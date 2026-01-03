Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

सफेद साखर, ब्राऊन शुगर की गुळ… आरोग्यासाठी काय आहे सर्वाधिक फायदेशीर

पांढरी साखर, ब्राऊन शुगर आणि गूळ यांपैकी आरोग्यासाठी गूळ हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तो गोडीबरोबरच शरीराला उपयुक्त पोषकतत्त्वे देतो, तर साखरेचे अति सेवन टाळणेच फायद्याचे ठरते.

Updated On: Jan 03, 2026 | 04:15 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • पांढरी साखर –फक्त रिकाम्या कॅलरीज देते, कोणतेही पोषण नाही; जास्त सेवन आरोग्यास हानिकारक.
  • ब्राऊन शुगर – पांढऱ्या साखरेपेक्षा किंचित चांगली, पण पोषणमूल्ये मर्यादित.
  • गूळ – काम नैसर्गिक, खनिजांनी समृद्ध आणि पचन व इम्युनिटीसाठी फायदेशीर.
दैनंदिन आहारात थोडीफार गोडी असणे अनेकांना आवडते आणि शरीरालाही ऊर्जेसाठी तिची गरज असते. मात्र गोड चव मिळवण्यासाठी आपण नेमकी कोणती साखर वापरतो, हे आरोग्याच्या दृष्टीने तितकेच महत्त्वाचे आहे. पांढरी साखर, ब्राऊन शुगर आणि गूळ – हे तिन्ही पदार्थ चवीला गोड असले तरी त्यांची पोषणमूल्ये आणि शरीरावर होणारे परिणाम वेगवेगळे असतात. योग्य पर्याय निवडल्यास गोडव्याबरोबरच आरोग्याचे फायदेही मिळू शकतात. चला तर मग, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रेम फक्त दोन जणांचं नाही! Gen Z जनरेशनला प्रेमात लागते मित्रांच्या परवानगीची गरज; वाढत चाललाय नवा ट्रेंड

पांढरी साखर म्हणजे काय? पोषणमूल्ये आणि शरीरावर परिणाम

पांढरी साखर ही अतिशय जास्त प्रक्रियेतून तयार केली जाते. या प्रक्रियेमुळे साखरेतील नैसर्गिक खनिजे आणि जीवनसत्त्वे जवळजवळ पूर्णपणे नष्ट होतात. यात मुख्यतः सुक्रोज असते आणि ती शरीराला फक्त रिकाम्या कॅलरीज देते. पांढऱ्या साखरेचे नियमित सेवन केल्यास रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढू शकते. यामुळे वजन वाढणे, मधुमेहाचा धोका, हृदयविकार तसेच शरीरातील सूज आणि सतत थकवा जाणवण्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

ब्राऊन शुगर म्हणजे काय? पोषणमूल्ये आणि शरीरावर परिणाम

ब्राऊन शुगर ही मूलत: पांढऱ्या साखरेत मोलॅसेस मिसळून तयार केली जाते. त्यामुळे तिला हलका तपकिरी रंग आणि किंचित वेगळी चव मिळते. मोलॅसेसमुळे यात कॅल्शियम, पोटॅशियम, आयर्न यांसारखी काही खनिजे अत्यल्प प्रमाणात आढळतात. तथापि, ब्राऊन शुगर ही पांढऱ्या साखरेपेक्षा फारशी वेगळी नाही. तिचे पोषणमूल्य मर्यादित असते आणि जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास तीही रक्तातील साखर वाढवू शकते. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने ती केवळ थोडीशी कमी हानिकारक मानली जाते.

गूळ म्हणजे काय? पोषणमूल्ये आणि शरीरावर परिणाम

गूळ हा पारंपरिक पद्धतीने उसाच्या रसापासून तयार केला जातो. यामध्ये कोणतेही रासायनिक पदार्थ वापरले जात नाहीत. त्यामुळे गुळात आयर्न, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, झिंक तसेच काही जीवनसत्त्वे नैसर्गिक स्वरूपात टिकून राहतात. गूळ पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतो, रक्त शुद्ध ठेवतो आणि हिवाळ्यात शरीराला उष्णता देतो. यामधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि थोड्या प्रमाणातील फायबरमुळे रोगप्रतिकारशक्तीही मजबूत होते. म्हणूनच गूळ केवळ गोडवा देणारा पदार्थ नसून तो आरोग्यासाठीही उपयुक्त ठरतो.

अवघ्या 3 साहित्यापासून घरी बनवा सर्वांच्या आवडीचा Nutella; चॉकलेटी चव सर्वांनाच करेल खुश

कोणता पर्याय आहे सर्वोत्तम?

या तिन्ही गोड पदार्थांची तुलना केली असता असे लक्षात येते की पांढरी साखर पोषणाच्या दृष्टीने पूर्णपणे निरुपयोगी असून तिचे दुष्परिणाम अधिक आहेत. ब्राऊन शुगरमध्ये थोडीफार खनिजे असली तरी त्याचे फायदे मर्यादितच राहतात. गूळ मात्र गोडीबरोबरच शरीराला आवश्यक असलेली काही पोषकतत्त्वे देतो आणि आरोग्यवर्धक गुणही प्रदान करतो. त्यामुळे जर गोड पदार्थाचा वापर करायचाच असेल, तर आरोग्याचा विचार करून गुळाला प्राधान्य देणे हा सर्वात चांगला पर्याय ठरतो.

Web Title: Which is good for health brown sugar white sugar or jaggery

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 04:15 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM