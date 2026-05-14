Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

बीड शहरातीन पंढरी नगरी एका 6 वर्षीय वर्षीय चिमुकल्यावर कुत्र्यांच्या टोळक्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कुत्र्याने हल्ला केला त्यावेळी शेजारच्या एका व्यक्तीने त्यांना हुसकून लावल्यामुळे चिमुकल्याचा जीव वाचला. अक्षरशा मोकाट कुत्र्याची टोळी लहान चिमुकल्याला ओढून घेऊन जाताना दिसत आहे पंधरा ते वीस फूट ओढून नेत असताना सीसीटीव्ही कॅमेरा कधी झाले आहे..मात्र या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून मोकाट कुत्र्याचा नगरपालिकेने बंदोबस्त करावा अशी मागणी केली जात आहे.
बीड शहरातीन पंढरी नगरी एका 6 वर्षीय वर्षीय चिमुकल्यावर कुत्र्यांच्या टोळक्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कुत्र्याने हल्ला केला त्यावेळी शेजारच्या एका व्यक्तीने त्यांना हुसकून लावल्यामुळे चिमुकल्याचा जीव वाचला. अक्षरशा मोकाट कुत्र्याची टोळी लहान चिमुकल्याला ओढून घेऊन जाताना दिसत आहे पंधरा ते वीस फूट ओढून नेत असताना सीसीटीव्ही कॅमेरा कधी झाले आहे..मात्र या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून मोकाट कुत्र्याचा नगरपालिकेने बंदोबस्त करावा अशी मागणी केली जात आहे.