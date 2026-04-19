प्रसूतीनंतर काही तासांत मातेचा मृत्यू; सिजेरियननंतर प्रकृती बिघडली अन् डॉक्टरांनी...

नाशिक : कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल असलेल्या मातेचा प्रसूतीनंतर काही तासात मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. याप्रकरणानंतर संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयात ठिय्या देत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रशांत पाटील यांनी कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर शवविच्छेदनानंतर नातलगांनी मृतदेह ताब्यात घेतला.
तताणी (ता.बागलाण) येथील संगीता तात्या पवार (वय ३१) यांना प्रसूतीसाठी गुरुवारी (दि.१६) कळवण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास सिझर प्रसूती करण्यात आली. नवजात बालक व माता सुखरूप असताना शुक्रवारी (दि. १७) सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास मातेला अस्वस्थ वाटत असल्याने संबंधित डॉक्टरांनी पेशंटला अधिक उपचारासाठी नाशिक येथे पाठवावे लागेल असे सांगितले. मात्र, उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्याचे सांगत मातेला अस्वस्थ वाटत असताना आधी कल्पना न देता परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर नातलगांना पेशंटला जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यास सांगितल्याचा आरोप महिलेचे पती तात्या नारायण पवार यांनी केला. मातेचा मृत्यू झाल्याने संतप्त झालेल्या नातलगांनी दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा पवित्रा घेत वैद्यकीय अधीक्षकांच्या दालनात ठिय्या दिला.
पोलिसांकडून समजूत काढण्याचा प्रयत्न
पोलिस निरीक्षक खगेन्द्र टेंभेकर यांनी नातलगांच्या भावना समजून घेत परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत नातलगांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. दरम्यान, वैद्यकीय डॉ. प्रशांत पाटील यांनी सदर प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला.
