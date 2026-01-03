सफेद साखर, ब्राऊन शुगर की गुळ… आरोग्यासाठी काय आहे सर्वाधिक फायदेशीर

पांढरी साखर म्हणजे काय? पोषणमूल्ये आणि शरीरावर परिणाम
पांढरी साखर ही अतिशय जास्त प्रक्रियेतून तयार केली जाते. या प्रक्रियेमुळे साखरेतील नैसर्गिक खनिजे आणि जीवनसत्त्वे जवळजवळ पूर्णपणे नष्ट होतात. यात मुख्यतः सुक्रोज असते आणि ती शरीराला फक्त रिकाम्या कॅलरीज देते. पांढऱ्या साखरेचे नियमित सेवन केल्यास रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढू शकते. यामुळे वजन वाढणे, मधुमेहाचा धोका, हृदयविकार तसेच शरीरातील सूज आणि सतत थकवा जाणवण्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
ब्राऊन शुगर म्हणजे काय? पोषणमूल्ये आणि शरीरावर परिणाम
ब्राऊन शुगर ही मूलत: पांढऱ्या साखरेत मोलॅसेस मिसळून तयार केली जाते. त्यामुळे तिला हलका तपकिरी रंग आणि किंचित वेगळी चव मिळते. मोलॅसेसमुळे यात कॅल्शियम, पोटॅशियम, आयर्न यांसारखी काही खनिजे अत्यल्प प्रमाणात आढळतात. तथापि, ब्राऊन शुगर ही पांढऱ्या साखरेपेक्षा फारशी वेगळी नाही. तिचे पोषणमूल्य मर्यादित असते आणि जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास तीही रक्तातील साखर वाढवू शकते. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने ती केवळ थोडीशी कमी हानिकारक मानली जाते.
गूळ म्हणजे काय? पोषणमूल्ये आणि शरीरावर परिणाम
गूळ हा पारंपरिक पद्धतीने उसाच्या रसापासून तयार केला जातो. यामध्ये कोणतेही रासायनिक पदार्थ वापरले जात नाहीत. त्यामुळे गुळात आयर्न, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, झिंक तसेच काही जीवनसत्त्वे नैसर्गिक स्वरूपात टिकून राहतात. गूळ पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतो, रक्त शुद्ध ठेवतो आणि हिवाळ्यात शरीराला उष्णता देतो. यामधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि थोड्या प्रमाणातील फायबरमुळे रोगप्रतिकारशक्तीही मजबूत होते. म्हणूनच गूळ केवळ गोडवा देणारा पदार्थ नसून तो आरोग्यासाठीही उपयुक्त ठरतो.
कोणता पर्याय आहे सर्वोत्तम?
या तिन्ही गोड पदार्थांची तुलना केली असता असे लक्षात येते की पांढरी साखर पोषणाच्या दृष्टीने पूर्णपणे निरुपयोगी असून तिचे दुष्परिणाम अधिक आहेत. ब्राऊन शुगरमध्ये थोडीफार खनिजे असली तरी त्याचे फायदे मर्यादितच राहतात. गूळ मात्र गोडीबरोबरच शरीराला आवश्यक असलेली काही पोषकतत्त्वे देतो आणि आरोग्यवर्धक गुणही प्रदान करतो. त्यामुळे जर गोड पदार्थाचा वापर करायचाच असेल, तर आरोग्याचा विचार करून गुळाला प्राधान्य देणे हा सर्वात चांगला पर्याय ठरतो.