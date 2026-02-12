Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

एमआयटी-डब्ल्यूपीयू जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवादरम्यान बांगलादेशच्या स्टॉलची तोडफोड पुण्यातील कोथरूड येथील एमआयटी वर्ल्ड पी युनिव्हर्सिटी (एमआयटी-डब्ल्यूपीयू) येथे ‘जागतिक संस्कृती महोत्सवा’दरम्यान एक घटना घडली आहे. भाजपच्या युवा शाखेच्या, भारतीय जनता पक्षाच्या (बीजेवायएम) काही कार्यकर्त्यांनी कॅम्पसमध्ये असलेल्या बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड केली आणि बांगलादेशचा ध्वज जाळला. ही घटना वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात विविध देशांचे विद्यार्थी त्यांच्या देशाचे खाद्यपदार्थ, संगीत आणि परंपरा सादर करतात. त्यात भारतीय आणि परदेशी दोन्ही विद्यार्थी समाविष्ट आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, मुलाखत घेतलेल्या काही जणांनी विद्यापीठात पोहोचून बांगलादेशचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्टॉलला लक्ष्य केले. यामुळे गोंधळ उडाला आणि विद्यार्थी आणि आयोजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
