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सुरकुत्या आणि निस्तेजपणाला रामराम; ३ कोरियन ब्युटी हॅक्सने चाळिशीतही दिसाल विशीतले; स्वयंपाकघरातील ‘या’ पदार्थांची घ्या मदत

Updated On: Jun 20, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

Skin Care Tips : वय बनेल फक्त एक आकडा! वाढत्या वयासोबत साैंदर्य टिकवून ठेवायचे असल्यास तुम्ही काही कोरियन हॅक्सची मदत घेऊ शकता. घरीच केले जाणारे हे उपाय त्वचेला पोषण मिळवून देतात आणि नैसर्गिकपणे त्वचेचे साैंदर्य वाढवण्यास मदत करतात.

सुरकुत्या आणि निस्तेजपणाला रामराम; ३ कोरियन ब्युटी हॅक्सने चाळिशीतही दिसाल विशीतले; स्वयंपाकघरातील 'या' पदार्थांची घ्या मदत

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • त्वचेचा नैसर्गिक ग्लो वाढवण्यासाठी घरात सहज उपलब्ध असलेल्या काही घटकांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
  • त्वचेची काळजी फक्त बाहेरून नाही, तर योग्य आहार आणि पोषणातूनही घेतली जाते.
  • नियमित स्किनकेअर रुटीनमधील काही सोप्या सवयी त्वचेला अधिक तजेलदार आणि निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकतात.
मागील काही काळापासून कोरियन स्किनकेअर खूप जास्त चर्चेत आहे. प्रत्येकाला काचेसारखी त्वचा हवी आहे ज्यासाठी बऱ्याचदा महागड्या ब्यूटी प्रोडक्ट्सची मदत घेतली जाते. आपले साैंदर्य हे आपल्या आतच असते फक्त त्याला थोडं पाॅलिश करण्याची गरज पडते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, रासायनिक प्रोडक्ट्सऐवजी तुम्ही घरगुती नैसर्गिक पदार्थांचीही मदत घेऊन त्वचेचे आरोग्य सुधारु शकता.

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अनेकांना ठाऊक नाही पण आपल्या स्वयंपाकघरात काही असे घटक असतात जे आपल्या त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. तुम्हाला कमी खर्चात त्वचेचे साैंदर्य वाढवयाचे असेल आणि त्वचेच्या सर्व समस्या दूर करायच्या असतील तर तुम्ही ३ ब्यूटी हॅक्सची मदत घेऊ शकता. हे ब्यूटी हॅक्स तुमच्या चेहऱ्यावरील सुरकुत्यांना दूर करुन त्वचेवर नैसर्गिक चमक आणेल. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

तांदळाच्या पाण्याचा वापर

  • चेहऱ्याचे साैंदर्य वाढवण्यासाठी कोरियन स्किन केअर रुटीनमध्ये तांदळाच्या पाण्याचा मोठा वापर केला जातो.
  • यासाठी एका भांड्यात वाटीभर तांदूळ घ्या. तांदळांनी दोन वेळा धुवा आणि मग त्यांना पाण्यात काही तास भिजत ठेवा.
  • काही तासांनंतर तांदळाचे पाणी गाळा आणि त्याला एका स्प्रे बाॅटलमध्ये भरा.
  • दररोज आपल्या चेहऱ्यावर तुम्ही या पाण्याचा टोनर म्हणून वापर करु शकता.
  • स्प्रे बाटलीने पाणी चेहऱ्यावर शिंपडा आणि मग पाणी सुकले की चेहऱ्यावर आपल्या नेहमीच्या स्किनकेअर किंवा मेकअप प्रोडक्ट्सचा वापर करा.
हेल्दी स्मूदीचा आहारात समावेश करा
  • फक्त बाहेरील उपाय नाही तर आतून देखील शरीराची स्वच्छता होणे गरजेचे आहे.
  • आपल्या शरीरात घाण साचून राहिल्यास चेहऱ्यावर याचे परिणाम दिसून येतात.
  • यासाठी डाळिंब, अ‍ॅव्होकॅडो, चिया आणि जवस या गोष्टी मिक्सरला फिरवून तुम्ही याची स्मूदी तयार करु शकता.
  • नियमित या स्मूदीचे सेवन केल्याने त्वचेला आतून पोषण मिळण्यास आणि तिची निरोगी चमक टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
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कोरफड आणि समुद्री शैवाल फेस मास्क

  • कोरफड त्वचेसाठी चांगले मानले जाते तर समुद्री शैवाल देखील त्वचेची योग्य काळजी घेण्यास मदत करते.
  • दोन्ही गोष्टी एकत्रित मिसळून तुम्ही याचा फेस मास्क तयार करु शकता.
  • हा फेस मास्क चेहऱ्यावर लावून ठेवा आणि सुकला की पाण्याने धुवा.
  • याचा वापर त्वचेला ओलसर ठेवण्यास आणि ताजेपणा देण्यास मदत करते.
  • तुम्ही आठवड्यातून दोनदा याचा वापर आपल्या चेहऱ्यावर करु शकता.
 

Web Title: 3 korean beauty hacks for natural glowing skin using kitchen ingredients skin care tips in marathi

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Published On: Jun 20, 2026 | 12:08 PM

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