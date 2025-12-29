Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

घरच्या घरी केसरची लागवड! कमी खर्चात उगवा ‘लाखमोलाचा’ मसाला, जाणून घ्या सोपी पद्धत

केसर हा अत्यंत मौल्यवान मसाला असून आरोग्य, स्मरणशक्ती आणि त्वचेसाठी उपयुक्त मानला जातो. काश्मीरचा केसर सर्वोत्तम मानला जातो आणि त्याची किंमत प्रतिकिलो ५–६ लाख रुपये आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 04:15 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

केसर हा अत्यंत मौल्यवान आणि गुणकारी मसाला मानला जातो. आयुर्वेदात केसरला आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरवले असून स्मरणशक्ती वाढवणे, त्वचेचे आरोग्य सुधारणे, ताणतणाव कमी करणे अशा अनेक फायद्यांचा उल्लेख आहे. मात्र केसरची लागवड आणि त्याची काढणी ही प्रक्रिया अतिशय किचकट असल्याने केसर बाजारात महाग मिळतो. सध्या भारतात काश्मीरमधील केसर सर्वोत्तम मानला जातो आणि त्याची किंमत प्रतिकिलो ५ ते ६ लाख रुपयांपर्यंत जाते. जगातील सुमारे ९० टक्के केसर उत्पादन इराणमध्ये होते. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियावर घरच्या घरी केसर उगवता येतो, असा दावा करणारा एक व्हिडिओ सध्या चर्चेत आहे. इंस्टाग्रामवरील myplantsmygarden या पेजवर राणी अंशू यांनी घरच्या घरी केसर यशस्वीपणे उगवल्याचा अनुभव शेअर केला आहे. त्यांनी सांगितलेली पद्धत सोपी, कमी खर्चिक आणि घरच्या घरी करता येण्यासारखी आहे.

Health Care : हिवाळ्यात तोंड झाकून झोपताय? आजच मोडा सवय अन्यथा यमदेवाला तुमचा पत्ता लागलाच म्हणून समजा

केसर हा सॅफ्रन क्रोकस या फुलाच्या आतून मिळणारे अतिशय बारीक धागे असतात. हे धागे वाळवल्यानंतर केसर तयार होतो. हा पीक प्रामुख्याने थंड हवामानात चांगला वाढतो. म्हणूनच काश्मीर, अफगाणिस्तान, स्पेन, ग्रीस, इटली आणि मोरोक्को यांसारख्या भागांमध्ये केसरची लागवड केली जाते.

घरच्या घरी केसर उगवण्यासाठी काय लागेल?

घरच्या घरी केसर उगवण्यासाठी फारशा गोष्टींची गरज नसते.

  • केसरचे चांगले, सुदृढ बल्ब (पल्प)
  • ट्रे
  • हलकी, भुसभुशीत आणि पाणी न साठणारी माती
  • उघडी पण सावलीची जागा
राणी अंशू यांच्या मते, मातीची गुणवत्ता आणि योग्य जागा ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.

घरच्या घरी केसर कसा उगवायचा?

  1. सर्वप्रथम ऑनलाइन नर्सरी किंवा गार्डन स्टोअरमधून केसरचे दर्जेदार बल्ब घ्यावेत. ते कोरडे, घट्ट आणि खराब नसावेत.
  2. माती नीट चाळून भुसभुशीत करावी. केसरला जास्त ओलावा मानवत नाही, त्यामुळे पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  3. गमल्यात बल्ब लावताना त्याचा नुकीला भाग वरच्या दिशेने ठेवावा. प्रत्येक बल्बमध्ये थोडे अंतर ठेवावे.
  4. अंकुर फुटेपर्यंत गमला थेट उन्हात न ठेवता सावलीत, पण मोकळ्या जागी ठेवावा.
  5. उंदीर किंवा माकडांपासून संरक्षणासाठी गमला जाळीने झाकावा.

सकाळी उठताच पोट फुगल्यासारखं वाटतं? नकळत करताय या 8 मोठ्या चुका; आजपासूनच सुधार आणा नाहीतर महागात पडेल

योग्य काळजी घेतल्यास काही आठवड्यांतच केसरचे रोप उगवते. फुल येताच त्यातील बारीक धागे म्हणजेच केसर मिळतो. विशेष बाब म्हणजे हे बल्ब हळूहळू वाढत जातात, त्यामुळे पुढील हंगामात अधिक झाडे मिळू शकतात.

योग्य माहिती, संयम आणि काळजी घेतल्यास घरच्या घरी केसर उगवणे शक्य आहे. हे केवळ एक प्रयोग न राहता भविष्यात छोट्या प्रमाणात उत्पन्नाचाही स्रोत ठरू शकतो, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

Published On: Dec 29, 2025 | 04:15 AM

