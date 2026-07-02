ISRO मुख्यालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी! अध्यक्षांच्या कार्यालयात ईमेल येताच संपूर्ण संकुल रिकामे, परिसरात खळबळ

The headquarters of the Indian Space Research Organisation (ISRO) in Bengaluru received a bomb threat via email on Thursday, prompting an immediate security response and a police investigation. Read here: https://t.co/hEgX27sdw8#ISRO #Bengaluru #BombThreat #DNAUpdates pic.twitter.com/6DwD9OcUGM — DNA (@dna) July 2, 2026
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या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी संकुलातील सर्व कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढले आणि संपूर्ण इमारतीची सखोल तपासणी केली. शोध मोहिमेदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिली. तपासानंतर, मुख्यालयाला मिळालेली धमकी ही अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले. धमकीचा ई-मेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीची पोलीस सध्या चौकशी करत आहेत.
उत्तर बंगळुरूचे डीसीपी बाबासाब नेमागौडा यांनी सांगितले की, दुपारी संजय नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या इस्रो (ISRO) मुख्यालयाला लक्ष्य करणारा बॉम्बची धमकी देणारा ईमेल आला होता. आमच्या अधिकाऱ्यांनी इस्रोच्या आवारात पोहोचून कसून तपासणी केली, परंतु काहीही संशयास्पद आढळले नाही. इस्रोचे अधिकारी सध्या अधिकृत तक्रार नोंदवत आहेत आणि आम्ही पुढील तपासासाठी हे प्रकरण हाती घेऊ.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, बंगळुरू येथील इस्रो मुख्यालयाच्या परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था असते. हे केंद्र इस्रोच्या सर्व राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ उपक्रमांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘कमांड सेंटर’ म्हणून काम करते. इस्रोची स्थापना १५ ऑगस्ट १९६९ रोजी बंगळुरूमध्ये झाली; त्यापूर्वी १९६२ मध्ये ती ‘इनकोस्पार’ (INCOSPAR) म्हणून अस्तित्वात आली होती. त्यानंतर, १९७२ मध्ये तिला ‘अंतराळ विभागा’च्या अखत्यारीत आणण्यात आले. इस्रो मुख्यालयाला बॉम्बची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीबाबत बेंगळुरू पोलीस उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या सतत संपर्कात आहेत.
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