेत्रीसोबत हिंदी क्षेत्रात घडलेला ‘तो’ प्रकार

निवेदिता सराफ यांनी सांगितलेला हा अनुभव हिंदी मालिका क्षेत्रातील असून तो 1984 मध्ये प्रसारित होणाऱ्या ‘यह जो जिंदगी’ या मालिकेतील आहे. निवेदिता सांगतात की, “त्यावेळी माझ्या हिंदी उच्चारावरून माझी खिल्ली उडवली गेली होती. त्या काळात अनेक मराठी कलाकारांना हिंदी इंडस्ट्रीत काम करत असताना अशा अनुभवांना सामोरे जावे लागत होते. या अनुभवामुळे मी खूप दुखावले होते. मी ती मालिका सोडण्याचाही निर्णय घेतला होता. पण त्या वेळी माझ्या आईने मला धीर दिला तसेच हार न मानत पुढे जाण्याचा सल्ला दिला.”
एकंदरीत, हिंदी नीट उच्चारता येत नाही म्हणून मराठी कलाकारांना त्याकाळात हिंदी क्षेत्रात हीन वागणूक मिळत होती. यासंबंधित अनुभव फक्त निवेदिता सराफ यांना नव्हे तर कमळी फेम अभिनेत्री सुषमा मुरुडकरलाही आला होता, असे तिने स्वतः एका मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. आईच्या मार्गदर्शनाखाली निवेदिता यांनी उर्दू शिकण्याचा निर्णय घेतला आणि पुढे त्या क्षेत्रातही आपल्या अभिनयाची छाप सोडली होती.
जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ झळकणार ‘या’ मालिकेत!
जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ लवकरच ‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत झळकणार आहेत. मालिकेचे promo सोशल मीडियावर चर्चेत येत आहेत. मालिकेत मुख्य भूमिकेत निवेदिता सराफ असून नवऱ्याशिवाय 3 लेकींचा सांभाळ करणारी आई म्हणून त्यांनी पात्र साकारले आहे. ही मालिका पाहण्यासाठी आतुरलेले चाहत्यांना मालिका 15 जून पासून संध्याकाळी 7 वाजता Zee Marathi वर पाहता येणार आहे.