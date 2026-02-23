Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

पुणे: आज पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीची अध्यक्ष पदासाठीची सभा पार पडली. या सभेत स्थायी समितीची अध्यक्ष पदी भाजप नेते श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुणे महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या श्रीनाथ भिमालेंच्या हाती असणार आहेत.
एकच अर्ज वैद्य ठरल्यामुळे भिमालेंची बिनविरोध निवड करण्यात आली. निवड झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना श्रीनाथ भिमाले म्हणाले की, रखडलेल्या प्रकल्पांना स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सर्व सभासद मिळून गती देण्याचा प्रयत्न करू.. राज्य सरकारकडून आणि केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून महसूल वाढ करण्याची आमची भूमिका आहे.
