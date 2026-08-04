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Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Updated On: Aug 04, 2026 | 02:57 PM IST
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सारांश

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर काही अटी व शर्ती लागू करत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर काही अटी व शर्ती लागू करत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि मॉडर्न महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थी आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या प्रतिक्रिया.

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राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर काही अटी व शर्ती लागू करत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि मॉडर्न महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थी आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या प्रतिक्रिया.

Web Title: Tukaram mundhe news angry reactions from punekars over that decision by tukaram mundhe

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Published On: Aug 04, 2026 | 02:57 PM

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