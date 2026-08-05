बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • National Level Discussion On The Future Of Oral Cancer Treatment At The Conference Organized To Mark Hncis Third Anniversary

एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Updated On: Aug 05, 2026 | 03:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

एचएनसीआयआयच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमामध्ये डोके आणि मानेच्या कर्करोगांच्या उपचार क्षेत्रात वैद्यकीय उत्कृष्टता, संशोधन आणि शिक्षणाला चालना देण्याच्या संस्थेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांवर भर देण्यात आला आहे.

एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई: डोके आणि मानेच्या कर्करोगांच्या प्रतिबंध, निदान, उपचार, संशोधन आणि शिक्षणासाठी समर्पित असलेल्या भारतातील एकमेव सुपरस्पेशालिटी संस्थेने, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हेड अँड नेक कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एचएनसीआयआय) ने आपल्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त एका विशेष ऑन्कोलॉजी परिषद-कॉन्क्लेव्हचे आयोजन केले. या परिषदेत देशभरातील नामांकित आरोग्यतज्ज्ञांनी तोंडाच्या कर्करोगाच्या उपचारपद्धतींमध्ये होत असलेल्या बदलांवर सविस्तर चर्चा केली.आधुनिक उपचारांमधील आव्हाने, इम्युनोथेरपीची भूमिका आणि बहुविद्याशाखीय उपचारपद्धतींचे महत्त्व याविषयी तज्ज्ञांनी सखोल चर्चा केली. (फोटो सौजन्य – istock)

लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते ‘Mindful Eating’; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त

‘आधुनिक तोंडाच्या कर्करोग उपचारांमधील वादग्रस्त मुद्दे’ या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेमुळे वैज्ञानिक ज्ञानाची देवाणघेवाण, विविध शाखांमधील तज्ज्ञांमधील सहकार्य आणि रुग्णांच्या उपचारांमध्ये सुधारणा घडवून आणणाऱ्या नव्या पद्धतींचा शोध घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध झाले. एचएनसीआयआयच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमामध्ये डोके आणि मानेच्या कर्करोगांच्या उपचार क्षेत्रात वैद्यकीय उत्कृष्टता, संशोधन आणि शिक्षणाला चालना देण्याच्या संस्थेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांवर भर देण्यात आला. विविध वैज्ञानिक चर्चासत्रे आणि तज्ज्ञांमधील संवादाद्वारे पुराव्यांवर आधारित उपचारपद्धती, लवकर निदान आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

यावेळी बोलताना एचएनसीआयआयचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. सुलतान ए. प्रधान म्हणाले, “भारतामध्ये डोके आणि मानेच्या कर्करोगांचे प्रमाण हे आरोग्य व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान बनले आहे. उपचारपद्धतींमध्ये मोठी प्रगती होत असली, तरी प्रतिबंध, लवकर निदान आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण यांना तितकेच महत्त्व आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही विविध तज्ज्ञांना एकत्र आणून नवीन उपचारपद्धतींवर चर्चा करण्याचा आणि देशातील तोंडाच्या कर्करोग उपचारांचे भविष्य घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.”

या परिषदेमध्ये एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित विशेष व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. टाटा मेमोरियल सेंटरचे संचालक डॉ. सुदीप गुप्ता यांनी विशेष व्याख्यान दिले. याशिवाय डॉ. झरीर उदवाडिया, पद्मिनी सेखसरिया आणि डॉ. मुराद लाला या मान्यवरांनी वैद्यकीय उपचार, रोगप्रतिबंध आणि वैयक्तिक संघर्षातून प्रेरणा घेण्याच्या अनुभवांवर आपले विचार मांडले.

या सर्व चर्चांमधून वैज्ञानिक प्रगतीबरोबरच जनजागृती, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि सातत्यपूर्ण शिक्षण यांचा समतोल साधणाऱ्या सर्वसमावेशक आरोग्य व्यवस्थेची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

परिषदेतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तोंडाच्या कर्करोगावरील विविध समकालीन विषयांवर आयोजित करण्यात आलेली तज्ज्ञांची चर्चासत्रे. प्रारंभिक अवस्थेतील तोंडाच्या कर्करोगांवरील उपचारपद्धती, प्रगत अवस्थेतील रुग्णांसाठी इम्युनोथेरपीची वाढती भूमिका आणि वैयक्तिक गरजांनुसार उपचार देण्यासाठी बहुविद्याशाखीय सहकार्याचे महत्त्व यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

पावसाळ्यात का वाढतो Fungal Infections चा धोका? त्वचेसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

या कार्यक्रमात आंतरमहाविद्यालयीन प्रश्नमंजूषा स्पर्धेचे आयोजनही करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे तरुण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या आणि कर्करोगविज्ञान क्षेत्रात शैक्षणिक उत्कृष्टतेला चालना देण्याच्या एचएनसीआयआयच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. समाजासाठी एचएनसीआयआयचा संदेश स्पष्ट आहे – “जागरूकता जीव वाचवते. लवकर निदान आणि वेळेवर उपचार केल्यास रुग्णांचे प्राण वाचू शकतात आणि उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले होऊ शकतात. वेळेत केलेले उपचार आयुष्य बदलू शकतात.”

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तोंडाचा कर्करोग म्हणजे काय?

    Ans: तोंडातील ओठ, जीभ, हिरड्या, गालाचा आतील भाग, टाळू किंवा घशाच्या सुरुवातीच्या भागात होणाऱ्या कर्करोगाला तोंडाचा कर्करोग म्हणतात.

  • Que: तोंडाच्या कर्करोगाची प्रमुख कारणे कोणती आहेत?

    Ans: तंबाखूचे सेवन, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान, एचपीव्ही (HPV) संसर्ग आणि तोंडाची योग्य स्वच्छता न राखणे ही प्रमुख कारणे आहेत.

  • Que: तोंडाच्या कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये कोणते आधुनिक पर्याय उपलब्ध आहेत?

    Ans: उ: शस्त्रक्रिया, रेडिएशन थेरपी, केमोथेरपी, टार्गेटेड थेरपी, इम्युनोथेरपी आणि पुनर्रचनात्मक (Reconstructive) शस्त्रक्रिया यांसारखे आधुनिक उपचार उपलब्ध आहेत.

Web Title: National level discussion on the future of oral cancer treatment at the conference organized to mark hncis third anniversary

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 03:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रक्तदानापासून रक्त चढवण्यापर्यंत! प्रत्येक रक्ताच्या युनिटला सुरक्षित बनवणाऱ्या चाचण्या, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
1

रक्तदानापासून रक्त चढवण्यापर्यंत! प्रत्येक रक्ताच्या युनिटला सुरक्षित बनवणाऱ्या चाचण्या, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

वजन अचानक वाढतंय किंवा कमी होतंय? थायरॉईडच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच करा योग्य चाचण्या
2

वजन अचानक वाढतंय किंवा कमी होतंय? थायरॉईडच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच करा योग्य चाचण्या

Benefits Eating Cherries: चेरी ठरेल सुपरफूड! रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासोबतच त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो
3

Benefits Eating Cherries: चेरी ठरेल सुपरफूड! रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासोबतच त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

बीट कच्चे खावे की शिजवून? जाणून घ्या बीट खाण्याचे योग्य प्रमाण, पद्धत आणि शरीराला होणारे भरमसाट फायदे
4

बीट कच्चे खावे की शिजवून? जाणून घ्या बीट खाण्याचे योग्य प्रमाण, पद्धत आणि शरीराला होणारे भरमसाट फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Aug 05, 2026 | 03:23 PM
Pune News: मुसळधार पावसाने खचलेल्या करंजाळे रस्त्याची युद्धपातळीवर दुरुस्ती; प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन सज्ज

Pune News: मुसळधार पावसाने खचलेल्या करंजाळे रस्त्याची युद्धपातळीवर दुरुस्ती; प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन सज्ज

Aug 05, 2026 | 03:23 PM
Nagpur News :लग्नपत्रिका डाऊनलोड करताच मोबाईल हॅक ;६लाखांची सायबर फसवणूक

Nagpur News :लग्नपत्रिका डाऊनलोड करताच मोबाईल हॅक ;६लाखांची सायबर फसवणूक

Aug 05, 2026 | 03:23 PM
Plastic Currency : भारतीयांच्या हातात कधी येणार प्लास्टिकच्या नोटा? RBI गव्हर्नरने दिली महत्त्वाची माहिती

Plastic Currency : भारतीयांच्या हातात कधी येणार प्लास्टिकच्या नोटा? RBI गव्हर्नरने दिली महत्त्वाची माहिती

Aug 05, 2026 | 03:19 PM
Dabur India : डाबर इंडियाच्या उत्पादनांवर बंदी; मध, तुपासह अनेक वस्तूंचा समावेश, विक्री थांबवण्याचे निर्देश

Dabur India : डाबर इंडियाच्या उत्पादनांवर बंदी; मध, तुपासह अनेक वस्तूंचा समावेश, विक्री थांबवण्याचे निर्देश

Aug 05, 2026 | 03:17 PM
KDMC Hospital News: रुक्मिणीबाई रुग्णालयात धक्कादायक निष्काळजीपणा; लहान मुलाच्या कमरेत अडकली इंजेक्शनची सुई

KDMC Hospital News: रुक्मिणीबाई रुग्णालयात धक्कादायक निष्काळजीपणा; लहान मुलाच्या कमरेत अडकली इंजेक्शनची सुई

Aug 05, 2026 | 03:17 PM
Sanjay Raut News: गुंगी गुडिया असंसदीय शब्द नाही!; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेचे संजय राऊतांकडून समर्थन

Sanjay Raut News: गुंगी गुडिया असंसदीय शब्द नाही!; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेचे संजय राऊतांकडून समर्थन

Aug 05, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा