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‘मराठीचा अभिमान अन् आशाताईंचा…’, वाचनात झालेल्या चुकांबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची सभागृहात दिलगिरी, म्हणाले…

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:34 PM IST
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सारांश

Rahul Narvekar: महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी शोकप्रस्ताव वाचनादरम्यान दीनानाथ मंगेशकर यांचे नाव चुकल्याबद्दल बुधवारी सभागृहात जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली आहे. राज ठाकरेंनी यावर तीव्र टीका केली होती.

वाचनात झालेल्या चुकांबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची सभागृहात दिलगिरी (Photo Credit- X)

वाचनात झालेल्या चुकांबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची सभागृहात दिलगिरी (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘मराठीचा अभिमान, आशाताईंचा…’
  • वाचनात झालेल्या चुकांबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची सभागृहात दिलगिरी
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
मुंबई: सोमवारी शोकप्रस्ताव वाचताना उच्चार आणि वाचनात झालेल्या चुकांबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी सभागृहात तीव्र खेद व्यक्त केला. सोशल मीडियावरील तीव्र टीका आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केलेल्या टिप्पणीनंतर, नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की या चुका पूर्णपणे अनवधानाने झाल्या होत्या. विधानसभेत निवेदन करताना नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, त्यांना देण्यात आलेल्या शोकप्रस्तावांच्या मजकुरात तांत्रिक आणि टायपोग्राफिकल चुका होत्या, ज्या त्यांनी नकळतपणे वाचल्या. त्यांनी नमूद केले की एकूण १२ शोकप्रस्ताव होते आणि त्यांना दिलेल्या प्रिंटआउटमधील मजकूर अस्पष्ट होता, फॉन्टचा आकार खूप लहान होता आणि त्यात काही तांत्रिक त्रुटी होत्या.

पूर्णपणे अनवधानाने झालेली चूक

ते म्हणाले, “मला मराठी भाषेचा अभिमान आहे आणि मी तिचा आदर करतो. गेल्या चार वर्षांत, विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मी मराठीतून अनेक भाषणे केली आहेत आणि सभागृहाचे कामकाज यशस्वीपणे चालवले आहे. महान गायिका आशाताई भोसले यांच्यासारख्या दिग्गज व्यक्तीचा अपमान करण्याची कल्पनाही कोणी करू शकत नाही विशेषतः विधानसभा अध्यक्ष तर नाहीच. जी घटना घडली ती पूर्णपणे अनवधानाने झालेली चूक होती. तरीही, यामुळे राज्यातील नागरिकांच्या किंवा सभागृहातील सदस्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील, तर मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो.”

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ही घटना सोमवारी घडली जेव्हा नार्वेकर दिवंगत पार्श्वगायिका आशा भोसले आणि राजकीय विचारवंत दीनदयाळ उपाध्याय यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकप्रस्ताव वाचत होते. वाचन करताना त्यांनी उच्चार आणि तथ्यांबाबत अनेक चुका केल्या. सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेणारी घटना म्हणजे त्यांनी आशा भोसले यांचे वडील प्रसिद्ध संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर यांचे नाव चुकून “दीनदयाळ मंगेशकर” असे वाचले.

या घटनेनंतर त्यांना सोशल मीडियावर मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही कडक शब्दांत टीका केली; इतक्या गंभीर प्रसंगी भाषेचा असा निकृष्ट वापर होणे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी उपरोधिकपणे टिप्पणी केली की, अध्यक्षांच्या हातात दिलेला कागद जणू काही आधी कोणीतरी ‘भेळ’ खाण्यासाठी वापरला असावा, असे वाटत होते.

बुधवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. उबाठा नेते आमदार अजय चौधरी यांनी याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. अध्यक्षांना चुकीचा आणि त्रुटीपूर्ण मजकूर पुरवणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली; कारण या घटनेमुळे विधानसभेची प्रतिष्ठा आणि अध्यक्षांचा सन्मान यांवर परिणाम झाला होता.

“महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा राज्ये देशाच्या…”; काय म्हणाले Rahul Narvekar?

Web Title: Assembly speaker rahul narwekar apologizes in the house for errors made while reading

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:33 PM

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