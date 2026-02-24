Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Thyroid झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात दिसून येतात ‘हे’ मोठे बदल, वेळीच धोका ओळखून करा योग्य उपचार

थायरॉईड झाल्यानंतर महिलांमध्ये अनेक वेगवेगळी लक्षणे दिसू लागतात. या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत. चला तर जाणून घेऊया थायरॉईड म्हणजे काय आणि लक्षणे?

Updated On: Feb 24, 2026 | 05:30 AM
हायपरथायरॉईडमध्ये म्हणजे काय?
थायरॉईड झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
थायरॉईड म्हणजे काय?

कामाच्या धावपळीमध्ये महिला स्वतःच्या आरोग्याची अजिबात काळजी घेत नाही. सतत काम आणि कौटुंबिक जबाबऱ्यांमध्ये संपूर्ण दिवस निघून जातो. महिलांमध्ये दिसून येणारा गंभीर आजार म्हणजे थायरॉईड. हा आजार पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. पण बऱ्याचदा शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे महिला दुर्लक्ष करतात. वारंवार दुर्लक्ष केल्यामुळे शरीरसंबंधित गंभीर समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते. हेच छोटे आजार गंभीर रूप घेतात आणि आरोग्य पूर्णपणे बिघडून टाकतात. थायरॉईडची समस्या वाढल्यानंतर घशात वेदना, कामात लक्ष न लागणे आणि शरीरातील हार्मोन्सच्या पातळीमध्ये अनेक बदल दिसू लागतात. आज आम्ही तुम्हाला थायरॉईड म्हणजे काय? थायरॉईड झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

थायरॉईड म्हणजे काय:

थायरॉईड प्रामुख्याने घशात होतो. थायरॉईडची फुलपाखराच्या आकाराची ग्रंथी असते. ती प्रामुख्याने गळ्यात असते. शरीराच्या मेटाबॉलिज्मला कंट्रोल करण्यासाठी हार्मोन तयार होतात. पण काहीवेळा शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे ही ग्रंथी कमी जास्त हार्मोन तयार करते, ज्याचा परिणाम संपूर्ण शरीरावर लगेच दिसून येतो. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये थायरॉईडची अतिशय सामान्य लक्षणे दिसून येतात, पण कालांतराने लक्षणांमध्ये वाढ होते आणि संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते.

थायरॉईडची लक्षणे:

थायरॉईड झाल्यानंतर काहींचे वजन वाढते तर काहींचे वजन अचानक कमी होऊन जाते. हायपोथायरॉयडिज्ममध्ये मेटाबॉलिज्म स्लो होते, ज्याच्या परिणामामुळे वजन झपाट्याने वाढते. तर हायपरथायरॉयडिज्ममध्ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट होते, ज्यामुळे वजन झपाट्याने कमी होऊन जाते. याशिवाय शरीरास आवश्यक असलेली झोप घेतल्यानंतर सुद्धा शरीरात खूप जास्त थकवा जाणवू लागतो. त्यामुळे शरीरात दिसणाऱ्या या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका.

हायपोथायरॉईडमध्ये शरीराच्या ऊर्जा उत्पादनावर परिणाम दिसून येतो. यामुळे कायमच सुस्तपणा जाणवणे, थकल्यासारखे वाटणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. पण हायपरथायरॉईडमध्ये अस्वस्थता आणि कमी झोपेमुळे कमजोरी येण्याची जास्त शक्यता असते. कितीही झोपले तरीसुद्धा झोप पूर्ण झाल्यासारखी अजिबात वाटत नाही. वारंवार तुमच्या शरीरात ही लक्षणे दिसू लागल्यास वेळीच योग्य त्या चाचण्या करून उपचार करावेत.

थायरॉईड झाल्यानंतर केस आणि त्वचेवर सुद्धा परिणाम दिसू लागतो. हायपोथायरॉईडमध्ये केस पातळ आणि रखरखीत होतात. तर त्वचा खूप जास्त कोरडी आणि सुकल्यासारखी वाटते. तसेच हायपरथायरॉईडमध्ये केसांची मूळ कमकुवत होऊन जातात. केसांच्या गुणवत्तेमध्ये बदल झाल्यानंतर केसांच्या बऱ्याच समस्या उद्भवू लागतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: थायरॉईडची प्रमुख लक्षणे?

    Ans: सतत आळस येणे, स्नायू कमकुवत होणे आणि सांधेदुखी

  • Que: थायरॉईड कशामुळे होतो?

    Ans: थायरॉईड ग्रंथीमध्ये बिघाड झाल्यामुळे हायपोथायरॉईडिझम (कमी हॉर्मोन्स) किंवा हायपरथायरॉईडिझम (जास्त हॉर्मोन्स) होतो

  • Que: थायरॉईड समस्येची प्रमुख कारणे:

    Ans: हाशिमोटोचा थायरॉइडायटिसमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती थायरॉईडवर हल्ला करते, ज्यामुळे हायपोथायरॉईडिझम होतो. ग्रेव्हस रोगामुळे हायपरथायरॉईडिझम होतो.

Published On: Feb 24, 2026 | 05:30 AM

