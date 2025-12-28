Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Hero Splendor की TVS Radeon, दोन्ही बाईक खिशाला परवडणाऱ्या मात्र फीचर्स, इंजिन आणि मायलेजमध्ये बेस्ट कोण?

Hero Splendor आणि TVS Radeon या दोन्ही बजेट फ्रेंडली बाईक आहेत. मात्र, मात्र फीचर्स, इंजिन आणि मायलेजच्या बाबतीत कोणती बाईक चांगली? चला जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 28, 2025 | 09:18 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात बजेट फ्रेंडली बाईकला ग्राहकांचे पहिले प्राधान्य
  • Hero Splendor आणि TVS Radeon दोन्ही लोकप्रिय बाईक
  • मात्र तुमच्यासाठी बेस्ट कोण? चला जाणून घेऊयात
कोणतीही बाईक खरेदी करताना ग्राहक सर्वप्रथम बाईकची किंमत पाहत असतात. त्यानंतर ती खरेदी करण्याचा निर्णय घेतात. ग्राहकांची अपेक्षा असते की त्यांच्या बाईकने परफॉर्मन्ससोबतच चांगला मायलेजही द्यावा. हीच मागणी लक्षात घेत अनेक दुचाकी उतपदक कंपन्या बजेट फ्रेंडली बाईक ऑफर करत असतात.

हिरो स्प्लेंडर प्लसने 100 सीसी सेगमेंटमध्ये बराच काळ वर्चस्व गाजवले आहे, परंतु TVS Radeon देखील तिच्या परवडणाऱ्या किमतीमुळे आणि मजबूत इंधन कार्यक्षमतेमुळे लोकप्रियता मिळवत आहे. म्हणूनच, अनेकदा प्रश्न पडतो की कोणती बाईक अधिक फायदेशीर आहे? चला या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊयात.

TVS च्या ‘या’ Bike ला ग्राहकांनी घेतले डोक्यावर! विक्रीत थेट 140 टक्क्यांची सुसाट वाढ

कोणती बाईक जास्त फायदेशीर?

हिरो स्प्लेंडर प्लसची एक्स-शोरूम किंमत 73,902 रुपये आहे, तर TVS Radeon ची सुरुवातीची किंमत फक्त 55,100 रुपयांपासून सुरू होते. याचा अर्थ रेडियन सुमारे 18 हजारांनी स्वस्त आहे, जे बजेटमध्ये बाईक शोधत आहेत त्यांच्यासाठी हा एक महत्त्वाचा फरक आहे. कमी किंमत असूनही, रेडियन फीचर्स आणि मायलेज दोन्हीच्या बाबतीत एक मजबूत पर्याय आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

हिरो स्प्लेंडर प्लसमध्ये 97.2 सीसी ओएचसी पेट्रोल इंजिन आहे जे 8.02 पीएस पॉवर आणि 8.05 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन त्याच्या स्मूथनेस, रिफाइनमेंट आणि कमी मेंटेनन्ससाठी ओळखले जाते. i3S आयडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम ट्रॅफिकमध्ये फ्युएल एफिशियंसी सुधारण्यास मदत करते.

‘हा’ एक फायनान्स प्लॅन आणि थेट शोरुममधून Honda City तुमच्या घरी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

टीव्हीएस रेडियनचे 109.7 सीसी इंजिन मोठे आहे आणि जास्त टॉर्क निर्माण करते. ही बाईक 8.19 पीएस पॉवर आणि 8.7 एनएम टॉर्क देते. मजबूत लो-एंड टॉर्कमुळे ही बाईक लवकर पिकअप देते आणि ट्रॅफिकमध्येही सहजतेने चालवता येते. याचा टॉप स्पीड 90 किमी/ताशी पोहोचतो आणि एसबीटी ब्रेकिंग सुरक्षित रायडिंग अनुभव प्रदान करते.

मायलेज आणि रेंज

मायलेजच्या बाबतीत, ARAI नुसार Hero Splendor प्लस 70 kmpl पर्यंत मायलेज देते. वास्तविक परिस्थितीत, ही बाईक 62-72 kmpl चा मायलेज देते. i3S सिस्टम शहरी मायलेज सुधारते. TVS Radeon चा ARAI मायलेज 73.68 kmpl आहे आणि त्याची 10-लिटर इंधन टाकी एका चार्जवर 700 किलोमीटरपेक्षा जास्त रेंज देते.

फीचर्स आणि कम्फर्ट

Splendor Plus ही फीचर्सच्या बाबतीत एक साधी आणि व्यावहारिक बाईक आहे. त्यात ॲनालॉग मीटर, i3S सिस्टम आणि हलके वजन आहे. तर TVS Radeon फीचर्सच्या बाबतीत पुढे आहे. यात सेमी-डिजिटल कन्सोल, रिअल-टाइम मायलेज, USB चार्जिंग, LED DRL, मोठी सीट, साइड स्टँड कट-ऑफ आणि हाय ग्राउंड क्लीयरन्स देते. Radeon ग्रामीण भागात किंवा खडबडीत रस्त्यांवर अधिक आरामदायक वाटते.

 

Published On: Dec 28, 2025 | 09:18 PM

