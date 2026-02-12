Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने केला आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 07:57 PM

ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने केला आहे. वृक्षतोडीचा निषेधार्थ ठाण्यातील शेल पेट्रोल पंपाजवळ राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. आनंदनगर ते साकेत या परिसरात नव्या रस्त्याच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात असल्याचा दावा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला आहे.

Published On: Feb 12, 2026 | 07:57 PM

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Sarla Maheshwari Passed Away: दूरदर्शनचा चेहरा हरपला! पत्रकार सरला माहेश्वरी यांचे निधन; माध्यम जगतात शोककळा

Sarla Maheshwari Passed Away: दूरदर्शनचा चेहरा हरपला! पत्रकार सरला माहेश्वरी यांचे निधन; माध्यम जगतात शोककळा

Feb 12, 2026 | 07:47 PM
Navi Mumbai Crime : भंगार दुकानाच्या नावाखाली ड्रग्सचा व्यपार; पोलीसांनी केला 22 लाखांचा गांजा जप्त

Navi Mumbai Crime : भंगार दुकानाच्या नावाखाली ड्रग्सचा व्यपार; पोलीसांनी केला 22 लाखांचा गांजा जप्त

Feb 12, 2026 | 07:41 PM
IND vs NAM, T20 World Cup : “बरं होण्यासाठी वेळ…” अभिषेक शर्मा पाकविरुद्ध मैदानात उतरणार? कर्णधाराच्या विधानाने खळबळ 

IND vs NAM, T20 World Cup : “बरं होण्यासाठी वेळ…” अभिषेक शर्मा पाकविरुद्ध मैदानात उतरणार? कर्णधाराच्या विधानाने खळबळ 

Feb 12, 2026 | 07:37 PM
नवीन सॅमसंग ई-पेपर डिस्प्ले बाजारात; कागदासारखा लुक, डिजिटल कामगिरी

नवीन सॅमसंग ई-पेपर डिस्प्ले बाजारात; कागदासारखा लुक, डिजिटल कामगिरी

Feb 12, 2026 | 07:33 PM
Ishqnamaच्या पोस्टर पाहून आला प्रतिक्रियांचा तुफान, Shehnaaz Gillच्या लूकने चर्चेला उधाण! या दिवशी होणार प्रदर्शित

Ishqnamaच्या पोस्टर पाहून आला प्रतिक्रियांचा तुफान, Shehnaaz Gillच्या लूकने चर्चेला उधाण! या दिवशी होणार प्रदर्शित

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM

