गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Atiq Ahmed Younger Son Abaan Killed In Jhansi Road Accident While Going To Meet Brother

Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Updated On: Aug 06, 2026 | 02:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

Atiq Ahmed: प्रयागराजहून झाशी कारागृहात मोठ्या भावाला भेटण्यासाठी निघालेल्या माफिया डॉन अतीक अहमदच्या धाकट्या मुलगा आबान अहमदचा भीषण रस्ता अपघातात मृत्यू झाला. झाशीतील पूंछ परिसरात कार डिव्हायडरला धडकल्याने आबानसह दोघांचा मृत्यू झाला असून तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत.

एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा आबानचा झाशीत रस्ता अपघातात मृत्यू
  • झाशीतील भीषण अपघातात अतीक अहमदच्या धाकट्या मुलाचा मृत्यू
  • माफिया डॉन अतीक अहमदच्या कुटुंबावर आणखी एक आघात
Atiq Ahmed News Marathi: उत्तर प्रदेशातील झाशी येथे झालेल्या भीषण रस्ता अपघातात माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा आबान अहमद याचा मृत्यू झाला. या अपघातात आबानसह त्याचा मित्र सोनू याचाही मृत्यू झाला असून अन्य तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्वजण प्रयागराजहून झाशी कारागृहात बंद असलेल्या आबानच्या मोठ्या भावाला अली अहमद याला भेटण्यासाठी जात होते. ही दुर्घटना झाशी जिल्ह्यातील पूंछ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्गावर घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, भरधाव वेगातील कार अचानक नियंत्रणाबाहेर जाऊन डिव्हायडरला जोरदार धडकली. धडक इतकी भीषण होती की कारचा पुढील भाग पूर्णपणे चुराडा झाला.

घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र आबान अहमद आणि त्याचा मित्र सोनू यांचा जागीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. प्राथमिक तपासात चालकाला पहाटेच्या वेळी झोपेची डुलकी लागल्याने कारवरील नियंत्रण सुटून हा अपघात झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. झाशीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांनीही कार डिव्हायडरला धडकल्याने हा अपघात झाल्याचे सांगितले असून सर्व बाजूंनी तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Bharatpol Digital Platform: ‘भारतपोल’ प्लॅटफॉर्मने बदलला तपासाचा चेहरा; ७ वर्षांत ३६ देशांतून २७४ गुन्हेगारांना आणले भारतात!

उल्लेखनीय म्हणजे, आबानचा मोठा भाऊ अली अहमद याला १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रयागराजच्या नैनी कारागृहातून झाशी कारागृहात हलविण्यात आले होते. त्याला भेटण्यासाठी जात असतानाच हा दुर्दैवी अपघात घडला. एकेकाळी उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या अतीक अहमदच्या कुटुंबावर गेल्या काही वर्षांत एकामागोमाग एक संकटे कोसळली आहेत. अतीक अहमद आणि त्याची पत्नी शाइस्ता परवीन यांना पाच मुले होती. त्यापैकी आता दोन मुलांचा मृत्यू झाला असून दोन मुले कारागृहात आहेत. कुटुंबातील काही सदस्य अद्याप फरार असल्याने अतीक अहमदचे कुटुंब पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

वयाच्या १७ व्या वर्षी खून आणि गुन्हेगारीच्या जगात प्रवेश

अतीक अहमदचे वडील, हाजी फिरोज, अलाहाबादमध्ये घोडागाडी चालवत असत. अतीक अभ्यासात कच्चा होता आणि लवकरच त्याने शाळा सोडली. श्रीमंत होण्याच्या ध्येयाने त्याने गुन्हेगारीचा मार्ग निवडला. १९७९ मध्ये, वयाच्या १७ व्या वर्षी, अतीकवर पहिल्यांदा खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यावेळी अलाहाबादमध्ये ‘चांद बाबा’ नावाच्या गुंडाला अतीकची दहशत होती. चांद बाबामुळे पोलीस आणि राजकारण्यांना त्रास होत होता. अतीकने या संधीचा फायदा घेतला आणि पोलीस व राजकारण्यांच्या पाठिंब्याने चांद बाबाचा खून केला. यानंतर, अतीक अहमद रातोरात अलाहाबादचा नवा ‘डॉन’ बनला.

भारतीय डेटा सेंटर्सना मोठा दिलासा; परदेशी कंपन्यांसाठी अनुपालन प्रक्रिया होणार अधिक सोपी

Web Title: Atiq ahmed younger son abaan killed in jhansi road accident while going to meet brother

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UP Crime: अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात
1

UP Crime: अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

हा खरा सुपरहिरो…! २ सेंकदाचा तो थरार अन् मृत्यूच्या दाढेतून डिलिव्हरी बाॅयने वाचवले चिमुकल्याचे प्राण; Video Viral
2

हा खरा सुपरहिरो…! २ सेंकदाचा तो थरार अन् मृत्यूच्या दाढेतून डिलिव्हरी बाॅयने वाचवले चिमुकल्याचे प्राण; Video Viral

Wardha News : स्कूल व्हॅनला धडक ६ विद्यार्थी गंभीर, १५ जखमी; वर्धा-मदणी मार्गावरील करंजी-काजी परिसरातील घटना
3

Wardha News : स्कूल व्हॅनला धडक ६ विद्यार्थी गंभीर, १५ जखमी; वर्धा-मदणी मार्गावरील करंजी-काजी परिसरातील घटना

Bhandara News: दोन ट्रकची समोरासमोर धडक, वाहकाचा मृत्यू; कोरंभी परिसरातील बायपास मार्गावरील घटना
4

Bhandara News: दोन ट्रकची समोरासमोर धडक, वाहकाचा मृत्यू; कोरंभी परिसरातील बायपास मार्गावरील घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Aug 06, 2026 | 02:50 PM
Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

Aug 06, 2026 | 02:50 PM
US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध

US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध

Aug 06, 2026 | 02:42 PM
भेसळ करताय? मग सावधान! रत्नागिरीत FDA ची अस्वच्छता आणि बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात कडक मोहीम

भेसळ करताय? मग सावधान! रत्नागिरीत FDA ची अस्वच्छता आणि बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात कडक मोहीम

Aug 06, 2026 | 02:30 PM
Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Aug 06, 2026 | 02:26 PM
Gurugram Crime: ‘नवऱ्याने मला बेदम मारहाण केली’… वडिलांशी झाला शेवटचा संवाद; काही तासांतच विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू

Gurugram Crime: ‘नवऱ्याने मला बेदम मारहाण केली’… वडिलांशी झाला शेवटचा संवाद; काही तासांतच विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू

Aug 06, 2026 | 02:24 PM
‘माझी नार्को टेस्ट करा,’ मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंची पहिली मोठी प्रतिक्रिया

‘माझी नार्को टेस्ट करा,’ मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंची पहिली मोठी प्रतिक्रिया

Aug 06, 2026 | 02:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा