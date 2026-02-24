Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Holashtak 2026: 24 फेब्रुवारीपासून ग्रहांच्या हालचालीमध्ये होणार बदल, या राशीच्या लोकांनी घ्यावी काळजी

होळीच्या आठ दिवस आधी होलाष्टकाची सुरुवात होते. या काळात ग्रहांची होणारी हालचाल विशेष मानली जाते. ग्रहांच्या या हालचालीमुळे काही राशीच्या जीवनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

Updated On: Feb 24, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • होलाष्टकाची सुरुवात कधी होत आहे
  • 24 फेब्रुवारीपासून ग्रहांच्या हालचालीमध्ये होणार बदल
  • कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे
 

मंगळवार, 24 फेब्रुवारीपासून होलाष्टकाची सुरुवात होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या आठ दिवसांमधील ग्रहांची स्थिती काही राशींसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. या काळात मानसिक ताण, आर्थिक चढउतार आणि कामात अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. अशा वेळी सतर्क राहणे आणि विचारपूर्वक निर्णय घेणे खूप महत्त्वाचे असेल. होलाष्टकाच्या काळामध्ये कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी ते जाणून घ्या

कोणत्या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांनी यावेळी कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे टाळावे. कामाच्या ठिकाणी छोटीशी चूक देखील अडचणी निर्माण करू शकते. व्यवसायात जोखीम घेणे टाळा. वाढत्या खर्चामुळे चिंता वाढू शकते, म्हणून तुमचे बजेट संतुलित ठेवा. सूर्य देवाची प्रार्थना करणे शुभ आणि फायदेशीर ठरेल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांना या आठ दिवसांत चढ-उतार येऊ शकतात. त्यांच्या कामातील अडथळे अस्वस्थता निर्माण करू शकतात. आर्थिक बाबतीत विचारपूर्वक पावले उचला. नातेसंबंधांमध्ये संयम आणि समजूतदारपणा आवश्यक आहे. नोकरी व्यवसायामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.  लक्ष्मीची पूजा करणे आणि शुक्रवारी उपवास करणे फायदेशीर ठरू शकते.

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहणाच्या दिवशी अंत्यसंस्कार करणे योग्य की अयोग्य, जाणून घ्या काय सांगते शास्त्र

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांनी गुंतवणूक करताना आणि कर्ज घेताना विशेष काळजी घ्यावी. गाडी चालवताना काळजी घ्या. आरोग्य जागरूकता असणे आवश्यक आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या काळात काळजी घेण्याची गरज आहे. या काळात शनिदेवाची पूजा करणे आणि दानधर्म केल्याने नकारात्मक परिणाम कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांना या काळात कामाच्या ठिकाणी आव्हाने येऊ शकतात. नोकरी किंवा व्यवसायात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक खर्चामुळे ताण वाढू शकतो. नातेसंबंधांमध्ये तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपामुळे गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, म्हणून स्पष्ट संवाद ठेवा. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ सामान्य राहील. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. विष्णू सहस्रनामाचे पठण केल्याने मनःशांती मिळेल.

Holi 2026: होळी आणि धुलिवंदन आहेत दोन वेगळे दिवस, करू नका गल्लत आणि जाणून घ्या या दिवसांमधील फरक

होलाष्टकमध्ये काय करावे?

देवाची भक्ती करा, जप करा, ध्यान करा आणि ध्यानाचा सराव करा.

तुमच्या रागावर आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा

कोणताही मोठा निर्णय विचारपूर्वक घ्या.

या दिवशी  गरजूंना दान करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: होलाष्टक म्हणजे काय?

    Ans: होलाष्टक हा होळीपूर्वीचा आठ दिवसांचा कालावधी आहे. फाल्गुन शुक्ल अष्टमीपासून होळीपर्यंतचा हा काळ मानला जातो. या दिवसांत शुभ कार्ये टाळण्याची परंपरा आहे.

  • Que: कोणत्या प्रकारच्या अडचणी येऊ शकतात?

    Ans: कामात विलंब किंवा गैरसमज, आर्थिक निर्णयांमध्ये गोंधळ, कौटुंबिक तणाव, मानसिक अस्वस्थता

  • Que: होलाष्टकाच्या वेळी कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: होलाष्टकाच्या वेळी सिंह, वृश्चिक, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

