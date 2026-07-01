सातासमुद्रापार घुमला विठ्ठलनामाचा गजर! लंडनहून निघाली पंढरीची दिंडी; ११ देशांचा प्रवास करून विठुरायाच्या भेटीसाठी येणार पादुका

इंग्लंडमधील रॉयल विंडसर रेसकोर्स येथून ६ जून २०२६ रोजी या जागतिक वारीचे भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान झाले. कपाळी गंध, गळ्यात तुळशीमाळ, हाती भगवा ध्वज आणि मुखी विठ्ठलनामाचा अखंड गजर… अशा वातावरणात भारतीयांसह विविध देशांतील भाविकांनी या दिंडीत सहभाग घेतला. भारतीय वारकऱ्यांचा भक्तिभाव, समतेचा संदेश आणि शिस्तबद्ध वारी पाहून अनेक परदेशी नागरिकही या सोहळ्याचे सहभागी बनले.
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या वारीत विठ्ठलाच्या पादुका इंग्लंड, नेदरलँड्स, बेल्जियम, फ्रान्स, लक्झेंबर्ग, जर्मनी, पोलंड, झेक रिपब्लिक, हंगेरी, तुर्की आणि जॉर्जिया अशा ११ देशांतून सुमारे ५० दिवसांचा प्रवास करणार आहेत. जॉर्जियामधून या पादुका विमानाने मुंबईत आणल्या जाणार असून त्यानंतर त्या आळंदीत पोहोचतील. तेथून पारंपरिक पालखी सोहळ्यासह दिंडीत सहभागी होत विठुरायाच्या भेटीसाठी पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहेत.
या जागतिक वारीमागील संकल्पना मूळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आणि सध्या लंडनमध्ये वास्तव्यास असलेले अनिल खेडकर यांची आहे. २०१७ पासून ते नियमितपणे पंढरीची वारी करत आहेत. लंडनमध्ये विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर उभारण्याचा संकल्प आणि परदेशात वाढणाऱ्या भारतीय तरुणांना वारकरी संप्रदाय, संत साहित्य व महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची ओळख करून देण्याच्या उद्देशातून त्यांनी हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला.
या वारीत रिले पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रत्येक देशातील भाविक आपल्या देशाच्या हद्दीपर्यंत पादुकांसह पदयात्रा करून त्या पुढील देशातील वारकऱ्यांकडे सुपूर्द करत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण युरोपमध्ये विठ्ठलनामाचा गजर घुमत असून विविध देशांतील भारतीयांना एकाच भक्तीच्या सूत्रात बांधण्याचे काम ही वारी करत आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये भारतातून विठ्ठलाच्या पादुका तब्बल ७० दिवसांचा प्रवास करून लंडनमध्ये पोहोचल्या होत्या. त्या वेळी विविध देशांतील भारतीयांनी ढोल-ताशांच्या गजरात त्यांचे स्वागत केले होते. त्याच प्रेरणेतून ‘लंडन ते पंढरपूर वारी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली.
वारकरी संप्रदाय हा केवळ धार्मिक परंपरा नसून समता, बंधुभाव, सेवा आणि मानवतेचा संदेश देणारी जीवनशैली आहे. आता हाच संदेश जगभर पोहोचविण्याचे कार्य या जागतिक वारीच्या माध्यमातून घडत असून पंढरीची वारी खऱ्या अर्थाने ‘विश्ववारी’ बनत असल्याची भावना वारकरी व्यक्त करत आहेत.
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हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट येथे डॅन्यूब नदीच्या काठावर लंडन ते पंढरपूर वारीचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले. वारकरी पोशाख, कपाळी गंध, भगवा ध्वज आणि हरिनामाच्या गजरात भारतीयांसह हंगेरीयन नागरिकांनी विठुरायाच्या पादुकांचे मनोभावे दर्शन घेतले. या सोहळ्यात सुमारे १०० ते १५० भारतीय आणि स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते, अशी माहिती बुडापेस्टमधील भारतीय रहिवासी व वारीचे प्रतिनिधी विनोद धायगुडे यांनी दिली.