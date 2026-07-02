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ISRO मुख्यालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी! अध्यक्षांच्या कार्यालयात ईमेल येताच संपूर्ण संकुल रिकामे, परिसरात खळबळ

Updated On: Jul 02, 2026 | 05:46 PM IST
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सारांश

ISRO News: पोलिसांच्या माहितीनुसार, इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांच्या कार्यालयाला एक धमकीचा ई-मेल पाठवण्यात आला होता. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी इस्रोचे मुख्यालय रिकामे केले आणि शोध मोहीम सुरू केली.

ISRO मुख्यालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी! (Photo Credit- X)

ISRO मुख्यालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ISRO मुख्यालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी!
  • अध्यक्षांच्या कार्यालयात ईमेल येताच संपूर्ण संकुल रिकामे
  • परिसरात खळबळ
ISRO Bomb Threat: बंगळुरू येथील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (ISRO) मुख्यालयाला बॉम्बची धमकी मिळाली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांच्या कार्यालयाला एक धमकीचा ई-मेल पाठवण्यात आला होता. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी इस्रोचे मुख्यालय रिकामे केले आणि शोध मोहीम सुरू केली. बॉम्ब शोधक व नाशक पथक आणि पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले व त्यांनी परिसराची कसून तपासणी केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांच्या कार्यालयात एक धमकीचा ई-मेल आला होता. त्यानंतर लगेचच संपूर्ण इस्रो संकुल रिकामे करण्यात आले आणि पथकांनी संशयास्पद वस्तूंच्या शोधासाठी परिसराची तपासणी केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा धमकीचा ई-मेल गाझियाबादमधून आला होता. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत धमकी देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेतला आणि त्याला ताब्यात घेतले.

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संपूर्ण संकुलात शोध मोहीम

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी संकुलातील सर्व कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढले आणि संपूर्ण इमारतीची सखोल तपासणी केली. शोध मोहिमेदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिली. तपासानंतर, मुख्यालयाला मिळालेली धमकी ही अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले. धमकीचा ई-मेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीची पोलीस सध्या चौकशी करत आहेत.

तपासणीत काहीही आढळले नाही: उत्तर बंगळुरूचे डीसीपी

उत्तर बंगळुरूचे डीसीपी बाबासाब नेमागौडा यांनी सांगितले की, दुपारी संजय नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या इस्रो (ISRO) मुख्यालयाला लक्ष्य करणारा बॉम्बची धमकी देणारा ईमेल आला होता. आमच्या अधिकाऱ्यांनी इस्रोच्या आवारात पोहोचून कसून तपासणी केली, परंतु काहीही संशयास्पद आढळले नाही. इस्रोचे अधिकारी सध्या अधिकृत तक्रार नोंदवत आहेत आणि आम्ही पुढील तपासासाठी हे प्रकरण हाती घेऊ.

इस्रोच्या अंतराळ उपक्रम व्यवस्थापनाचे मुख्य केंद्र

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, बंगळुरू येथील इस्रो मुख्यालयाच्या परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था असते. हे केंद्र इस्रोच्या सर्व राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ उपक्रमांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘कमांड सेंटर’ म्हणून काम करते. इस्रोची स्थापना १५ ऑगस्ट १९६९ रोजी बंगळुरूमध्ये झाली; त्यापूर्वी १९६२ मध्ये ती ‘इनकोस्पार’ (INCOSPAR) म्हणून अस्तित्वात आली होती. त्यानंतर, १९७२ मध्ये तिला ‘अंतराळ विभागा’च्या अखत्यारीत आणण्यात आले. इस्रो मुख्यालयाला बॉम्बची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीबाबत बेंगळुरू पोलीस उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या सतत संपर्कात आहेत.

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Web Title: Threat to blow up isro headquarters with a bomb entire complex evacuated after email received at the chairmans office

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Published On: Jul 02, 2026 | 05:31 PM

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