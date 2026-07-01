बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Ram Mandir Donation Scam Allegations Bjp Hindutva Agenda Litmus Test

Ram Mandir Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची ‘अग्निपरीक्षा’; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ram Mandir Scam : अयोध्या दान चौरीच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर, भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि भाजप संघटन महासचिव बी. एल. संतोष ३-४ जुलै रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनी येथे भेट देणार आहेत

Ram Mandir, BJP, Hindutva Agenda, Political News Marathi, Indian Elections, Ram Mandir Donation Row,

Ram Mandir Donation Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची 'अग्निपरीक्षा'; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राम मंदिर आंदोलनाने २ लोकसभा जागांवर असलेल्या भाजपला केंद्रात सत्तेवर आणले
  • भाजपच्या मूळ मतदार वर्गात शिरकाव करण्यासाठी त्याचा शस्त्र म्हणून वापर
  • दानचोरीत सामील असलेल्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा
Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर आंदोलनाने २ लोकसभा जागांवर असलेल्या भाजपला केंद्रात सत्तेवर आणले, पण आता हेच राम मंदिर भाजपवर उलटताना दिसत आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांमधील कथित घोटाळ्याला २०२७ च्या निवडणूक प्रचारासाठी एक शक्तिशाली शस्त्र बनवले आहे. पहिल्यांदाच भाजपला मंदिराच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया द्यावी लागत आहे.

यापूर्वी विरोधी पक्ष मंदिर राजकारणापासून दूर राहत होते, पण आता ते भाजपच्या मूळ मतदार वर्गात शिरकाव करण्यासाठी त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत. ‘हिंदू श्रद्धा’ आणि ‘देणग्यांतील भ्रष्टाचार’ यांमधील वाद भाजपच्या कथानकाला विखंडित करत आहे. मंगळवारी, इंडिया अलायन्समधील २३ पक्षांनी सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून एसआयआरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामुळे ‘दानचोरी’चा मुद्दा प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्याची मोहीम सुरू झाली आहे.

Explainer: मनरेगा योजना रद्द, केंद्राचा मोठा निर्णय; देशात आजपासून नवी ‘VB-G RAM JI’ रोजगार योजना लागू

आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी तर दानचोरीत सामील असलेल्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ‘राम मंदिरातील देणग्या’ हा आता सर्वांत मोठा निवडणूक मुद्दा म्हणून समोर येत आहे. भाजपचा दोन जागांवरून सत्तेपर्यंतचा प्रवास याच मंदिरामुळे सुरू झाला होता.

राम मंदिराने भाजपला तीन गोष्टी दिल्या

– हिंदुत्वाच्या नावाखाली एक भक्कम पाठिंबा
– विश्व हिंदू परिषद (व्हीएचपी) आणि बजरंग दलाच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांचे जाळे
– ‘राष्ट्रवाद + धर्म’ या राजकारणाला मुख्य प्रवाहात आणणे याच्या जोरावर भाजपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये स्वतःला मजबूत केले आणि २०१४ मध्ये केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आले.
– मंदिराच्या बांधकामासाठी गोळा केलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या देणग्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचा विरोधकांचा दावा आहे.
– जमीन खरेदीसाठी बाजारभावापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त किमत दिल्याचा आरोप.
– देणगीच्या पावत्यांमध्ये फेरफार आणि हिशेब न ठेवण्याचे मुद्दे ट्रस्टमध्ये केवळ एकाच गटाच्या लोकांचा समावेश असल्याबद्दल प्रश्न.

१९८४ मध्ये भाजपला केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. १९८९ मध्ये, पक्षाने उघडपणे राम मंदिर आंदोलनाला पाठिंबा दिला. १९९० मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या राम रथयात्रेचे नेतृत्व केले. या यात्रेने हिंदुत्वाला सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवले आणि भाजपला राष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली.

काय सांगता! भारताच्या पहिल्या Mumbai-Ahmedabad Bullet Train ची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ मार्गावर होणार हाय-स्पीड ट्रेनची चाचणी

नवीन आणि संतोष घेणार मोठ्या जनक्षोभाचा अंदाज

अयोध्या दान चौरीच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर, भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि भाजप संघटन महासचिव बी. एल. संतोष ३-४ जुलै रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनी येथे भेट देणार आहेत. या भेटीचे कारण राज्य नेत्यासोबत बैठक असल्याचे सांगितले जात असले तरी. अयोध्या राम मंदिर दान चोरीबाबत जनतेची भावना जाणून घेणे हा या भेटीचा खरा उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.

याचा पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकावर काय परिणाम होऊ शकर्ता ? या वादाची ठिणगी राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याभोवती पडेल, की संपूर्ण दोष केंद्रीय भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टाकला जाईल?

भाजपव्या केंद्रीय नेतृत्वाला अयोध्या दान चोरीबाबत जनतेचे मत जाणून घ्यायचे आहे, जेणेकरून पुढील वर्षीच्या निवडणुकांसाठी योग्य रणनीती आखता येईल. उत्तर प्रदेशपासून ते राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपर्यंतच्या प्रसारमाध्यमांनी सातत्याने समोर आणलेला हा मुद्दा भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला समजून घ्यायचा आहे.

याचा सर्वसामान्य लोकांमध्ये जमिनीवर काय परिणाम होत आहे? यामुळे जनता मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या विरोधात जात असल्याचे दिसत आहे का? या प्रकरणात भाजप आणि आरएसएसवर थेट आरोप केले जात आहेत.

म्हणूनच नवीन आणि संतोष यांना पाठवले जात आहे. भाजपमध्ये, केंद्रीय संघटनेपासून ते राज्य संघटनेपर्यंत, संघटन महासचिव पदावर केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रतिनिधीद्वारेच नियुक्ती केली जाते. हे पद भाजप आणि आरएसएस याच्यातील दुवा आहे.

 

 

Web Title: Ram mandir donation scam allegations bjp hindutva agenda litmus test

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI संशयाच्या भोवऱ्यात… Ram Mandir चंदा चोरीचे कनेक्शन थेट बँकेशी? संशय असूनही कारवाई का झाली नाही?
1

SBI संशयाच्या भोवऱ्यात… Ram Mandir चंदा चोरीचे कनेक्शन थेट बँकेशी? संशय असूनही कारवाई का झाली नाही?

BJP Politics : भाजप पक्षसंघटनेतही होणार मोठे फेरबदल; अडवाणी, जोशींना मिळणार डच्चू?
2

BJP Politics : भाजप पक्षसंघटनेतही होणार मोठे फेरबदल; अडवाणी, जोशींना मिळणार डच्चू?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ram Mandir Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची ‘अग्निपरीक्षा’; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले

Ram Mandir Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची ‘अग्निपरीक्षा’; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले

Jul 01, 2026 | 03:29 PM
Nagpur Crime: जन्मदात्या वडिलानेच केले पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपी अटकेत

Nagpur Crime: जन्मदात्या वडिलानेच केले पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपी अटकेत

Jul 01, 2026 | 03:27 PM
St Bus News : एसटीतील जुने ट्रॉली जॅक ठरतायत ‘मृत्यूचा सापळा’; चार कर्मचाऱ्यांचा बळी, नवीन उपकरणांची मागणी

St Bus News : एसटीतील जुने ट्रॉली जॅक ठरतायत ‘मृत्यूचा सापळा’; चार कर्मचाऱ्यांचा बळी, नवीन उपकरणांची मागणी

Jul 01, 2026 | 03:27 PM
IND Vs ENG: अभिषेक शर्मा मोडीत काढणार हार्दिकचा ‘तो’ रेकॉर्ड? इंग्लंडविरुद्ध बरसणार षटकारांचा पाऊस

IND Vs ENG: अभिषेक शर्मा मोडीत काढणार हार्दिकचा ‘तो’ रेकॉर्ड? इंग्लंडविरुद्ध बरसणार षटकारांचा पाऊस

Jul 01, 2026 | 03:26 PM
पाचव्या जनरेशनमध्ये BMW X5 चे पदार्पण; तब्बल ५ इंजिन पर्यायांसह हायड्रोजन व्हर्जनही मिळणार!

पाचव्या जनरेशनमध्ये BMW X5 चे पदार्पण; तब्बल ५ इंजिन पर्यायांसह हायड्रोजन व्हर्जनही मिळणार!

Jul 01, 2026 | 03:22 PM
महागड्या पैठणी साडीवर शिवा ‘या’ डिझाईनचे सुंदर स्टायलिश ब्लाऊज, पारंपरिक साडीवरील मॉर्डन लुक

महागड्या पैठणी साडीवर शिवा ‘या’ डिझाईनचे सुंदर स्टायलिश ब्लाऊज, पारंपरिक साडीवरील मॉर्डन लुक

Jul 01, 2026 | 03:20 PM
Russia Jobs: दुबई-सौदीला टक्कर! रशियात भारतीय कामगारांची चांदी, रस्ते साफ करणाऱ्यालाही 90 हजार रुपये पगार; वाचा सविस्तर अपडेट

Russia Jobs: दुबई-सौदीला टक्कर! रशियात भारतीय कामगारांची चांदी, रस्ते साफ करणाऱ्यालाही 90 हजार रुपये पगार; वाचा सविस्तर अपडेट

Jul 01, 2026 | 03:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा