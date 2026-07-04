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Panjab Congress Split: पंजाबमध्ये राजकीय भुकंप? काँग्रेस खासदाराच्या अमित शाहांच्या भेटीने खळबळ

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:26 PM IST
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सारांश

Panjab Congress: पंजाब काँग्रेसचे प्रभारी भूपेश बघेल यांनीही हालचाली सुरू केल्या आहेत. विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वडिंग आणि माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांची भेट घेण्यासाठी ते आज किंवा पुढील काही दिवसांत चंदीगडला पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Punjab Congress, Sukhjinder Randhawa, Amit Shah, Charanjit Channi,

Panjab Congress: पंजाबमध्ये राजकीय भुकंप? काँग्रेस खासदाराच्या अमित शाहांच्या भेटीने खळबळ

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विस्तार
  • पंजाब काँग्रेसमध्येही फूट पडण्याची शक्यता
  • चरणजीत सिंग चन्नी आक्रमक
  • पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेत येऊ शकणार नाही
Panjab Congress split:  बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसपाठोपाठ आता पंजाब काँग्रेसमध्येही फूट पडण्याची शक्यता आहे. गुरदासपूरचे खासदार सुखजिंदर सिंग रंधावा गुपचूप दिल्लीला पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. सुखजिंदर सिंग यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शाहा यांची भेट घेतल्याचेही बोलले जात आहे. यावेळी ते भाजपचे राज्यसभा खासदार तरुण चुघ यांच्यासोबत दिसले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या भेटीनंतर रंधावा म्हणाले की, “पंजाबबाबत चरणजीत सिंग चन्नी आणि राजा वडिंग यांनाच विचारा. मी कालही के. सी. वेणुगोपाल यांची भेट घेतली. अशी वेळ यायला नको होती. इतक्या बैठका घेतल्यानंतरही ही परिस्थिती उद्भवली, हे दुर्दैवी आहे.”

दुसरीकडे, पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद न मिळाल्याने माजी मुख्यमंत्री आणि जालंधरचे खासदार चरणजीत सिंग चन्नी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी आपल्या मोरिंडा येथील निवासस्थानी काँग्रेस नेत्यांची तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीला तीन विद्यमान आमदारांसह २६ नेते उपस्थित होते. नेत्यांच्या येण्याचा ओघ अजूनही सुरू आहे.

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काँग्रेस हायकमांडने लुधियानाचे खासदार अमरिंदर सिंग राजा वडिंग यांनाच पंजाब काँग्रेच्या प्रदेशाध्यक्षपदी कायम ठेवण्याच्या निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पक्षातील अनेक नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

चन्नी समर्थक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

चरणजीत सिंग चन्नी आपल्या समर्थक नेत्यांशी चर्चा करून मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. बैठकीला उपस्थित असलेले माजी आमदार दर्शन बराड म्हणाले की, “जर चन्नी यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले नाही, तर पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेत येऊ शकणार नाही.”

निवडणुकीपूर्वी चरणजीत सिंग चन्नी यांचे नाव प्रदेशाध्यक्षपदासाठी जवळपास निश्चित मानले जात होते. मात्र, ऐनवेळी निर्णय बदलून अमरिंदर सिंग राजा वडिंग यांनाच या पदावर कायम ठेवण्यात आले, तर चन्नी यांच्याकडे प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

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या निर्णयामुळे चन्नी नाराज झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी काँग्रेस हायकमांडचे आभारही मानले नाहीत. चन्नी यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एका व्यक्तीने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, प्रदेशाध्यक्षपद न मिळाल्याने ते अत्यंत नाराज असून आता त्यांनी आरपारच्या लढाईची भूमिका घेतली आहे. शक्तिप्रदर्शन करून हायकमांडला आपल्या ताकदीची जाणीव करून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

दुसरीकडे, पंजाब काँग्रेसचे प्रभारी भूपेश बघेल यांनीही हालचाली सुरू केल्या आहेत. विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वडिंग आणि माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांची भेट घेण्यासाठी ते आज किंवा पुढील काही दिवसांत चंदीगडला पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

Web Title: Punjab congress split mp sukhjinder singh randhawa meets amit shah delhi

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:24 PM

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