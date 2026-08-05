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हा खरा सुपरहिरो…! २ सेंकदाचा तो थरार अन् मृत्यूच्या दाढेतून डिलिव्हरी बाॅयने वाचवले चिमुकल्याचे प्राण; Video Viral

Updated On: Aug 05, 2026 | 09:56 AM IST
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सारांश

Video Viral : काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती...! एका सेकंदाच्या फरकाने डिलिव्हरी बाॅयने वाचवले चिमुकल्याचे प्राण. व्हिडिओला १ मिलिहून अधिकचे लाईक्स मिळाले असून यूजर्स डिलिव्हरी बाॅयला रिअल लाईफ हिरोची उपमा देत आहेत.

हा खरा सुपरहिरो...! २ सेंकदाचा तो थरार अन् मृत्यूच्या दाढेतून डिलिव्हरी बाॅयने वाचवले चिमुकल्याचे प्राण; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • रस्त्यावर घडलेली एक थरारक घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
  • काही सेकंदांत घेतलेल्या एका प्रसंगावधानाच्या निर्णयामुळे मोठी दुर्घटना टळल्याचे नेटकऱ्यांचे मत आहे.
  • व्हिडिओतील व्यक्तीच्या धाडसाचे आणि तत्परतेचे सोशल मीडियावर जोरदार कौतुक होत असून त्याला ‘रिअल लाईफ हिरो’ म्हटले आहे.
काळ आला पण वेळ आली नव्हती… ही म्हण तर तुम्ही अनेकदा ऐकली असेल. सोशल मिडियावर दररोज असंख्य व्हिडिओज व्हायरल होत असतात पण यातील काही निवडक व्हिडिओज हे लोकांचे लक्ष वेधून घेत असतात. इथे हास्यास्पद, जुगाडू, स्टंटबाजीचे तसेच काही अपघाताचेही दृष्य शेअर केले जातात. सध्या माणुसकीचे दर्शन घडवणारा एक व्हिडिओ इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला आहे, ज्यातील दृष्ये पाहून जगात माणूसकी अजूनही जिवंत आहे याची जाणीव झाली. व्हिडिओ नेमका कुठला याची माहिती मिळाली नसली तरी सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ वेगाने शेअर केला जात आहे.

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व्हिडिओमध्ये एक डिलिव्हरी बाॅय मुलाचे प्राण वाचवताना दिसतो. गाडी समोर असताना मुलाचा अपघात होणारच असतो तितक्यात बाजूला उभा असणारा डिलिव्हरी बाॅय गाडीच्या समोर येतो आणि अवघ्या काही सेकंदातच मुलाला गाडीसमोरुन मागे खेचतो. डिलिव्हरी बाॅयचे प्रसंगावधान मुलाचे प्राण वाचवण्यास मदत करते, ज्यामुळे सोशल मिडियावर आता त्याच्या या कृतीचे चांगलेच काैतुक केले जात आहे.

काय घडलं व्हिडिओत?

सदर घटना ही जवळच बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली असून याचे फुटेज सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओमध्ये दिसते की, रस्ता ओलांडण्यासाठी एक मुलगा वेगाने रस्त्याच्या दिशेने धावत जातो. रस्ता ओलाेंडताना त्याचे लक्ष समोरुन येणाऱ्या गाडीकडे जात नाही ज्यामुळे मोठी गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. रस्ता ओलांडण्याच्या नादात मुलगा भरधाव ट्रकच्या समोर येतो ज्यानंतर अपघाताची स्थिती निर्माण होते. डिलिव्हरी बाॅय हे दृष्य आपल्या डोळ्यांनी पाहतो आणि क्षणाचाही विलंब न करता ट्रकसमोरुन मुलाला खेचत बाजूला ओढतो.

मुलाला खेचल्यानंतर अवघ्या एका सेंकदातच ट्रक मुलाच्या बाजूने पुढे जाते. याचा अर्थ सेकंदाचाही जर विलंब झाला असता तर मुलगा अपघाताला बळी पडण्याची शक्यता होती. निष्पाप मुलाला वाचवण्यासाठी डिलिव्हरी बाॅयने घेतलेली धडपड पाहून आता यूजर्स त्याच्या कृतीवर काैतुकांचा वर्षाव करत आहे. इतर वेळी जेव्हा लोक मदत करण्याऐवजी घटनेचे दृष्य फोनमध्ये कैद करण्यास पहिले प्राधान्य देतात तिथेच डिलिव्हरी बाॅयने मात्र माणूसकीला पहिले प्राधान्य दिले. यूजर्स त्याच्या हिमतीवर चांगलेच खुश झाले असून रिअल लाईफ हिरो अशी उपमा डिलिव्हरी बाॅयला दिली जात आहे.

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घटनेचा हा व्हिडिओ @MandeepRajBhar9 नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत १ मिलियनहून अधिकचे लाईक्स मिळाले असून अनेकांनी कमेंट सेक्शनमध्ये व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “मुलांन असं एकट नाही सोडायला पाहिजे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जर काही सेकंदांचे हे धाडस नसते, तर कदाचित आजची बातमी वेगळी असती”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्या माणसाकडे कमांडोसारखी अविश्वसनीय चपळता आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Delivery boy quick action saves child from road accident viral cctv video

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Published On: Aug 05, 2026 | 09:56 AM

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