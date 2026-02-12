Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Parbhani We Elected A Muslim Mayor Keeping In Mind The Harmony Of All Religions Rahul Patil

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

परभणी शहर महानगरपालिकेसाठी निवडणुकीपूर्वीच आम्ही काँग्रेस सोबत आघाडी केली होती आणि या आघाडीच्या माध्यमातूनच आम्हाला तब्बल 37 जागांवर यश मिळाले होते.

Updated On: Feb 12, 2026 | 07:23 PM

Follow Us:

परभणी शहर महानगरपालिकेसाठी निवडणुकीपूर्वीच आम्ही काँग्रेस सोबत आघाडी केली होती आणि या आघाडीच्या माध्यमातूनच आम्हाला तब्बल 37 जागांवर यश मिळाले होते. त्यामुळे परभणी शहर महानगरपालिकेत शिवसेना आणि काँग्रेसची सत्ता येणार हे निश्चित होते पण चंद्रपूर मध्ये झालेल्या गडबडीनंतर भाजपने परभणी मध्ये देखील फोडाफोडी चा प्रयत्न केला पण आमचा एकही मनपा सदस्य फुटला नाही उलट आम्ही भाजपाला म्हणत होतो की तुम्हाला विरोधी भाकर बसण्याचा जनतेने कौल दिला आहे आपण त्या कौल चा सन्मान करावा पण भाजपने तसं न करता पुढे राजकारण करून स्वतः तोंडघशी पडण्याचा प्रयत्न केला आहे असे म्हणत शिवसेना आमदार राहुल पाटील यांनी भाजपवर कडाडून टीका केली आहे. त्याचबरोबर महापूर पदी मुस्लिम तरुण चेहरा देऊन आम्ही सर्वधर्मसमभावाचा राजकारण करत असल्याचे देखील ते म्हणाले.

 

 

Follow Us:

परभणी शहर महानगरपालिकेसाठी निवडणुकीपूर्वीच आम्ही काँग्रेस सोबत आघाडी केली होती आणि या आघाडीच्या माध्यमातूनच आम्हाला तब्बल 37 जागांवर यश मिळाले होते. त्यामुळे परभणी शहर महानगरपालिकेत शिवसेना आणि काँग्रेसची सत्ता येणार हे निश्चित होते पण चंद्रपूर मध्ये झालेल्या गडबडीनंतर भाजपने परभणी मध्ये देखील फोडाफोडी चा प्रयत्न केला पण आमचा एकही मनपा सदस्य फुटला नाही उलट आम्ही भाजपाला म्हणत होतो की तुम्हाला विरोधी भाकर बसण्याचा जनतेने कौल दिला आहे आपण त्या कौल चा सन्मान करावा पण भाजपने तसं न करता पुढे राजकारण करून स्वतः तोंडघशी पडण्याचा प्रयत्न केला आहे असे म्हणत शिवसेना आमदार राहुल पाटील यांनी भाजपवर कडाडून टीका केली आहे. त्याचबरोबर महापूर पदी मुस्लिम तरुण चेहरा देऊन आम्ही सर्वधर्मसमभावाचा राजकारण करत असल्याचे देखील ते म्हणाले.

 

 

Web Title: Parbhani we elected a muslim mayor keeping in mind the harmony of all religions rahul patil

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 07:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा
1

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील
2

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

Kolhapur News : नागरी वस्तीत शिरला गवा; वनविभागाच्या पथकाने घेतली घटनास्थळी धाव
3

Kolhapur News : नागरी वस्तीत शिरला गवा; वनविभागाच्या पथकाने घेतली घटनास्थळी धाव

Raigad News : “मागण्या पूर्ण करा अन्यथा…” ; प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांचे धरणे आंदोलन
4

Raigad News : “मागण्या पूर्ण करा अन्यथा…” ; प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांचे धरणे आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
उत्तर कोरियात आता महिलाराज? हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी जाहीर केला आपला उत्तराधिकारी

उत्तर कोरियात आता महिलाराज? हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी जाहीर केला आपला उत्तराधिकारी

Feb 12, 2026 | 07:20 PM
युनानी की कहाणी’ हा माहितीपट डिस्कव्हरी चॅनलवर प्रसारित! ‘समग्र आणि व्यापक मांडणी’

युनानी की कहाणी’ हा माहितीपट डिस्कव्हरी चॅनलवर प्रसारित! ‘समग्र आणि व्यापक मांडणी’

Feb 12, 2026 | 07:14 PM
Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

Feb 12, 2026 | 06:42 PM
आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

Feb 12, 2026 | 06:40 PM
MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

Feb 12, 2026 | 06:40 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Feb 12, 2026 | 06:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM