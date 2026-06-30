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काय सांगता! भारताच्या पहिल्या Mumbai-Ahmedabad Bullet Train ची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ मार्गावर होणार हाय-स्पीड ट्रेनची चाचणी

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:53 PM IST
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सारांश

देशातील पहिली बुलेट ट्रेन पुढील वर्षी सुरू होण्याची शक्यता असून, सुरुवातीला गुजरातमधील सुरत-वापी या 100 किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर हाय-स्पीड ट्रेन धावणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, भारताच्या वेगवान रेल्वे वाहतुकीच्या दिशेने हे मोठे पाऊल ठरणार आहे.

काय सांगता! भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनची प्रतीक्षा संपणार, 'या' मार्गावर होणार हाय-स्पीड ट्रेनची चाचणी

काय सांगता! भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनची प्रतीक्षा संपणार, 'या' मार्गावर होणार हाय-स्पीड ट्रेनची चाचणी

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विस्तार
  • देशातील पहिली बुलेट ट्रेन पुढील वर्षी धावणार
  • सुरत-वापी 100 किमी मार्गावर होणार सुरुवात
  • देशाची पहिली बुलेट ट्रेन पुढील वर्षी ट्रॅकवर
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train : भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. भारताला पुढील वर्षी पहिली बुलेट ट्रेन मिळणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा एक टप्पा २०२७ मध्ये सुरू होणार असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गाची एकूण लांबी ५०८ किमी आहे. या मार्गापैकी ३४८ किमी गुजरातमध्ये, १५६ किमी महाराष्ट्रात आणि ४ किमी दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये असेल.

सुरत आणि वापी दरम्यानच्या सुमारे १०० किलोमीटरच्या टप्प्यावर बुलेट ट्रेन सेवा सुरू होईल. भारतीय रेल्वेचे अतिरिक्त महासंचालक धर्मेंद्र तिवारी यांनी सांगितले की, संपूर्ण कॉरिडॉरवरील महत्त्वपूर्ण काम आधीच पूर्ण झाले आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२७ मध्ये सुरत आणि वापी शहरांदरम्यान सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर कार्यान्वित होईल. हा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा असेल. देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला बराच वेळ लागला आहे आणि वाढलेला खर्च व विलंबामुळे तो रखडला आहे.

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एकूण १२ स्थानके

या मार्गावरील पहिले स्थानक गुजरातमधील साबरमती आणि शेवटचे स्थानक महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई असेल. गुजरातमधील साबरमतीपासून सुरू होणारे पुढील स्थानक अहमदाबाद असेल. अहमदाबादहून ही ट्रेन आनंद, वडोदरा, भरूच, सुरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे आणि अखेरीस मुंबईला जाईल. देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन मार्गावर धावणाऱ्या गाड्या ताशी ३२० किमी वेगाने धावतील आणि ५०८ किमीचा प्रवास केवळ २ तास ७ मिनिटांत पूर्ण करतील.

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्प २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. जपानच्या ‘शिंकनसेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या या प्रतिष्ठित प्रकल्पाचे उद्घाटन २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन जपानचे पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्या हस्ते झाले होते. हा प्रकल्प २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु तीन वर्षांनंतर, २०२६ मध्ये, त्याचा एकही टप्पा पूर्णपणे पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही वर्षे लागतील.

508 किलोमीटरचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गाची एकूण लांबी 508 किलोमीटर आहे. त्यापैकी:

348 किमी मार्ग गुजरातमध्ये

156 किमी मार्ग महाराष्ट्रात

4 किमी मार्ग दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई आणि अहमदाबादमधील प्रवासाचा वेळ सध्याच्या 6 ते 7 तासांवरून सुमारे 2 ते 3 तासांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

आधुनिक स्थानके आणि सुविधा

बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक स्थानके, उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था, भूकंपरोधक तंत्रज्ञान, स्वयंचलित सिग्नल प्रणाली आणि जागतिक दर्जाच्या प्रवासी सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक विकास आणि महाराष्ट्र-गुजरातमधील आर्थिक संपर्काला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

भारतासाठी ऐतिहासिक टप्पा

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातील महत्त्वाचा मैलाचा दगड मानला जात आहे. 2027 मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाल्यानंतर भारताच्या रेल्वे वाहतुकीत नवे पर्व सुरू होईल आणि वेगवान, सुरक्षित तसेच आधुनिक सार्वजनिक वाहतुकीकडे देशाची वाटचाल अधिक वेगाने होईल.

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Web Title: India first bullet train surat vapi 100 km section launch next year news marathi

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Published On: Jun 30, 2026 | 03:53 PM

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