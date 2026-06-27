'आयुष्याचा शेवट भारतातच व्हावा...'; वयाच्या 94 व्या वर्षी अमेरिकेतील आजींनी स्वीकारले भारतीय नागरिकत्त्व

अमरावती : माणूस जगभरात कुठेही गेला तरी त्याचे आपल्या जन्मभूमीशी, स्वदेशाशी दृढ नाते असते. परदेशातही त्याला नेहमी स्वदेशाचीच आठवण होत असते. अशीच एक हृदयस्पर्शी कहाणी सध्या चर्चेचा विषय होत आहे. आंध्र प्रदेशातील बापटला जिल्ह्यातील ९४ वर्षीय कोंड्रागुंटा महालक्ष्मम्मा या आजींनी आपली दीर्घकाळापासूनची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेच्या नागरिकत्वाचा त्याग करून पुन्हा भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले.
आपले अखेरचे दिवस मातृभूमीत घालवणे आणि आपल्या मूळ गावीच आपल्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार व्हावेत, ही शेवटची इच्छा होती. त्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. बापटला जिल्ह्यातील एका ९४ वर्षांच्या या आजींनी आपली अखेरची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत अनेक वर्षे राहिल्यानंतर आणि तेथील नागरिकत्व मिळवल्यानंतर, त्यांनी पुन्हा भारतीय नागरिकत्व मिळवले आहे. आपल्या आयुष्याचे शेवटचे दिवस मातृभूमीत घालवणे आणि आपल्याच गावात अंत्यसंस्कार होणे, ही सर्वांत मोठी इच्छा होती. त्यासाठीच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला अर्ज
काही काळापूर्वी, त्यांनी आपले भारतीय नागरिकत्व पुन्हा मिळवण्यासाठी बापटला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला होता. आपल्या अर्जात त्यांनी लिहिले होते की, आता त्यांची एकच इच्छा आहे की, आपला अखेरचा श्वास भारतातच घ्यावा आणि आपल्या मूळ गावीच अंत्यसंस्कार व्हावेत. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रशासनाने त्यांचा अर्ज मंजूर केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली निष्ठेची शपथ
२४ जून रोजी बापटला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका समारंभात, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना निष्ठेची शपथ दिली आणि भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे सुपूर्द केली. आपले भारतीय नागरिकत्व परत मिळाल्यानंतर महालक्ष्मम्मा यांना खूप आनंद झाला होता. त्यांच्यासाठी ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया नव्हती, तर आपल्या मातीशी आणि मुळांशी पुन्हा जोडले जाण्याचा एक भावनिक क्षण होता.
मायभूमीची तीव्रतेने येत होती आठवण
महालक्ष्मम्मा या बापटला जिल्ह्यातील चिंतागुम्याला गावच्या रहिवासी आहेत. पतीच्या निधनानंतर त्या आपल्या मुलासह अमेरिकेत स्थायिक झाल्या. तिथे राहत असताना त्यांनी अमेरिकेचे नागरिकत्वही मिळवले. मात्र, परदेशात अनेक वर्षे घालवूनही, त्यांचे मन त्यांच्या गावाशी आणि मायभूमीच्या आठवणीत होते.
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