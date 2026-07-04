Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर दान चोरी प्रकरण; चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांचे राजीनामे, ६ जुलैला महत्त्वाची बैठक

Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या येथील राम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आले आहे. राम मंदिरातील दान चोरी प्रकरण समोर आल्यानंतर ट्रस्टचे महासचिव आणि विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्या राजीनामा दिला. या राजीनाम्यासंदर्भात ६ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजता अयोध्या येथील मणिरामदास छावणीत एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्यावर विचार केला जाईल आणि एसआयटीच्या अंतरिम अहवालावरही चर्चा केली जाईल.
याशिवाय, सीईओ पदाच्या निर्मितीसह मंदिराच्या भविष्यातील व्यवस्थापन व्यवस्थेवर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच, राम मंदिराशी संबंधित आर्थिक माहितीचा अहवाल आणि राम मंदिराशी संबंधित इतर मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ट्रस्टच्या अध्यक्षांच्या परवानगीने खजिनदारांनी सोमवारी (६ जुलै, २०२६) एक सभा आयोजित केली आहे.
तात्काळ बाबींवर चर्चा करण्यासाठी आणि आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी ही सभा कमी वेळेच्या सूचनेवर बोलावण्यात आली आहे. सभा यशस्वी करण्यासाठी सर्व संबंधित सदस्यांना नियोजित वेळेत आणि ठिकाणी उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात येत आहे. ट्रस्टचे खजिनदार स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी बोलवलेल्या बैठकीच्या सूचनेनुसार, महासचिव चंपत राय आणि विश्वस्त डॉ. अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्यांवर विचार करणे हा बैठकीचा पहिला विषय असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राम मंदिरातील दानपेट्यांमधून मिळालेल्या निधीच्या गणनेसंदर्भातील एसआयटीचा अंतरिम अहवालही ट्रस्टसमोर सादर केला जाणार आहे. महंत नृत्य गोपाल दास यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र बैठकीत मंदिराच्या भविष्यातील व्यवस्थापन व्यवस्थेवर चर्चा केली जाईल, तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न आणि खर्चाचे हिशोब व इतर आर्थिक विवरणपत्रांवर विचार करून त्यांना मंजुरी दिली जाईल.
तात्काळ बाबींवर चर्चा करण्यासाठी कमी वेळेत बोलावलेली ही बैठक असल्याचे ट्रस्टने म्हटले आहे. राम मंदिरातील नैवेद्य चोरीचे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून ट्रस्टची ही पहिली औपचारिक बैठक आहे. पहिल्यांदाच, ट्रस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याचा अधिकृत अजेंड्यात समावेश करण्यात आला आहे. ट्रस्ट एसआयटीच्या अंतरिम तपास अहवालावरही चर्चा करणार आहे. या बैठकीत घेतलेले निर्णय केवळ ट्रस्टचे नेतृत्वच नव्हे, तर मंदिराची आर्थिक स्थिती, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि भविष्यातील कामकाजही ठरवू शकतात. त्यामुळे, संपूर्ण देश ६ जुलै रोजी होणाऱ्या या बैठकीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.