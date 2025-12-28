Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • Mira Bhayandar Assault Over Marathi Language Direct Warning From Jain Sage Nileshchandra Maharaj

Mira Bhayandar : मराठी भाषेवरून मारहाण? जैन मुनी निलेशचंद्र महाराजांचा थेट इशारा

मिरा-भाईंदरमध्ये मराठी न बोलल्याच्या कारणावरून अमराठी व्यापाऱ्याला झालेल्या मारहाण प्रकरणावर जैन मुनी निलेशचंद्र महाराजांनी थेट इशारा दिला आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 07:47 PM

Published On: Dec 28, 2025 | 07:47 PM

Jan 20, 2026 | 04:39 PM
Jan 20, 2026 | 04:32 PM
Jan 20, 2026 | 04:30 PM
Jan 20, 2026 | 04:23 PM
Jan 20, 2026 | 04:23 PM
Jan 20, 2026 | 04:20 PM
Jan 20, 2026 | 04:20 PM

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Jan 19, 2026 | 05:27 PM