उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! झटपट घरी बनवा चविष्ट अननस केळी स्मूदी, नोट करून घ्या रेसिपी

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उन्हाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. यामुळे डिहायड्रेशन होऊन अचानक चक्कर येणे, थकवा, डोकेदुखी इत्यादी अनेक समस्या उद्भवतात. त्यामुळे उन्हाळ्यात भरपूर पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते. पाण्यासोबतच नियमित वेगवेगळ्या फळांचा ज्यूस, स्मूदी, फळे खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक प्र्मानाट्य पाणी मिळेल. आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी अननस केळी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अननस उपलब्ध झाले आहेत. अननसमध्ये विटामिन सी असते, त्यामुळे आठवड्यातून एकदा अननस किंवा इतर आंबट फळे खावी.तसेच सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर स्मूदी प्यायल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. शरीरात ऊर्जा आणि पाणी कायम टिकवून ठेवण्यासाठी अननस स्मूदी बनवून प्यावी.चला तर जाणून घेऊया अननस केळी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
