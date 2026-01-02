Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अवघ्या 3 साहित्यापासून घरी बनवा सर्वांच्या आवडीचा Nutella; चॉकलेटी चव सर्वांनाच करेल खुश

Nutella Recipe : लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारा न्यूटेला आपण घरी देखील बनवू शकतो. मुख्य म्हणजे बाजारात मिळणाऱ्या न्यूटेलाहुन याची चव अधिक चांगली आणि शरीरासाठी आरोग्यदायी ठरते.

Updated On: Jan 02, 2026 | 02:20 PM
  • न्यूटेला हा एक चॉकलेटी स्प्रेड आहे ज्याला चपाती किंवा ब्रेडवर पसरून खाल्ले जाते.
  • याची चव लहान मुलांना तसेच मोठ्यांनाही खुश करून जाते.
  • सोपी पद्धत आणि तीन साहित्यांचा वापर करून घरच्या घरी न्यूटेलाया बनवता येऊ शकते.
आजकाल बाजारात मिळणारा चॉकलेट न्यूटेला चवीला आकर्षक असले तरी त्यामध्ये जास्त प्रमाणात साखर, पाम तेल आणि रासायनिक प्रिझर्वेटिव्ह्ज असतात. रोजच्या आहारात अशी उत्पादने सतत घेतल्यास आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच घरच्या घरी बनवलेले, नैसर्गिक आणि पौष्टिक पदार्थ अधिक फायदेशीर ठरतात. न्यूटेला ही एक अशीच एक सोपी, चविष्ट रेसिपी आहे, जी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडते.

या स्प्रेडमध्ये वापरलेले मिक्स नट्स शरीराला आवश्यक असलेले प्रोटीन, फायबर आणि चांगले फॅट्स पुरवतात. डार्क चॉकलेटमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे आरोग्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. साखरेऐवजी मेपल सिरप वापरल्यामुळे या रेसिपीला नैसर्गिक गोडवा मिळतो. विशेष म्हणजे हा स्प्रेड तुम्ही ब्रेड, टोस्ट, पॅनकेक, वॉफल्स किंवा फळांसोबत सहज खाऊ शकता. फक्त काही घटक आणि थोडा वेळ दिला, की घरच्या घरी अगदी बाजारातल्या दर्जाचा टेस्टी न्यूटेला स्प्रेड तयार होतो. चला तर मग पाहूया ही सोपी आणि पौष्टिक रेसिपी.

साहित्य

  • 100 ग्रॅम मिक्स नट्स
  • 100 ग्रॅम डार्क चॉकलेट
  • 1 ते 2 टेबलस्पून मेपल सिरप
कृती
  • यासाठी सर्वप्रथम ओव्हन 180°C (किंवा 160°C फॅन) तापमानावर प्रीहिट करा. मिक्स नट्स ट्रेमध्ये पसरवून
  • सुमारे 10 मिनिटे रोस्ट करा, जोपर्यंत ते थोडे गडद रंगाचे आणि सुगंधी होत नाहीत.
  • ओव्हन नसेल, तर गॅसवर कढईत मंद आचेवर सतत हलवत नट्स रोस्ट करू शकता.
  • नट्स रोस्ट होत असताना एका पातेल्यात पाणी उकळायला ठेवा. त्यावर उष्णतारोधक भांडे ठेवून त्यात डार्क चॉकलेट घालून वितळवा. भांड्याचा तळ पाण्याला लागणार नाही याची काळजी घ्या, अन्यथा चॉकलेट जळू शकते.
  • गरमागरम रोस्ट केलेले नट्स मिक्सरच्या भांड्यात घाला आणि सलग फिरवून त्याचा मऊ, गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.
  • यासाठी साधारण 4 ते 5 मिनिटे लागतात. मध्येच मिक्सर थांबवून कडांना चिकटलेला पेस्ट खुरचून घ्या.
  • तयार नट पेस्टमध्ये वितळलेले चॉकलेट घाला आणि पुन्हा ब्लेंड करा, जेणेकरून दोन्ही नीट मिसळतील.
  • चवीनुसार 1 ते 2 टेबलस्पून मेपल सिरप घालून पुन्हा एकदा हलके ब्लेंड करा.
  • तयार न्यूटेला स्वच्छ आणि कोरड्या हवाबंद काचेच्या बरणीत भरून ठेवा.
वापरण्याचे पर्याय

  • ब्रेड किंवा टोस्टवर लावून नाश्त्यासाठी खाल्ले जाऊ शकते.
  • पॅनकेक किंवा वॉफल्ससोबत याची चव छान लागते.
  • सफरचंद किंवा केळ्याच्या फोडींमध्ये डिप म्हणून वापरले जाऊ शकते.
  • हा घरगुती मिक्स नट चॉकलेट स्प्रेड चव आणि पोषण यांचा उत्तम संगम आहे.
  • नियमित आहारात आरोग्यदायी आणि चविष्ट र्याय शोधत असाल, तर ही रेसिपी नक्कीच करून पाहा.

