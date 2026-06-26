Breast Cancer: ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान म्हणजे शेवट नाही! सुरुवातीच्या टप्प्यातील कॅन्सरवर मात करण्याचे ५ प्रभावी मार्ग

फक्त लठ्ठपणा नाही, तर सामान्य वजनातही वाढतो फॅटी लिव्हरचा धोका? डॉक्टरांनी सांगितली कारणे
मुंबईतील जसलोक हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरचे कन्सल्टंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आणि हेमॅटो-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जेहान बी. धाभर म्हणालेकी, “आम्ही अर्ली ब्रेस्ट कॅन्सरवर उपचार करतो, तेव्हा आमचे लक्ष केवळ कॅन्सरवर केंद्रित नसते. आम्ही रुग्णांचे जीवनमान उत्तम राखण्यास मदत करण्यासोबत भविष्यात अनेक वर्षांनंतर कॅन्सर पुन्हा होण्याचा धोका कसा कमी करता येईल याचाही विचार करत असतो. आधुनिक उपचार पद्धतींमुळे आम्हाला व्यक्तीच्या जोखीम प्रोफाईलनुसार उपचारांचे वैयक्तिकीकरण करणे शक्य होते, ज्यामुळे उपचारांचे निर्णय दीर्घकालीन परिणाम आणि दैनंदिन आरोग्य या दोन्हीला पूरक ठरतात.”
महिलांनी जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, सर्व प्रकारच्या अर्ली ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये कर्करोग पुन्हा होण्याचा धोका सारखा नसतो. ट्यूमरचा (गाठीचा) आकार, लिम्फ नोड्समधील प्रादुर्भाव, हार्मोन रिसेप्टरची स्थिती, HER2 ची स्थिती आणि इतर जैविक वैशिष्ट्ये यांसारखे घटक डॉक्टरांना प्रत्येक व्यक्तीमधील जोखमीचे मूल्यांकन करण्यास मदत करतात. तुमची नेमकी जोखीम समजून घेतल्याने तुम्हाला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि पुढील प्रवासाविषयी अधिक आत्मविश्वास वाटण्यास मदत होऊ शकते.
ब्रेस्ट कॅन्सर हा केवळ एकच आजार नाही, आणि त्यावरील उपचार कधीही ‘सर्वांसाठी एकाच प्रकारचा उपचार’ या स्वरूपाचे नसावेत. आजचे उपचार प्लॅन्स ट्यूमरच्या विशिष्ट जैविक रचनेवर आधारित आणि वाढत्या प्रमाणात वैयक्तिकृत केले जातात. ब्रेस्ट कॅन्सरचा प्रकार आणि ब्रेस्ट कॅन्सर पुन्हा होण्याचा धोका यावर अवलंबून उपचारांमध्ये शस्त्रक्रिया, रेडिएशन, हार्मोन थेरपी, केमोथेरपी, टार्गेटेड थेरपी किंवा या सर्वांचा एकत्रित वापर समाविष्ट असू शकतो. याचे उपचारांचा अनावश्यक भार टाळून कॅन्सर पुन्हा होण्याविरुद्ध सर्वात प्रभावी संरक्षण प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट असते.
अर्ली ब्रेस्ट कॅन्सरच्या उपचारांमधील प्रगतीमुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात आजार असलेल्या रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेले पर्याय वाढले आहेत. पात्र ठरणाऱ्या महिलांसाठी टार्गेटेड थेरपी आणि एक्सटेंडेड अॅडज्युव्हंट ट्रीटमेंट स्ट्रॅटेजीज (विस्तारित पूरक उपचार पद्धती) कॅन्सर पुन्हा होण्याची शक्यता कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. हे उपचार कॅन्सरची वाढ आणि पुन्हा होण्याशी संबंधित विशिष्ट जैविक मार्गांना लक्ष्य करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.
अनेक महिलांना वाटते की, त्यांनी उपचारांशी संबंधित दुष्परिणामांचा (साईड इफेक्ट्स) केवळ “सामना” केला पाहिजे. पण प्रत्यक्षात, साईड इफेक्ट्सचे प्रभावी व्यवस्थापन हा कॅन्सर उपचारांचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. थकवा, सांधेदुखी, झोपेची समस्या, मळमळ आणि मानसिक ताण यांसारख्या समस्या सपोर्टिव्ह केअर, औषधे, योग्य पोषण मार्गदर्शन, शारीरिक हालचाली आणि समुपदेशन सेवांच्या माध्यमातून बऱ्याच अंशी दूर केल्या जाऊ शकतात. तुमच्या वैद्यकीय टीमशी याबद्दल मोकळेपणाने बोलल्यास समस्यांचे वेळीच निदान होते आणि दैनंदिन जीवनात अडथळा आणण्यापूर्वी त्यांचे व्यवस्थापन करणे शक्य होते.
आजच्या ब्रेस्ट कॅन्सर उपचारांमध्ये मान्य केले जाते की, रुग्ण हा केवळ त्याच्या निदानापुरता मर्यादित नसतो. उपचारांचे नियोजन करताना रुग्णाच्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्या, कौटुंबिक काळजी घेण्याची भूमिका, वैयक्तिक आकांक्षा आणि भविष्यातील महत्त्वाचे टप्पे यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. नोकरी किंवा व्यवसाय सुरू ठेवणे, मुलांचे संगोपन करणे, वृद्ध पालकांची काळजी घेणे किंवा भविष्यातील कौटुंबिक कार्यक्रमांचे नियोजन करणे असो या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. तुमच्या केअर टीमशी याविषयी मोकळेपणाने चर्चा केल्यास उपचार पद्धती तुमच्या वैद्यकीय गरजा आणि वैयक्तिक उद्दिष्टे या दोन्हीशी सुसंगत असल्याची खात्री करण्यात मदत होऊ शकते.
अर्ली ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान पुढील प्रवासाची दिशा बदलू शकते, पण यामुळे आयुष्य थांबवण्याची गरज नाही. योग्य उपचार पद्धती आणि सातत्यपूर्ण पाठिंब्याच्या जोरावर महिला केवळ त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासह त्यांचे वर्तमान देखील पूर्ण आनंदाने जगण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
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