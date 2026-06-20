चेहऱ्यावरील पिंपल्स होतील ७ दिवसांमध्ये गायब! लवंग पाण्याच्या टोनरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल आतून स्वच्छ

प्रत्येकाला आपली त्वचा कायमच सुंदर आणि चमकदार हवी असते. चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग, पिंपल्स, मुरूम आणि ऍक्ने घालवण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. कधी स्किन केअरमध्ये बदल केला जातो तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या प्रॉडक्टचा वापर त्वचेची काळजी घेण्यासाठी केला जातो. पण प्रदूषण आणि वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे त्वचा खूप जास्त निस्तेज होऊन जाते आणि चेहऱ्यावर मोठे पिंपल्स येतात. पिंपल्स आल्यानंतर ते लवकर कमी होत नाही. काहीवेळा पिंपल्स फुटून जातो आणि चेहऱ्यावर काळे डाग तसेच राहतात. उन्हाळ्यात त्वचा टॅन होऊन काळी पडते. सतत येणाऱ्या घामामुळे त्वचेवर चिकटपणा वाढतो आणि त्वचेच्या छिद्रांमध्ये घाण जमा होण्यास सुरुवात होते.(फोटो सौजन्य – istock)
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त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा झालेल्या घाणीमुळे चेहऱ्यावर बारीक मुरूम येतात. हे मुरूम काही केल्या लवकर कमी होत नाही.त्यामुळे त्वचेची काळजी घेताना योग्य स्किन केअर रुटीन फॉलो करणे फार आवश्यक आहे. पिंपल्स आल्यानंतर पार्लरमध्ये जाऊन महागड्या ट्रीटमेंट घेऊन त्वचा सुंदर आणि चमकदार केली जाते. पण काही काळानंतर पुन्हा एकदा त्वचा काळवंडून जाते. त्यामुळे त्वचेची काळजी घेण्यासाठी आणि चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स कमी करण्यासाठी लवंग टोनरचा वापर करावा. आज आम्ही तुम्हाला लवंग टोनर बनवण्याची कृती आणि यामुळे त्वचेला काय फायदे होतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.
बाजारात वेगवेगळ्या ब्रँडचे टोनर उपलब्ध आहेत. पण त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी कायमच महागड्या टोनरची आवश्यकता नाही. छोटीशी लवंगसुद्धा त्वचेच्या सौंदर्यात भर घालते. यामध्ये असलेले अँटी-बॅक्टेरियल, अँटी-ऑक्सिडंट आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स मुळांपासून स्वच्छ करण्यास मदत करतात. त्यामुळे त्वचेची काळजी घेण्यासाठी घरगुती पदार्थांपासून बनवलेल्या टोनरचा वापर करावा. टोनरचा वापर केल्यामुळे त्वचा हायड्रेट होण्यासोबतच डाग सुद्धा कमी होतात.
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टोपात एक किंवा दोन ग्लास पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. पाण्यात ५ ते ६ लवंग टाकून पाण्याला व्यवस्थित उकळी काढा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून टोपातील पाणी पूर्णपणे थंड करा. पाणी गाळून स्प्रे बॉटलमध्ये भरून ठेवा. तयार केलेल्या टोनरचा तुम्ही आठवडाभर वापर करू शकता. टोनर वापरण्याआधी चेहरा पाण्याने स्वच्छ धुवून कोरडा करा. त्यानंतर चेहऱ्यावर टोनर मारून काहीवेळ तसेच ठेवा. रात्रभर टोनर त्वचा आतून स्वच्छ करण्यास मदत करेल. आठवडाभर नियमित टोनरचा वापर केल्यास चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स कमी होण्यासोबतच त्वचा स्वच्छ होईल आणि चेहऱ्यावरील चमक वाढेल. यामध्ये असलेल्या अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे काळे डाग, वांग आणि टॅनिंग कमी होण्यास मदत होईल.