Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

ठाणे महानगरपालिकेची आज २३ फेब्रुवारी रोजी महासभा आयोजित करण्यात आली होती. या महासभेला सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त, उपायुक्त उपस्थित होते. आजच्या सर्वसाधारण सभेत सभागृह नेते पदी हनुमंत जगदाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर विरोधी पक्षनेते पदी अशरफ शानू पठाण यांची नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर मात्र सभागृहात मोठा राडा झाल्याचे पाहायला मिळाले. लक्षवेधी निवेदनांचे सचिव मनीष जोशी यांनी उपहासक्तेने वाचन करीत राष्ट्रगीताने सभा तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे भाजप मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. यावर उपमहापौर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
