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Gardening Tips : हिरव्या मिरच्यांना भरेल कुंडी, लागवडीनंतर 15 दिवसांनी मातीत टाका फक्त ही एक गोष्ट!

Updated On: Jun 23, 2026 | 11:45 AM IST
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सारांश

How To Grow Chilies At Home : तुम्हालाही घरात हिरव्या मिरच्यांची लागवड करायची आहे का? बऱ्याचदा लोक कुंडीत झाड लावू पाहतात पण योग्य काळजी न घेतल्याने पानं येतात पण मिरच्या काही येत नाहीत. कुंडी हिरव्या मिरच्यांना भरलेली पाहायची असेल तर काही सोप्य गार्डनिंग टिप्स जाणून घ्या.

Gardening Tips : हिरव्या मिरच्यांना भरेल कुंडी, लागवडीनंतर 15 दिवसांनी मातीत टाका फक्त ही एक गोष्ट!

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मिरचीच्या रोपाची चांगली वाढ होण्यासाठी सुरुवातीपासूनच योग्य मातीची निवड महत्त्वाची आहे.
  • लागवडीनंतर काही दिवसांनी रोपाला अतिरिक्त पोषणाची गरज भासते.
  • किडींचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी नियमित काळजी आणि घरगुती उपाय उपयुक्त ठरू शकतात.
तुम्हालाही घरात हिरवेगार मिरचीचे रोप लावायचे आहे का? मग ही बातमी तुमच्या कामाची ठरु शकते. घरात झाड लावणं काही सोपी गोष्ट नाही. यासाठी योग्य पद्धत आणि काही काळजी घ्यावी लागते. अनेकदा लोक घराच्या बाल्कनीत, कुंडीत रोप तर लावतात पण त्याची योग्य काळजी न घेतल्याने त्याची नीट वाढ होत नाही. बऱ्याचदा असं होतं की, मिरचीच रोप लावल्याने त्याला फुलं तर येतात पण मिरच्या येत नाहीत. तुम्ही जर या समस्येने ग्रासलेले असाल तर आम्ही सांगत असलेली ही ट्रीक तुम्ही नक्कीच ट्राय करायसा हवी.

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गार्डनिंग एक्सपर्टने मिरचीचे रोप लावण्यासाठी एक सोपी आणि प्रभावी ट्रिक शेअर केली आहे ज्याच्या मदतीने तुम्ही घरीच कुंडीभर हिरव्या मिरच्या उगवू शकता. यासाठी फक्त काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल.

मिरचीचे रोप लावताना या गोष्टी ध्यानात ठेवा –

एक्सपर्टच्या अनुसार, मिरचीचे रोप लावल्याआधी माती योग्य आहे की नाही ते तपासा. मिरचीच्या रोपांसाठी नेहमी अशी माती तयार करा जी पाणी धरून ठेवत नाही. जर पाण्यामुळे कुंडीतील माती अधिक काळ चिकट राहत असेल तर त्यामुळे रोपं मातीतच मरुन जातील. कधीही कुंडीत माती टाकताना बागेच्या मातीत समान प्रमाणात वाळू आणि शेणखत किंवा गांडूळखत मिक्स करुन टाकावे. यामुळे अतिरिक्त पाणी कुंडीच्या खालील छिद्रातून बाहेर पडण्यास मदत होते.

रोप लावल्याच्या दोन आठवड्यांनंतर ही गोष्ट मातीत टाका

आता त्या ट्रिकविषयी बोलणं करुयात ज्यामुळे मिरचीचे रोप उगवण्यात मदत होईल. एक्सपर्टच्या मते, लागवडीनंतर बरोबर दोन आठवड्यांनी मिरचीच्या रोपाला विशेष पोषणाची गरज असते. जेव्हा रोप चांगल रुजेल तेव्हा यात शेणखत किंवा गांडूळखत वापरुन एक द्रावण तयार करा. यासाठी थोड्या पाण्यात शेणखत किंवा गांडूळखत मिसळून चांगले द्रावण तयार करा आणि मग याला रोपाच्या मुळांमध्ये शिंपडा. याचा वापर रोपाला नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम सारखे आवश्यक पोषक घटक मिळवून देण्यास मदत करतात ज्यामुळे रोपांची चांगली वाढ होऊ शकेल.

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किड्यांपासून सावध

रोपांना किडे लागण्याची दाट शक्यता असते. मिरच्या येण्याआधीच हे किडे सर्व पानांना खाऊन टाकतात ज्यामुळे समस्या वाढते. परंतु यावरही आपल्याकडे उपाय तयार आहे. किड्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुम्ही एका घरगुती स्प्रेचा वापर करु शकता. यासाठी १ लिटर पाण्यात २० मिली कच्चे दूध, २ ग्रॅम हळद पावडर आणि अर्धा ते एक ग्रॅम हिंग व्यवस्थित मिसळा. यानंतर यात गुळाचे पाणी घालून चांगले द्रावण तयार करा आणि मग याला स्प्रे बाॅटलमध्ये साठवून ठेवा. याच्या वापराने रोपांना किड्यांपासून दूर ठेवता येते.

 

Web Title: How to grow more green chillies in pot at home lifestyle news in marathi

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Published On: Jun 23, 2026 | 11:45 AM

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