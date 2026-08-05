एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

मुंबई: डोके आणि मानेच्या कर्करोगांच्या प्रतिबंध, निदान, उपचार, संशोधन आणि शिक्षणासाठी समर्पित असलेल्या भारतातील एकमेव सुपरस्पेशालिटी संस्थेने, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हेड अँड नेक कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एचएनसीआयआय) ने आपल्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त एका विशेष ऑन्कोलॉजी परिषद-कॉन्क्लेव्हचे आयोजन केले. या परिषदेत देशभरातील नामांकित आरोग्यतज्ज्ञांनी तोंडाच्या कर्करोगाच्या उपचारपद्धतींमध्ये होत असलेल्या बदलांवर सविस्तर चर्चा केली.आधुनिक उपचारांमधील आव्हाने, इम्युनोथेरपीची भूमिका आणि बहुविद्याशाखीय उपचारपद्धतींचे महत्त्व याविषयी तज्ज्ञांनी सखोल चर्चा केली. (फोटो सौजन्य – istock)
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‘आधुनिक तोंडाच्या कर्करोग उपचारांमधील वादग्रस्त मुद्दे’ या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेमुळे वैज्ञानिक ज्ञानाची देवाणघेवाण, विविध शाखांमधील तज्ज्ञांमधील सहकार्य आणि रुग्णांच्या उपचारांमध्ये सुधारणा घडवून आणणाऱ्या नव्या पद्धतींचा शोध घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध झाले. एचएनसीआयआयच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमामध्ये डोके आणि मानेच्या कर्करोगांच्या उपचार क्षेत्रात वैद्यकीय उत्कृष्टता, संशोधन आणि शिक्षणाला चालना देण्याच्या संस्थेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांवर भर देण्यात आला. विविध वैज्ञानिक चर्चासत्रे आणि तज्ज्ञांमधील संवादाद्वारे पुराव्यांवर आधारित उपचारपद्धती, लवकर निदान आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
यावेळी बोलताना एचएनसीआयआयचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. सुलतान ए. प्रधान म्हणाले, “भारतामध्ये डोके आणि मानेच्या कर्करोगांचे प्रमाण हे आरोग्य व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान बनले आहे. उपचारपद्धतींमध्ये मोठी प्रगती होत असली, तरी प्रतिबंध, लवकर निदान आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण यांना तितकेच महत्त्व आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही विविध तज्ज्ञांना एकत्र आणून नवीन उपचारपद्धतींवर चर्चा करण्याचा आणि देशातील तोंडाच्या कर्करोग उपचारांचे भविष्य घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
या परिषदेमध्ये एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित विशेष व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. टाटा मेमोरियल सेंटरचे संचालक डॉ. सुदीप गुप्ता यांनी विशेष व्याख्यान दिले. याशिवाय डॉ. झरीर उदवाडिया, पद्मिनी सेखसरिया आणि डॉ. मुराद लाला या मान्यवरांनी वैद्यकीय उपचार, रोगप्रतिबंध आणि वैयक्तिक संघर्षातून प्रेरणा घेण्याच्या अनुभवांवर आपले विचार मांडले.
या सर्व चर्चांमधून वैज्ञानिक प्रगतीबरोबरच जनजागृती, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि सातत्यपूर्ण शिक्षण यांचा समतोल साधणाऱ्या सर्वसमावेशक आरोग्य व्यवस्थेची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.
परिषदेतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तोंडाच्या कर्करोगावरील विविध समकालीन विषयांवर आयोजित करण्यात आलेली तज्ज्ञांची चर्चासत्रे. प्रारंभिक अवस्थेतील तोंडाच्या कर्करोगांवरील उपचारपद्धती, प्रगत अवस्थेतील रुग्णांसाठी इम्युनोथेरपीची वाढती भूमिका आणि वैयक्तिक गरजांनुसार उपचार देण्यासाठी बहुविद्याशाखीय सहकार्याचे महत्त्व यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
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या कार्यक्रमात आंतरमहाविद्यालयीन प्रश्नमंजूषा स्पर्धेचे आयोजनही करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे तरुण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या आणि कर्करोगविज्ञान क्षेत्रात शैक्षणिक उत्कृष्टतेला चालना देण्याच्या एचएनसीआयआयच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. समाजासाठी एचएनसीआयआयचा संदेश स्पष्ट आहे – “जागरूकता जीव वाचवते. लवकर निदान आणि वेळेवर उपचार केल्यास रुग्णांचे प्राण वाचू शकतात आणि उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले होऊ शकतात. वेळेत केलेले उपचार आयुष्य बदलू शकतात.”
Ans: तोंडातील ओठ, जीभ, हिरड्या, गालाचा आतील भाग, टाळू किंवा घशाच्या सुरुवातीच्या भागात होणाऱ्या कर्करोगाला तोंडाचा कर्करोग म्हणतात.
Ans: तंबाखूचे सेवन, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान, एचपीव्ही (HPV) संसर्ग आणि तोंडाची योग्य स्वच्छता न राखणे ही प्रमुख कारणे आहेत.
Ans: उ: शस्त्रक्रिया, रेडिएशन थेरपी, केमोथेरपी, टार्गेटेड थेरपी, इम्युनोथेरपी आणि पुनर्रचनात्मक (Reconstructive) शस्त्रक्रिया यांसारखे आधुनिक उपचार उपलब्ध आहेत.