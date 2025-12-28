Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Shivsena Ncp Mahayuti Preliminary Consensus On 5050 Formula For 102 Seats In Municipal Corporation

Shivsena NCP Mahayuti : महापालिकेच्या १०२ जागांवर ५०:५० फॉर्म्युल्यावर प्राथमिक एकमत

सोलापूर महानगरपालिकेत शिवसेना भाजप युतीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाल्यानंतर आता शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील युतीच्या हालचालींना वेग आला आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 06:52 PM

Follow Us:

सोलापूर महानगरपालिकेत शिवसेना भाजप युतीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाल्यानंतर आता शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील युतीच्या हालचालींना वेग आला आहे. सोलापुरातील एका नामांकित हॉटेलमध्ये दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू असून, महापालिका निवडणुकीसाठी जागा वाटपावर प्राथमिक एकमत झाले आहे.सोलापूर महानगरपालिकेतील एकूण १०२ जागांपैकी ५० टक्के जागांवर दोन्ही पक्षांनी समान वाटा घेण्यावर सहमती दर्शविले आहे. त्यानुसार शिवसेना (शिंदे गट) ५१ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ५१ जागांवर निवडणूक लढवणार, अशा फॉर्म्युल्यावर चर्चा सकारात्मक झाली. या बैठकीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी संयुक्तपणे रणनीती आखण्यावर भर दिला. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे, प्रभागनिहाय ताकद, तसेच उमेदवार निवडीबाबत सविस्तर चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे.या विषयावर प्रतिक्रिया देताना माजी मंत्री व शिवसेना नेते सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी युतीबाबत सकारात्मक संकेत दिले. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे यांनी सोलापूरच्या विकासासाठी सक्षम व स्थिर महापालिका आवश्यक असल्याचे सांगितले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष संतोष पवार यांनी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा योग्य दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.शिवसेना राष्ट्रवादी युती अंतिम झाल्यास सोलापूर महानगरपालिकेच्या राजकारणात मोठे बदल घडण्याची शक्यता असून, आगामी निवडणूक अधिक चुरशीची होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

Follow Us:

सोलापूर महानगरपालिकेत शिवसेना भाजप युतीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाल्यानंतर आता शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील युतीच्या हालचालींना वेग आला आहे. सोलापुरातील एका नामांकित हॉटेलमध्ये दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू असून, महापालिका निवडणुकीसाठी जागा वाटपावर प्राथमिक एकमत झाले आहे.सोलापूर महानगरपालिकेतील एकूण १०२ जागांपैकी ५० टक्के जागांवर दोन्ही पक्षांनी समान वाटा घेण्यावर सहमती दर्शविले आहे. त्यानुसार शिवसेना (शिंदे गट) ५१ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ५१ जागांवर निवडणूक लढवणार, अशा फॉर्म्युल्यावर चर्चा सकारात्मक झाली. या बैठकीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी संयुक्तपणे रणनीती आखण्यावर भर दिला. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे, प्रभागनिहाय ताकद, तसेच उमेदवार निवडीबाबत सविस्तर चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे.या विषयावर प्रतिक्रिया देताना माजी मंत्री व शिवसेना नेते सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी युतीबाबत सकारात्मक संकेत दिले. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे यांनी सोलापूरच्या विकासासाठी सक्षम व स्थिर महापालिका आवश्यक असल्याचे सांगितले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष संतोष पवार यांनी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा योग्य दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.शिवसेना राष्ट्रवादी युती अंतिम झाल्यास सोलापूर महानगरपालिकेच्या राजकारणात मोठे बदल घडण्याची शक्यता असून, आगामी निवडणूक अधिक चुरशीची होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

Web Title: Shivsena ncp mahayuti preliminary consensus on 5050 formula for 102 seats in municipal corporation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 06:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल
4

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM