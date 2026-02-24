Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! झटपट घरी बनवा चविष्ट अननस केळी स्मूदी, नोट करून घ्या रेसिपी

उन्हाळ्यात शरीरातील ऊर्जा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी भरपूर पाण्यासोबत वेगवेगळ्या फळांच्या ज्यूसचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये अननस केळी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:00 AM
राज्यासह संपूर्ण देशभरात उन्हाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. यामुळे डिहायड्रेशन होऊन अचानक चक्कर येणे, थकवा, डोकेदुखी इत्यादी अनेक समस्या उद्भवतात. त्यामुळे उन्हाळ्यात भरपूर पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते. पाण्यासोबतच नियमित वेगवेगळ्या फळांचा ज्यूस, स्मूदी, फळे खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक प्र्मानाट्य पाणी मिळेल. आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी अननस केळी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अननस उपलब्ध झाले आहेत. अननसमध्ये विटामिन सी असते, त्यामुळे आठवड्यातून एकदा अननस किंवा इतर आंबट फळे खावी.तसेच सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर स्मूदी प्यायल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. शरीरात ऊर्जा आणि पाणी कायम टिकवून ठेवण्यासाठी अननस स्मूदी बनवून प्यावी.चला तर जाणून घेऊया अननस केळी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

साहित्य:

  • अननस
  • केळी
  • ग्रीक दही
  • नारळाचे दूध
  • मध
  • बर्फाचे तुकडे
  • पुदिन्याची पाने
कृती:

  • अननस केळी स्मूदी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, अननस सोलून घ्या आणि बारीक तुकडे करा. त्याप्रमाणेच केळीची साल काढून केळीचे बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात अननस, केळी, दही, मध आणि बर्फाचे तुकडे घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • त्यानंतर त्यात नारळाचे दूध टाकून पुन्हा एकदा मिक्सरमधून फिरवून घ्या. पातळ गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली स्मूदी काचेच्या ग्लासात ओतून घ्या आणि वरून त्यात अननसाचे तुकडे आणि पुदिन्याची पाने घालून स्मूदी पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली अननस केळी स्मूदी.

