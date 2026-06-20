5 हजाराहून कमी पैशात भारताच्या स्कॉटलँडला भेट द्या, पावसाळ्यात प्लॅन करा 3 दिवसांची ट्रिप

Travel News : सुंदरतेसाठी प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रातील हे 5 शहर, बजेट ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय
भारतातील स्काटलँड म्हणून चर्चेत असलेले हे ठिकाण म्हणजे कुर्ग. ते आपल्या इथल्या नयनरम्य दृष्यांसाठी खूप लोकप्रिय आहे. दक्षिण भारतातील कर्नाटक राज्यात पश्चिम घाटात हे ठिकाण वसलेले आहे. तुम्हाला निसर्गसाैंदर्याचा आनंद घ्यायचा असल्यास हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकते. इथे काॅफीचे मळे, धबधबे, उंच पर्वत आणि धुक्याने वेढलेले प्रदेश पाहायला मिळतात. चला ५००० रुपयांत कुर्गची ट्रीप तुम्ही कशी प्लॅन करु शकता ते जाणून घेऊया.
तिसरा दिवस