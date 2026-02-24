Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Hyundai Creta N Line च्या बेस व्हेरिएंटसाठी किती असेल EMI? 3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि…

ह्युंदाईच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय आहेत. अशीच एक लोकप्रिय कार म्हणजे ह्युंदाई क्रेटा. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 24, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Hyundai Creta ही देशातील एक लोकप्रिय एसयूव्ही
  • Hyundai Creta N Line साठी 3 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर किती असेल EMI?
  • चला जाणून घेऊयात
देशातील ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या पाहायला मिळतात, ज्या विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर करत असतात. यातही ग्राहक विशेषकरून SUV सेगमेंटमधील कार्सना जास्त प्राधान्य देत असतात. अशीच एक लोकप्रिय एसयूव्ही म्हणजे Hyundai Creta.

दक्षिण कोरियन वाहन निर्माता Hyundai Motor Company कडून मिड-साईज एसयूव्ही Hyundai Creta N Line ही स्पोर्टी व्हर्जनमध्ये ऑफर केली जाते. जर तुम्ही ही एसयूव्ही खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. चला जाणून घेऊयात, 3 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर दरमहा तुम्हाला किती EMI भरावा लागेल?

किंमत किती?

हुंडईकडून क्रेटा N Line च्या बेस व्हेरिएंट N8 ची एक्स-शोरूम किंमत 17.83 लाख रुपये आहे. ही कार खरेदी केल्यास एक्स-शोरूम किंमतीसोबत नोंदणी शुल्क, विमा आणि इतर शुल्क भरावे लागतात. अंदाजे 1.78 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन टॅक्स, सुमारे 78 हजार रुपये विमा आणि जवळपास 18 हजार रुपये टीसीएस शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे या एसयूव्हीची ऑन-रोड किंमत सुमारे 20.57 लाख रुपये होते.

Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

3 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यास किती EMI?

बँक साधारणपणे एक्स-शोरूम किंमतीवर कर्ज मंजूर करते. जर तुम्ही 3 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केले, तर सुमारे 17.57 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. हे कर्ज 9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांसाठी घेतल्यास दरमहा सुमारे 28,277 रुपयांचे ईएमआय भरावे लागेल.

महागात पडेल कार

जर 9 टक्के व्याजदराने 17.57 लाख रुपयांचे सात वर्षांसाठी कर्ज घेतले, तर सात वर्षांत तुम्ही जवळपास 6.17 लाख रुपये व्याज म्हणून भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज यांचा एकूण विचार केला तर या कारची किंमत सुमारे 26.75 लाख रुपयांपर्यंत जाईल.

पगार 25 हजार तरी सुद्धा घ्याल Maruti Swift कार! EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या सोपा आणि सरळ हिशोब

कोणाशी स्पर्धा?

मिड-साईज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये क्रेटा N Line चे थेट स्पर्धक म्हणून Toyota Urban Cruiser Hyryder MG Hector, Maruti Grand Vitara आणि Mahindra Scorpio यांचा समावेश होतो. जर तुम्हाला स्पोर्टी लुक, दमदार परफॉर्मन्स आणि प्रीमियम फीचर्स असलेली एसयूव्ही हवी असेल, तर क्रेटा N Line एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

Published On: Feb 24, 2026 | 06:15 AM

