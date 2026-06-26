Ayodhya Ram Temple : राम मंदिर ट्रस्टमध्ये मोठी घडामोड; चोरी प्रकरणानंतर तीन सदस्यांचे राजीनामे

राम मंदिर देणगीचे सीसीटीव्ही बॅकअपच गायब; तपास यंत्रणांची डोकेदुखी वाढणार
गुरुवारी, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने आठ व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. ट्रस्टचे सदस्य कृष्ण मोहन यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, श्री राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव आणि इतर अनेक अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर, सर्व आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी पोलीस कोठडीत असून या प्रकरणी त्यांची चौकशी सुरू आहे.
एसआयटीने आपल्या प्राथमिक अहवालात ट्रस्ट आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची रूपरेषा मांडली आहे. खरेदी, बांधकाम, देणग्या, दागिने, रत्ने आणि अर्पण मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि प्रत्यक्ष ऑडिट यांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सखोल तपासात, एसआयटी प्रत्येक आरोपातील सत्यता आणि असत्यता निश्चित करेल. देणगी पेटी मोजण्याची प्रणाली आधीच स्थापित करण्यात आली आहे. आता, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे दानपेटी उघडतानाची, ती मोजणी कक्षात नेतानाची आणि मोजणी प्रक्रियेतील परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जोपर्यंत फुटेजचा प्रत्यक्षदर्शी सापडत नाही, तोपर्यंत आरोप सिद्ध करणे कठीण होईल.
त्याचप्रमाणे, एसआयटी बांधकाम साहित्याच्या खरेदीच्या बिलांची तपासणी करेल आणि पैसे देण्याची पद्धत निश्चित करेल. शंका निर्माण झाल्यास, त्याच वस्तूसाठीची बिले, दिलेली रक्कम आणि बाजारभाव यांची चौकशी केली जाऊ शकते. जास्त पैसे दिल्याच्या आरोपांचीही पडताळणी केली जाईल. आवश्यक असल्यास, बांधकाम साहित्य पुरवणाऱ्या एजन्सीकडून नोंदी मागवल्या जातील. एकदा आरोपांना पुष्टी देणारी कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यावर, ट्रस्टचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची भूमिकाही निश्चित केली जाईल.
एसआयटी श्रीराम मंदिराचे व्यवस्थापन आणि अर्पण केलेल्या वस्तूंच्या चोरीची चौकशी करत आहे. पंतप्रधान कार्यालयापासून (पीएमओ) ते मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत (सीएमओ) सर्वजण या तपासावर लक्ष ठेवून आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आधीच सांगितले आहे की एसआयटीच्या तपासात सत्य समोर येईल. श्रीराम मंदिर हे जनश्रद्धेचा विषय असल्याने, तपासातून कोणतीही वस्तुस्थिती सुटू नये, याची खात्री सरकारला करायची आहे.
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