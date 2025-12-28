Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Police Ignore The Banished Gangster He Was So Audacious That He Raped A Woman

Crime News: तडीपार गुंडाकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष! हिंमत एवढी की महिलेचा केला बलात्कार, पोलीस कॉन्स्टेबलचे निलंबन

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीसह पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केलेला गुंड पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून शहरात आला. त्याने एका महिलेवर बलात्कार केला.

Updated On: Dec 28, 2025 | 09:35 PM
तडीपार गुंडाकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष! हिंमत एवढी की महिलेचा केला बलात्कार (Photo Credit- X)

तडीपार गुंडाकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष! हिंमत एवढी की महिलेचा केला बलात्कार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • तडीपार गुंडाकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष!
  • हिंमत एवढी की महिलेचा केला बलात्कार,
  • पोलीस कॉन्स्टेबलचे निलंबन
पिंपरी : तडीपार केलेले गुंड कोणतीही परवानगी न घेता शहरात येत असल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. या तडीपार गुंडांवर पोलिसांचा कोणताही अंकुश राहिलेला नाही. आरोपी दत्तक योजनेअंतर्गत पोलिसांकडून या तडीपार गुंडांवर कोणतीही निगराणी ठेवली जात नसल्याची बाब उघड झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीसह पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केलेला गुंड पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून शहरात आला. त्याने एका महिलेवर बलात्कार केला. तडीपार केलेल्या आरोपीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबलचे या प्रकरणात निलंबन झाले आहे.

फारुख सत्तार शेख (२५, बालाजीनगर, भोसरी एमआयडीसी) असे आरोपीचे नाव आहे. फारुख हा पोलीस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्याचे मूळ वास्तव्य एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बालाजीनगर झोपडपट्टी येथे आहे. तर तो सध्या आळंदी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चिंबळी फाटा येथे राहत होता. त्याचा गुन्हेगारी इतिहास पाहता त्याला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी ८ एप्रिल २०२४ मध्ये पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीसह पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड पोलिसांकडून तडीपार आरोपी दत्तक योजना राबवली जाते. ज्या पोलीस ठाण्यातील आरोपी तडीपार केले जातात, ते आरोपी पोलीस ठाण्यात नेमणुकीस असलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबलकडे विभागून दिले जातात. तडीपार केलेल्या आरोपींचे लोकेशन घेणे, ते सध्या काय करतात याबाबत माहिती अद्ययावत ठेवणे. त्यांनी कोणताही गुन्हा करू नये यासाठी वेळोवेळी त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस कॉन्स्टेबलची असते. आरोपी फारुख सत्तार शेख याला एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यातील पोलीस कॉन्स्टेबल भागवत शेप यांना दत्तक देण्यात आले होते.

हे देखील वाचा: अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई ; बंगळूरुमध्ये MD ड्रग्जचे कारखाने उद्ध्वस्त

पोलीस कॉन्स्टेबल भागवत शेप यांनी आरोपी फारुख सत्तार शेख याच्यावर वेळोवेळी लक्ष ठेवणे, त्याचे वेळोवेळी लोकेशन घेणे, त्याने कोणताही गुन्हा करू नये तसेच तडीपार केलेल्या हद्दीत प्रवेश करू नये याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी शेप यांच्यावर होती. मात्र मागील दोन महिन्यांपासून आरोपी फारुख सत्तार शेख हा पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून आळंदी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या चिंबळी फाटा येथील घरी वास्तव्य करीत होता. याची कोणतीही खबर पोलिसांना लागली नाही.

त्याने १८ डिसेंबर रोजी सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास एका ४० वर्षीय महिलेवर बलात्कार केला. महिलेने सहा दिवसानंतर याप्रकरणी आळंदी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांना या आरोपीबाबत माहिती मिळाली. वेळीच निगराणी ठेऊन योग्य ती कारवाई केली असती तर महिलेवर अतिप्रसंगाची वेळ आली नसती.

पोलीस कॉन्स्टेबलचे निलंबन

या प्रकरणात एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यात नेमणुकीस असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल भागवत शेप यांचे निलंबन झाले आहे. शेप यांनी त्यांना दत्तक दिलेला आरोपी फारुख सत्तार शेख याच्यावर निगराणी ठेवणे आवश्यक होते. त्यांनी निगराणी ठेवली नसल्याने तो मागील दोन महिन्यांपासून पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत राजरोसपणे वावरत होता. शेप यांच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

सर्रास तडीपार गुंडांचे शहरात वास्तव्य

तडीपार केलेल्या गुंडांना पोलिसांच्या प्रोसिजर नुसार हद्दीतून बाहेर सोडले जाते. मात्र काही दिवसात हे गुंड पुन्हा शहरात येतात. पोलिसांची परवानगी न घेता येऊन हे गुंड समाजात राजरोसपणे वावरतात. अनेकजण घातक हत्यारे जवळ बाळगून परिसरात दहशत निर्माण करतात. तडीपारीच्या कालावधीत आपण शहरात वावरत असल्याचे सांगून ते नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करतात. आळंदी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत केतन प्रकाश शिंदे या तडीपार गुंडाकडून पोलिसांनी पिस्तूल जप्त केले. चिखली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रोहित प्रकाश हिरे, संत तुकाराम नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दिनेश गोरख माने या आरोपींकडून देखील पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. तर काळेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत थेरगाव येथील तडीपार गुंड स्वप्नील संजय येडते आणि सांगवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पिंपळे गुरव येथील तडीपार गुंड अक्षय दशरथ शिंदे यांना कोयता बाळगताना पोलिसांनी पकडले आहे. त्यामुळे तडीपार केलेल्या गुंडांचे शहरात राजरोसपणे वास्तव्य उघड झाले आहे.

हे देखील वाचा: Raigad Crime: नगरसेविकेच्या पतीची निर्घृण हत्या, CCTVने उघड केली थरारक वारदात; राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी महाराष्ट्रात खळबळ

Web Title: Police ignore the banished gangster he was so audacious that he raped a woman

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 09:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार
1

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
2

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले
3

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL
4

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM