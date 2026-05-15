Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून महापौर समीर राजूरकर यांनी ९०० मिमी जलवाहिनी तात्काळ पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Updated On: May 15, 2026 | 04:15 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापौर समीर राजूरकर यांनी महत्त्वाचा पुढाकार घेत ९०० मिमी जलवाहिनी तात्काळ पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात आलेल्या या जलवाहिनीमुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात तब्बल १७ एमएलडीने वाढ होणार असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच पाणीपुरवठ्याच्या वेळेत वीज खंडित होऊ नये यासाठी महावितरण प्रशासनाशी समन्वय साधण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

घरकुल वितरण सोहळ्याच्या निमित्ताने साताऱ्यात भाजपची शक्तिप्रदर्शनाची तयारी

महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये आणि आयुक्त अमोल येडगे उपस्थित होते. शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेताना अधिकाऱ्यांना विविध भागांतील असमतोल दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. फीडर लाईनमधून होणाऱ्या बेकायदेशीर नळजोडण्यांवर नियंत्रण ठेवून आवश्यक ठिकाणी क्रॉस कनेक्शन करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

सध्या शहराला दररोज १५५ एमएलडी पाणीपुरवठा होत असून, नवीन जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास पाणीपुरवठा अधिक सुरळीत होणार आहे. विशेषतः अपुऱ्या पाण्यामुळे त्रस्त भागांना याचा थेट फायदा होणार असून वितरणातील तफावत कमी करण्यास मदत मिळणार आहे. प्रशासनाने या प्रकल्पाला प्राधान्य देत तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पाणीपुरवठ्याच्या वेळेत वारंवार होणाऱ्या वीज खंडितीमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. ही समस्या लक्षात घेऊन महावितरणशी समन्वय साधत अखंड वीजपुरवठा राखण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे पाण्याचा दाब कायम राहून वितरण वेळापत्रक अधिक प्रभावीपणे राबवता येणार आहे.

कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

याशिवाय प्रत्येक झोननिहाय स्वतंत्र चार्ट तयार करून पाणी वितरणाचे नियोजन अधिक शिस्तबद्ध करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. पाइपलाईन फुटी किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास दुरुस्तीला लागणारा कालावधी संबंधित लोकप्रतिनिधींना त्वरित कळवण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शहरातील पाणीटंचाईवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

Web Title: 900 mm water pipeline to operate at full capacity in chhatrapati sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 04:15 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM