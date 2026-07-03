शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Delhi High Court Directs Gac To Decide On Dhruv Rathee Controversial Video Within 15 Days

Dhruv Rathee च्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश

Updated On: Jul 03, 2026 | 03:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

Dhruv Rathee News: युट्युबर ध्रुव राठी यांच्या "Can Hindus Eat Beef?" या वादग्रस्त व्हिडिओवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या समितीला १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे मोठे आदेश दिले आहेत.

ध्रुव राठीच्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या (Photo Credit- X)

ध्रुव राठीच्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ध्रुव राठीच्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या
  • दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश
  • वाचा संपूर्ण बातमी!
Dhruv Rathee Controversy: युट्युबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) यांच्या एका वादग्रस्त युट्यूब व्हिडिओबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी’ला (GAC) या व्हिडिओच्या हटवण्याबाबतच्या अपिलावर १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, त्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. हे प्रकरण एका अशा व्हिडिओशी संबंधित आहे ज्यामध्ये ध्रुव राठी यांनी कथितरीत्या असे म्हटले होते की, भगवान राम, माता सीता आणि भगवान कृष्ण मांस आणि मद्य सेवन करत असत. हा व्हिडिओ हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा यांनी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मध्यस्थ प्लॅटफॉर्म असलेल्या युट्यूबने योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी होती आणि असा मजकूर स्वतःहून  काढून टाकायला हवा होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ध्रुव राठी यांनी अपलोड केलेला मजकूर हानिकारक असून समाजात फूट पाडणारा आहे.

ASG यांनी न्यायालयात सांगितले की, गुगलने एकतर हा व्हिडिओ त्वरित काढून टाकण्याची तयारी दर्शवावी, अन्यथा खंडपीठाने केलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायालय आदेश देऊ शकते. त्यांनी पुढे नमूद केले की, समाजात फूट पाडणारा आणि बहुसंख्य समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावणारा मजकूर प्रसारित केला जाऊ नये.

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! याचिका फेटाळत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

दरम्यान, गुगलचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, कंपनीने याचिकाकर्त्या अमिता सचदेवा यांना आपले उत्तर यापूर्वीच सादर केले आहे आणि या प्रकरणाबाबत GAC कडे अपील दाखल करण्यात आले आहे.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी GAC ला १५ दिवसांच्या आत अपिलावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने यावरही भर दिला की, आदेशाचे पालन न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल.

हे प्रकरण ॲडव्होकेट अमिता सचदेवा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून उद्भवले आहे; ही याचिका ध्रुव राठी यांनी २१ मार्च २०२६ रोजी युट्यूबवर अपलोड केलेल्या “Can Hindus Eat Beef?” (हिंदू गोमांस खाऊ शकतात का?) या शीर्षकाच्या व्हिडिओबाबत होती. त्यांनी ‘The Kerala Story 2 Exposed’ या शीर्षकाच्या व्हिडिओवर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती.

दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! खाजगी शाळांतील महिला शिक्षिकांनाही मिळणार आता Child Care Leave!

Web Title: Delhi high court directs gac to decide on dhruv rathee controversial video within 15 days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 03:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WhatsApp चे Username बनले चिंतेचे कारण! सरकारच्या बंदीनंतर कंपनीने अखेर दिले सर्व प्रश्नांचे उत्तर
1

WhatsApp चे Username बनले चिंतेचे कारण! सरकारच्या बंदीनंतर कंपनीने अखेर दिले सर्व प्रश्नांचे उत्तर

Raj Thackeray on BJP: ‘भाजपचा हा राजकीय जुगार अंगलट येणार, सत्तेचा बंगला कोसळणार’; फोडाफोडीच्या राजकारणावर राज ठाकरेंचा हल्लबोल
2

Raj Thackeray on BJP: ‘भाजपचा हा राजकीय जुगार अंगलट येणार, सत्तेचा बंगला कोसळणार’; फोडाफोडीच्या राजकारणावर राज ठाकरेंचा हल्लबोल

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, जुलैपासून पगारात होणार मोठी वाढ; DA 3 टक्क्यांनी वाढणार
3

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, जुलैपासून पगारात होणार मोठी वाढ; DA 3 टक्क्यांनी वाढणार

सामान्यांना लुबाडलं जातंय… कच्च तेल इतकं स्वस्त तरीही Petrol-Diesel महाग का? कधीपर्यंत कमी होणार भाव?
4

सामान्यांना लुबाडलं जातंय… कच्च तेल इतकं स्वस्त तरीही Petrol-Diesel महाग का? कधीपर्यंत कमी होणार भाव?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhruv Rathee च्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश

Dhruv Rathee च्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश

Jul 03, 2026 | 03:23 PM
धक्कादायक ! वीज खांबावरील बिघाड दुरूस्त करताना बसला जोरदार शॉक; तरुणाचा जागीच मृत्यू

धक्कादायक ! वीज खांबावरील बिघाड दुरूस्त करताना बसला जोरदार शॉक; तरुणाचा जागीच मृत्यू

Jul 03, 2026 | 03:23 PM
Pink E-Rickshaw Scheme : महिलांसाठी आनंदाची बातमी! गुलाबी ई-रिक्षा योजनेला गती; यंदा ५ हजार महिलांना लाभ देण्याचे सरकारचे लक्ष्य

Pink E-Rickshaw Scheme : महिलांसाठी आनंदाची बातमी! गुलाबी ई-रिक्षा योजनेला गती; यंदा ५ हजार महिलांना लाभ देण्याचे सरकारचे लक्ष्य

Jul 03, 2026 | 03:22 PM
Soundous Moufakir : धर्माने मुस्लिम असून हिंदू पद्धतीने केली पूजा! सुरु केला व्यवसाय, कोण आहे ही अभिनेत्री?

Soundous Moufakir : धर्माने मुस्लिम असून हिंदू पद्धतीने केली पूजा! सुरु केला व्यवसाय, कोण आहे ही अभिनेत्री?

Jul 03, 2026 | 03:20 PM
Sagar Karande Emotional Post For Anushri Mane: “स्त्रीनं ठरवलं तर जग जिंकू शकते!” अनुश्री मानेसाठी सागर कारंडेची भावुक पोस्ट

Sagar Karande Emotional Post For Anushri Mane: “स्त्रीनं ठरवलं तर जग जिंकू शकते!” अनुश्री मानेसाठी सागर कारंडेची भावुक पोस्ट

Jul 03, 2026 | 03:20 PM
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारा ‘टेम्पो व्यवसाय’; स्वयंरोजगाराचा कणा

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारा ‘टेम्पो व्यवसाय’; स्वयंरोजगाराचा कणा

Jul 03, 2026 | 03:19 PM
Flipkart-Amazon Sale: अवघे काही तास शिल्लक! स्मार्टफोनवर मिळणार धमाकेदार डिस्काऊंट… ही सुवर्णसंधी चुकवू नका

Flipkart-Amazon Sale: अवघे काही तास शिल्लक! स्मार्टफोनवर मिळणार धमाकेदार डिस्काऊंट… ही सुवर्णसंधी चुकवू नका

Jul 03, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा