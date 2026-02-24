Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Parents Will Have To Be Informed About Love Marriages Decision By Gujrat Government

लव्ह मॅरेज करताय? तर थांबा ! आता आई-वडिलांना सांगावंच लागणार; अन्यथा…

विवाह प्रमाणपत्रे जारी करण्यास ३० ते ४० दिवस लागू शकतात. या काळात कोणत्याही आक्षेपांची चौकशी केली जाईल. सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करावी लागतील.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:01 AM
लव्ह मॅरेज करताय? तर थांबा ! आता आई-वडिलांना सांगावंच लागणार; अन्यथा...

लव्ह मॅरेज करताय? तर थांबा ! आता आई-वडिलांना सांगावंच लागणार; अन्यथा... . (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:

अहमदाबाद : लग्न म्हटलं की आयुष्यातील आनंदाचा क्षण असतो. काही जण अॅरेंज मॅरेज अर्थात ठरवून पारंपारिक पद्धतीने तर काही जण लव्ह मॅरेज करतात. पण, लव्ह मॅरेज करताना अनेकदा संबंधित तरुण अथवा तरूणीच्या आई-वडिलांना कोणतीही माहिती मिळत नसे. मात्र, आता असे होणार नाही. गुजरात सरकारने विवाह नोंदणी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित केले आहेत. त्यानुसार, लव्ह मॅरेज संदर्भात आई-वडिलांना याची माहिती द्यावीच लागणार आहे.

गुजरातचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी राज्य विधानसभेत गुजरात विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये बनावट विवाह आणि लपवलेली ओळख रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या प्रस्तावानुसार, वधू आणि वरांना आता विवाह नोंदणी करताना एक घोषणापत्र सादर करावे लागेल, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या पालकांना लग्नाबद्दल माहिती दिली आहे की नाही हे नमूद करावे लागेल. अर्जात दोन्ही पालकांचे नाव, पत्ता, आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबर आवश्यक असेल.

दरम्यान, अर्जाची तपासणी केल्यानंतर, सहाय्यक निबंधक १० कामकाजाच्या दिवसांत पालकांना व्हॉट्सअॅप, ई-मेल किंवा इतर माध्यमातून सूचना पाठवतील. सरकारचा असा विश्वास आहे की, यामुळे कुटुंबांना वेळेवर माहिती मिळेल.

प्रमाणपत्रे जारी करण्यास जास्त वेळ

नवीन प्रस्तावानुसार, विवाह प्रमाणपत्रे जारी करण्यास ३० ते ४० दिवस लागू शकतात. या काळात कोणत्याही आक्षेपांची चौकशी केली जाईल. सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करावी लागतील आणि यासाठी एक स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाईल. फसवणूक रोखण्यासाठी साक्षीदारांचे फोटो आणि आधार कार्ड देखील अनिवार्य केले जातील.

मुलींच्या संरक्षणासाठी कायद्याची चोख अंमलबजावणी

हर्ष संघवी यांनी विधानसभेत सांगितले की, मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सामाजिक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. खोट्या बहाण्याने लग्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत, तरुणींना आमिष दाखवून इतर राज्यात नेण्यात आल्याची असंख्य प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे आता हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जात आहे.

हेदेखील वाचा : Smriti-Palash;लग्नाच्या वादात नवीन ट्विस्ट! “माझे आणि पलाशचे…”, व्हायरल चॅट प्रकरणातील मुलीने समोर येऊन केला धक्कादायक खुलासा

Web Title: Parents will have to be informed about love marriages decision by gujrat government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 07:57 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! झटपट घरी बनवा चविष्ट अननस केळी स्मूदी, नोट करून घ्या रेसिपी

उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! झटपट घरी बनवा चविष्ट अननस केळी स्मूदी, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 24, 2026 | 08:00 AM
लव्ह मॅरेज करताय? तर थांबा ! आता आई-वडिलांना सांगावंच लागणार; अन्यथा…

लव्ह मॅरेज करताय? तर थांबा ! आता आई-वडिलांना सांगावंच लागणार; अन्यथा…

Feb 24, 2026 | 07:57 AM
Air Ambulance Crash : पुन्हा विमान अपघात ! रांचीहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर अँब्युलन्सचा भीषण अपघात, सातही जणांचा मृत्यू

Air Ambulance Crash : पुन्हा विमान अपघात ! रांचीहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर अँब्युलन्सचा भीषण अपघात, सातही जणांचा मृत्यू

Feb 24, 2026 | 07:15 AM
Holashtak 2026: 24 फेब्रुवारीपासून ग्रहांच्या हालचालीमध्ये होणार बदल, या राशीच्या लोकांनी घ्यावी काळजी

Holashtak 2026: 24 फेब्रुवारीपासून ग्रहांच्या हालचालीमध्ये होणार बदल, या राशीच्या लोकांनी घ्यावी काळजी

Feb 24, 2026 | 07:05 AM
Hyundai Creta N Line च्या बेस व्हेरिएंटसाठी किती असेल EMI? 3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि…

Hyundai Creta N Line च्या बेस व्हेरिएंटसाठी किती असेल EMI? 3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि…

Feb 24, 2026 | 06:15 AM
Thyroid झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात दिसून येतात ‘हे’ मोठे बदल, वेळीच धोका ओळखून करा योग्य उपचार

Thyroid झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात दिसून येतात ‘हे’ मोठे बदल, वेळीच धोका ओळखून करा योग्य उपचार

Feb 24, 2026 | 05:30 AM
“शेतकरी” या व्याख्येत महिलांचा समावेश करून…; AI Agri 2026 परिषदेत तज्ञांची शिफारस

“शेतकरी” या व्याख्येत महिलांचा समावेश करून…; AI Agri 2026 परिषदेत तज्ञांची शिफारस

Feb 24, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM