Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

कल्याण पूर्वेतील खडे गोलवली नाला पूल कमी उंचीवर असल्याने पावसाळ्यात पुलावर पाणी साचते. त्यामुळे लोकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आता नवा पूल तयार केलं जाणार आहे कामाची सुरुवात प्रशासनाकडून झाली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 02:54 PM

कल्याण पूर्वेतील खडे गोलवली नाला पूल कमी उंचीवर असल्याने पावसाळ्यात पुलावर पाणी साचते. त्यामुळे लोकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आता नवा पूल तयार केलं जाणार आहे कामाची सुरुवात प्रशासनाकडून झाली आहे. त्यामुळे दोन दिवस कामासाठी हा पूल बंद राहणार आहे. अशी माहिती कल्याण पूर्व वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन सांडभोर यांनी दिली आहे.

कल्याण पूर्वेतील खडे गोलवली नाला पूल कमी उंचीवर असल्याने पावसाळ्यात पुलावर पाणी साचते. त्यामुळे लोकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आता नवा पूल तयार केलं जाणार आहे कामाची सुरुवात प्रशासनाकडून झाली आहे. त्यामुळे दोन दिवस कामासाठी हा पूल बंद राहणार आहे. अशी माहिती कल्याण पूर्व वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन सांडभोर यांनी दिली आहे.

Published On: Feb 12, 2026 | 02:54 PM

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
राज्यातील ५ हजार १२ सहायक प्राध्यापक पदांसाठी मान्यता; उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय

Feb 12, 2026 | 02:52 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
मोठी बातमी ! पक्षविरोधात भूमिका घेणाऱ्या 69 कार्यकर्त्यांवर भाजपकडून कारवाई; थेट सहा वर्षांसाठी…

Feb 12, 2026 | 02:50 PM
Karnatak Crime: सासरच्यांच्या वेश्या व्यवसायाच्या दबावाला कंटाळून २२ वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या; कर्नाटकातील घटना

Feb 12, 2026 | 02:45 PM
NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : इटलीसमोर इंग्लंडला झुलवणाऱ्या नेपाळचे आव्हान! TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय  

Feb 12, 2026 | 02:37 PM
मनोज बाजपेयीच्या ‘घुसखोर पंडित’ चित्रपटाचे थांबले प्रदर्शन; सर्वोच्च न्यायालयाने शीर्षक बदलण्याचे दिले आदेश

Feb 12, 2026 | 02:37 PM

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM