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उपाशी पोटी कढीपत्ता खाल्ल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? पचनक्रिया आणि मधुमेहापासून सुटका मिळवण्यासाठी या पद्धतीने खा कढीपत्ता

Updated On: Aug 06, 2026 | 08:25 AM IST
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सारांश

कढीपत्त्याच्या पानांचे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. यामध्ये असलेले फायबर आणि इतर आवश्यक घटकांमुळे पचनक्रिया निरोगी राहण्यासोबतच मधुमेहावर सुद्धा नियंत्रण मिळवता येते. चला तर जाणून घेऊया कढीपत्त्याच्या पानांचे फायदे.

उपाशी पोटी कढीपत्ता खाल्ल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? पचनक्रिया आणि मधुमेहापासून सुटका मिळवण्यासाठी या पद्धतीने खा कढीपत्ता

उपाशी पोटी कढीपत्ता खाल्ल्यास शरीरात कोणते बदल होतात? पचनक्रिया आणि मधुमेहापासून सुटका मिळवण्यासाठी या पद्धतीने खा कढीपत्ता

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विस्तार

कढीपत्त्याच्या पानांचे फायदे?
नियमित किती कढीपत्त्याची पाने खावीत?
रक्तातील साखर कमी करण्यासाठी कढीपत्ता किती प्रभावी आहे?

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे शरीरसंबंधित असंख्य समस्या वाढू लागल्या आहेत. बिघडलेली पचनक्रिया, लठ्ठपणा, थकवा, अशक्तपणा, केस गळणे इत्यादी अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. शरीरसंबंधित समस्या उद्भवू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालातंराने लक्षणे तीव्र होतात आणि संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते. त्यामुळे छोट्या मोठ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे फार आवश्यक आहे. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम शरीरावर दिसून येतो. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा इत्यादी समस्या वाढल्यानंतर शरीरात बदल होतात. अशावेळी आहारात कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

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सकाळी उठल्यानंतर नियमित कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन केल्यास मधुमेहापासून सुटका मिळेल. रक्तात वाढलेली साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कढीपत्त्याची पाने चावून खावीत. कढीपत्त्याच्या पानांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, फायबर, कार्बाझोल अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉईड्स व पॉलिफेनॉल्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. या घटकांमध्ये प्रदाह-विरोधी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, ज्यामुळे चयापचय सुधारण्यास मदत होते. कढीपत्यामधील इन्सुलिनचे कार्य सुधारते. त्यामुळे दैनंदिन आहारात कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन करावे.

रक्तातील साखर कमी करण्यासाठी कढीपत्ता किती प्रभावी आहे?

मधुमेह किंवा प्री-डायबिटीज असलेल्या व्यक्तींनी सकाळी उठल्यानंतर कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन करावे. उपाशी पोटी कढीपत्ता चावून खाल्ल्यास महिनाभरात बदल दिसू लागेल. कढीपत्ता हा आहारातील एक उत्तम घटक आहे. तसेच मधुमेह असलेल्या लोकांनी उत्तम आहार घेणे फार गरजेचे आहे, अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते. जीवनशैलीत होणारे बदल शरीरासाठी घातक ठरतात. त्यामुळे गोळ्या औषधांच्या सेवनासोबतच नियमित ५ ते ६ कढीपत्त्याची पाने चावून खाणे फार आवश्यक आहे. पण कढीपत्त्याच्या पानांना कधीच इन्सुलिन किंवा गोळ्यांचा पर्याय समजू नये.

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पचनक्रिया सुधारण्यासाठी प्रभावी:

कढीपत्त्याच्या पानांमध्ये असलेले फायबर शरीराची पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते. हलकासा गॅस किंवा ऍसिडिटी झाल्यानंतर कढीपत्त्याची पाने चावून खाल्ल्यास फरक दिसून येईल. पण वारंवार जुलाब, मळमळ किंवा उलट्या होत असतील तर दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. कढीपत्यामध्ये असलेल्या गुणकारी घटकांमुळे केस गळणे पूर्णपणे थांबते. यासाठी आहारात कढीपत्त्याच्या पानांची चटणी बनवून खावी. केस गळण्यासोबतच संप्रेरकांचे असंतुलन, थायरॉईड, पोषणतत्वांची कमतरता आणि तणावापासून सुटका मिळवण्यासाठी घरगुती उपाय करणे फायदेशीर ठरते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: उपाशीपोटी कढीपत्ता खाल्ल्याने कोणते फायदे होऊ शकतात?

    Ans: कढीपत्त्यात अँटीऑक्सिडंट्स, फायबर आणि जीवनसत्त्वे असतात. उपाशीपोटी मर्यादित प्रमाणात सेवन केल्यास पचनक्रिया सुधारण्यास, चयापचयाला चालना मिळण्यास आणि शरीराला आवश्यक पोषक तत्त्वे मिळण्यास मदत होऊ शकते.

  • Que: कढीपत्ता मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतो का?

    Ans: काही संशोधनांमध्ये कढीपत्ता रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास सहाय्यक ठरू शकतो असे सुचवले आहे. मात्र, तो मधुमेहावरील औषधांचा पर्याय नाही. डॉक्टरांनी दिलेले उपचार नियमित सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.

  • Que: उपाशीपोटी कढीपत्ता कसा खावा?

    Ans: सकाळी 8–10 ताजी कढीपत्त्याची पाने स्वच्छ धुऊन चावून खाऊ शकता किंवा कोमट पाण्यासोबत घेऊ शकता. कोणताही घरगुती उपाय नियमित करण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे योग्य ठरते.

Web Title: What changes occur in the body when eating curry leaves on an empty stomach curry leaves benefits

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Published On: Aug 06, 2026 | 08:25 AM

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