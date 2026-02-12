Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Pune News Bangladeshi Food Stall Vandalized In Mit Wpu Bjp Yuva Morcha Workers Protest

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

सांस्कृतिक महोत्सवादरम्यान बांगलादेशच्या स्टॉलची तोडफोड पुण्यातील कोथरूड येथील एमआयटी वर्ल्ड पी युनिव्हर्सिटी (एमआयटी-डब्ल्यूपीयू) येथे 'जागतिक संस्कृती महोत्सवा'दरम्यान एक घटना घडली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 07:17 PM

Follow Us:

एमआयटी-डब्ल्यूपीयू जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवादरम्यान बांगलादेशच्या स्टॉलची तोडफोड पुण्यातील कोथरूड येथील एमआयटी वर्ल्ड पी युनिव्हर्सिटी (एमआयटी-डब्ल्यूपीयू) येथे ‘जागतिक संस्कृती महोत्सवा’दरम्यान एक घटना घडली आहे. भाजपच्या युवा शाखेच्या, भारतीय जनता पक्षाच्या (बीजेवायएम) काही कार्यकर्त्यांनी कॅम्पसमध्ये असलेल्या बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड केली आणि बांगलादेशचा ध्वज जाळला. ही घटना वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात विविध देशांचे विद्यार्थी त्यांच्या देशाचे खाद्यपदार्थ, संगीत आणि परंपरा सादर करतात. त्यात भारतीय आणि परदेशी दोन्ही विद्यार्थी समाविष्ट आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, मुलाखत घेतलेल्या काही जणांनी विद्यापीठात पोहोचून बांगलादेशचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्टॉलला लक्ष्य केले. यामुळे गोंधळ उडाला आणि विद्यार्थी आणि आयोजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Follow Us:

एमआयटी-डब्ल्यूपीयू जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवादरम्यान बांगलादेशच्या स्टॉलची तोडफोड पुण्यातील कोथरूड येथील एमआयटी वर्ल्ड पी युनिव्हर्सिटी (एमआयटी-डब्ल्यूपीयू) येथे ‘जागतिक संस्कृती महोत्सवा’दरम्यान एक घटना घडली आहे. भाजपच्या युवा शाखेच्या, भारतीय जनता पक्षाच्या (बीजेवायएम) काही कार्यकर्त्यांनी कॅम्पसमध्ये असलेल्या बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड केली आणि बांगलादेशचा ध्वज जाळला. ही घटना वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात विविध देशांचे विद्यार्थी त्यांच्या देशाचे खाद्यपदार्थ, संगीत आणि परंपरा सादर करतात. त्यात भारतीय आणि परदेशी दोन्ही विद्यार्थी समाविष्ट आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, मुलाखत घेतलेल्या काही जणांनी विद्यापीठात पोहोचून बांगलादेशचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्टॉलला लक्ष्य केले. यामुळे गोंधळ उडाला आणि विद्यार्थी आणि आयोजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Web Title: Pune news bangladeshi food stall vandalized in mit wpu bjp yuva morcha workers protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 07:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला
1

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा
2

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील
3

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

नीलम गोऱ्हे यांचे DCM सुनेत्रा पवारांना निवेदन; जिल्हा नियोजन आराखड्यात विशेष तरतुदी करण्याची मागणी
4

नीलम गोऱ्हे यांचे DCM सुनेत्रा पवारांना निवेदन; जिल्हा नियोजन आराखड्यात विशेष तरतुदी करण्याची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
युनानी की कहाणी’ हा माहितीपट डिस्कव्हरी चॅनलवर प्रसारित! ‘समग्र आणि व्यापक मांडणी’

युनानी की कहाणी’ हा माहितीपट डिस्कव्हरी चॅनलवर प्रसारित! ‘समग्र आणि व्यापक मांडणी’

Feb 12, 2026 | 07:14 PM
आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, सिनेमातील खास गोष्टी बद्दल अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे काय म्हणाल्या?

Feb 12, 2026 | 06:40 PM
MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

MG Majestor साठी Pre Booking सुरु! किती रुपयात बुक करता येईल एसयूव्ही? केव्हा मिळणार डिलिव्हरी? जाणून घ्या

Feb 12, 2026 | 06:40 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Feb 12, 2026 | 06:39 PM
नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

नवी मुंबईत Patel Engineering चा ऐतिहासिक पराक्रम! सिडकोच्या Water Tunnel प्रकल्पात राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित

Feb 12, 2026 | 06:37 PM
IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 12, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM