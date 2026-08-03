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Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Updated On: Aug 03, 2026 | 03:13 PM IST
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सारांश

सानपाडा येथे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ५ मजली अद्ययावत मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्यात आले आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी इमारतीची पाहणी केली असून हे ग्रंथालय लवकरच विद्यार्थ्यांसाठी खुले होणार आहे. या लायब्ररीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

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विस्तार

 

सानपाडा येथे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ५ मजली अद्ययावत मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्यात आले आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी इमारतीची पाहणी केली असून हे ग्रंथालय लवकरच विद्यार्थ्यांसाठी खुले होणार आहे. या लायब्ररीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

Follow Us:
विस्तार

 

सानपाडा येथे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ५ मजली अद्ययावत मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्यात आले आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी इमारतीची पाहणी केली असून हे ग्रंथालय लवकरच विद्यार्थ्यांसाठी खुले होणार आहे. या लायब्ररीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

Web Title: Navi mumbai up to date library ready in navi mumbai dr ambedkars name will be given aa mandatai mhatre

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Published On: Aug 03, 2026 | 03:13 PM

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