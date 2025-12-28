Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Unhealthy Habits That Causes Morning Bloating Gas Issue Lifestyle News In Marathi

सकाळी उठताच पोट फुगल्यासारखं वाटतं? नकळत करताय या 8 मोठ्या चुका; आजपासूनच सुधार आणा नाहीतर महागात पडेल

सकाळी उठताच पोट फुगणं आणि गॅसचा त्रास जाणवतोय का? यामागे आजार नव्हे तर तुमच्या रोजच्या काही चुकीच्या सवयी कारणीभूत असू शकतात. वेळेत लक्ष दिलं नाही तर याचा वाईट परिणाम तुमच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:15 PM
सकाळी उठताच पोट फुगल्यासारखं वाटतं? नकळत करताय या 8 मोठ्या चुका; आजपासूनच सुधार आणा नाहीतर महागात पडेल

(फोटो सौजन्य – istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • उशिरा आणि भरपूर खाल्ल्यामुळे पचन मंदावते आणि सकाळी पोट जड वाटते.
  • अन्न न चावता गिळणे, तळलेले व प्रक्रिया केलेले पदार्थ गॅस वाढवतात.
  • कमी पाणी पिणे आणि मानसिक ताण यामुळे पचन बिघडून पोटफुगी होते.
दिवसभराच्या ऊर्जेसाठी सकाळची वेळ महत्त्वाची माली जाते. आपली सकाळची सुरुवात जर चांगली असेल तर संपूर्ण दिवस चांगला जातो. तथापि सकाळची सुरुवातच जर वाईट झाली तर दिवसभरासाठीचा आपला मूड खराब होऊन जातो. अनेकदा काही चुकीच्या सवयींमुळे सकाळी उठताच पोटफुगी आणि गॅसच्या समस्या जाणवू लागतात. याचा संपूर्ण दिवसाच्या दिनचर्येवर परिणाम होऊ शकतो. सतत जर तुम्हाला ही समस्या उद्भवत असेल तर आपल्या रोजच्या सवयींमध्ये तुम्ही काही महत्त्वपूर्ण बदल करणे गरजेचे आहे. चला तर मग सकाळी गॅस आणि पोटफुगी निर्माण करणाऱ्या वाईट सवयी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया.

डाय-केमिकल्सना करा रामराम! पांढरे केस 7 दिवसांतच नैसर्गिकरित्या होतील काळे, या घरगुती पदार्थांची पेस्ट केसांना लावा

रात्रीचे जड जेवण

अनेकदा रात्रीच्या वेळी आपण भरगच्च आहार घेतो. रात्रीच्या वेळी कधीही जड अन्न खाऊ नये यामुळे पचनक्रिया मंदावते आणि अन्न व्यवस्थित पचत नाही. हेच कारण आहे की सकाळी उठताच पोट जड वाटू लागते.

अन्न न चावता गिळणे

अनेकांना अन्न न चावट पटकन गिळून टाकण्याची सवय असते. तुमची ही सवय अत्यंत चुकीची असून यामुळे शरीरात वायू निर्माण होण्याची शक्यता असते. कधीही अन्न हे व्यवस्थित चावून मग गिळावे.

तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले अन्न

तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले अन्न शरीरात चरबीचा थर जमा करते, ज्यामुळे पोटफुगी आणि गॅसची समस्या आणखीन वाढते.

पुरेसे पाणी न पिणे

शरीराला पाण्याची नितांत गरज असते. कमी पाणी पिल्याने पचनसंस्था कमकुवत होऊ शकते, ज्यामुळे पचनक्रिया बिघडू शकते आणि गॅस तयार होतो. शिवाय यामुळे डिहायड्रेशनची समस्याही उद्भवते.

ताणतणाव असणे

मानसिक ताणाचा थेट परिणाम पोटाच्या आरोग्यावर होतो. चिंता पचनक्रियेत व्यत्यय आणते, ज्यामुळे गॅस वाढतो.

चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी वाफ घेण्याच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, त्वचा होईल आतून स्वच्छ

गॅस निर्माण करणारे पदार्थ खाणे

काही असे पदार्थ जे शरीरात गॅस जमा करतात. हरभरा, राजमा, कोबी, ब्रोकोली यांसारख्या भाज्या आणि डाळींचे सेवन सकाळी पोटफुगीची समस्या निर्माण करते. तुम्हाला दररोज पोट फुगण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असेल तर या गोष्टींचा विचार करा आणि आपल्या जीवनशैलीत योग्य ते बदल घडवून आणा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Unhealthy habits that causes morning bloating gas issue lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव
1

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट
2

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण
3

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
4

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

Jan 22, 2026 | 10:05 AM
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jan 22, 2026 | 10:00 AM
Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Jan 22, 2026 | 09:55 AM
Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

Jan 22, 2026 | 09:45 AM
Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Jan 22, 2026 | 09:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM