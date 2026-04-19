Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Amravati Sex Scandal Kamal Residency Flat Video Case News Marathi

एक फ्लॅट, दोन मित्र आणि विचित्र अट; अमरावती सेक्स स्कँडलचा पर्दाफाश, एकाच ठिकाणी व्हिडिओ शूटचा धक्कादायक प्रकार समोर

Amravati Crime News : अमरावतीतील कमल रेसिडेन्सीमधील एक फ्लॅट सध्या चर्चेत आहे. हा फ्लॅट दोन मित्रांच्या कहाणीशी जोडला गेला आहे, ज्यामुळे परतवाडा सेक्स स्कँडल उघडकीस आले आणि त्यांची काळी कृत्ये समोर आली.

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:33 AM
एक फ्लॅट, दोन मित्र आणि विचित्र अट; अमरावती सेक्स स्कँडलचा पर्दाफाश, एकाच ठिकाणी व्हिडिओ शूटचा धक्कादायक प्रकार समोर

एक फ्लॅट, दोन मित्र आणि विचित्र अट; अमरावती सेक्स स्कँडलचा पर्दाफाश, एकाच ठिकाणी व्हिडिओ शूटचा धक्कादायक प्रकार समोर

Follow Us:
Follow Us:
  • अमरावती सेक्स स्कँडलचा पर्दाफाश
  • एकाच ठिकाणी व्हिडिओ शूटचा धक्कादायक प्रकार समोर
  • अमरावती ग्रामीण पोलिसांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान
Amravati Crime News Marathi : महाराष्ट्रातील अमरावती शहरातील कटोरा नाका परिसरात एक अपार्टमेंट आहे. कमल रेसिडेन्सी नावाच्या या अपार्टमेंटच्या तिसऱ्या मजल्यावर एक फ्लॅट आहे. या अपार्टमेंटमधील भीषण सत्य समोर येत असताना, अमरावती शहर आणि अमरावती ग्रामीण भागातील रहिवासी अधिकाधिक भयभीत होत आहेत. आपल्या प्रिय व्यक्तीचे फोटो असलेला व्हिडिओ समोर येईल या भीतीने प्रत्येक कुटुंब ग्रासले आहे.

दरम्यान, सेक्स स्कँडलमध्ये अटक झालेल्या चार आरोपींपैकी एकाने भाड्याने घेतलेल्या फ्लॅटची माहिती समोर आली. त्या फ्लॅटमध्ये कोणतेही कुटुंब राहत नव्हते. त्याऐवजी, फक्त मुली आणि मुलेच तिथे येत असत. आतापर्यंतच्या पोलीस तपासानुसार, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले अनेक व्हिडिओ आणि फोटो त्याच फ्लॅटमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आले होते. सध्या, पोलिसांनी फ्लॅटला कुलूप लावले आहे. त्याच अपार्टमेंटच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या श्रीकांत मक्केश्वर यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निवासी परिसर असल्याने आणि तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये कोणतेही कुटुंब राहत नसल्याने, मुले आणि मुली वारंवार येत असत. यामुळे सोसायटीचे वातावरण बिघडत होते. श्रीकांत यांच्यासह अनेक रहिवाशांनी, दुसरीकडे राहणाऱ्या फ्लॅट मालकाकडे याबद्दल तक्रार केली होती.

Solapur Crime: करमाळ्यात धक्कादायक प्रकार! दारूच्या त्रासाला कंटाळून बहिणीनेच भावाचा गळा आवळून खून

श्रीकांत यांच्या म्हणण्यानुसार, फ्लॅटमध्ये येणाऱ्या मुली सहसा बुरखा घालत किंवा दुपट्ट्याने चेहरा झाकत असत, ज्यामुळे त्यांची ओळख लपवली जात असे. श्रीकांत यांच्या म्हणण्यानुसार, अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि फ्लॅट उघडकीस आल्यानंतर, मानव नावाच्या एका व्यक्तीने फ्लॅटला कुलूप लावले आणि पोलीस येण्यापूर्वीच तो पळून गेला.

हा फ्लॅट अमरावती शहरात आहे. या लैंगिक घोटाळ्यात सामील असलेले बहुतेक लोक अमरावती ग्रामीण भागातील रहिवासी आहेत. याचा अर्थ, दोन्ही ठिकाणची अधिकारक्षेत्रे वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे, अमरावती ग्रामीण पोलीस या प्रकरणात अमरावती शहर पोलिसांची मदत घेत आहेत. दरम्यान, अमरावती ग्रामीण पोलिसांनी या लैंगिक गैरव्यवहार प्रकरणात आणखी दोघांना अटक केली आहे. त्यांची नावे मोहम्मद साद आणि तबरेज खान अशी आहेत. यामुळे अटक केलेल्या आरोपींची संख्या आता चार झाली आहे. यापूर्वी पोलिसांनी अयान अहमद आणि उझैर खान यांना अटक केली होती.

या लैंगिक गैरव्यवहार प्रकरणात या चार व्यक्तींच्या भूमिकेबद्दल पोलिसांना सध्या स्पष्टता नसली तरी, त्यांनी अटक केलेल्या आरोपींकडून पाच मोबाईल फोन आणि इतर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली आहेत. व्हिडिओ आणि प्रतिमांचे खरे स्रोत आणि व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी यांची तपासणी केली जात आहे. लैंगिक गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित व्हिडिओ आणि फोटोंची वाढती संख्या लक्षात घेता, आता या प्रकरणाचा तपास एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्यात आला आहे. या पथकामध्ये दोन महिला कर्मचाऱ्यांसह ४० पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

मात्र, सध्या अमरावती ग्रामीण पोलिसांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, अद्याप एकही पीडित किंवा त्यांचे कुटुंबीय पोलीस तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. वरवर पाहता, अपमान आणि बदनामीच्या भीतीने कोणीही तक्रार दाखल करू इच्छित नाही. अमरावती ग्रामीण पोलिसांनी अशा कुटुंबांना तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन करणारे एक औपचारिक निवेदन जारी केले आहे. त्यांची संपूर्ण तक्रार महिला अधिकाऱ्यांसमोर सीलबंद केली जाईल आणि त्यांच्या तक्रारीतील सत्यता कोणालाही कळणार नाही. अमरावती ग्रामीण पोलीस गेल्या तीन दिवसांपासून पीडित कुटुंबांना वारंवार आवाहन करत असूनही, अद्याप एकही पीडित किंवा त्यांचे कुटुंब, अगदी गोपनीयपणे का होईना, जबाब देण्यासाठी पुढे आलेले नाही.

आता प्रश्न असा आहे की, केवळ सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओ आणि फोटोंच्या आधारे पोलीस हे प्रकरण न्यायालयात कसे नेतील? आणि त्याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे, हे प्रकरण न्यायालयात टिकेल का? सरकारी वकिलांनाही याची पूर्ण जाणीव आहे. ते म्हणतात की, जर पीडित व्यक्ती पुढे आली नाही, तर आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी कुटुंबातील सदस्याचा जबाबही पुरेसा असतो. तक्रारदार पुढे न आल्याची अनेक प्रकरणे असली तरी, डिजिटल किंवा परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे खटले लढवले गेले आहेत.

मात्र, पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, आतापर्यंतच्या तपासात असा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही की हे लैंगिक प्रकरण दोषारोप करण्यासाठी रचले गेले होते. उलटपक्षी, सत्य परिस्थिती होती. आरोपीच्या प्राथमिक चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या एका मित्रानेच ते अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. या मित्राला काही पैसे हवे होते, पण दुसऱ्या मित्राने पैसे देण्यास नकार दिला. रागाच्या भरात, त्याने त्याच मित्राने त्याच मोबाईल फोनवर पाठवलेले व्हिडिओ टेलिग्राम ॲपवर अपलोड केले.

पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, या व्हायरल व्हिडिओ आणि फोटोंमागील संपूर्ण प्रकरण हे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंडच्या वादाचे असल्याचे दिसते. यामुळेच, आतापर्यंत ब्लॅकमेल झाल्याची तक्रार घेऊन एकही पीडित महिला पोलिसांकडे पुढे आलेली नाही. खरे तर, मुख्य आरोपी अयानच्या अटकेनंतर, अयानचा दुसरा मित्र या व्हायरल व्हिडिओंच्या मागे असल्याचे उघड झाले. त्याचे नाव उझैर इक्बाल आहे. पोलिसांनी उझैरलाही अटक केली. दोघांची चौकशी केल्यानंतर एक विचित्र कहाणी समोर आली. मात्र, हा केवळ एक प्राथमिक वृत्तांत आहे.

१९ आणि २० वर्षांचे अयान आणि उझैर हे मित्र आहेत. दोघेही अमरावतीचे रहिवासी आहेत. कोणाच्या किती गर्लफ्रेंड आहेत, याची त्यांच्यात स्पर्धा होती. अचूक संख्या सिद्ध करण्यासाठी, ते दोघे एकटे असताना त्यांच्या गर्लफ्रेंड्सचे नियमितपणे व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असत. उझैर इक्बालकडे अयानचे असे एकूण आठ व्हिडिओ होते. काही दिवसांपूर्वी, उझैरने अयानकडे काही पैसे मागितले, पण अयानने नकार दिला. यानंतर, उझैरने अयानचे व्हिडिओ टेलिग्राम ॲपवर पोस्ट केले. दोन दिवसांतच हे व्हिडिओ व्हायरल झाले, ज्यामुळे अमरावतीमध्ये खळबळ उडाली. तथापि, अमरावती पोलीस अद्याप व्हायरल व्हिडिओमागील हेतू स्पष्टपणे उघड करत नाहीत.

सध्या, अमरावती पोलिसांनी एक मोठे एसआयटी पथक तयार केले असून तपास सुरू झाला आहे. सहा पीडितांची ओळखही पटली आहे. आता फक्त पीडित व्यक्तीने पुढे येऊन तक्रार दाखल करण्याची वाट पाहायची आहे, जेणेकरून पुढील कारवाई करता येईल. पण प्रश्न असा आहे की, पोलीस त्यांचा विश्वास खरोखरच जिंकू शकतील का, जेणेकरून ते आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून एक गोपनीय पोलीस तक्रार दाखल करतील किंवा आपला जबाब देतील? हा प्रश्न यासाठी निर्माण होतो, कारण गेल्या चार दिवसांपासून सोशल मीडियावर फिरत असलेले व्हिडिओ आणि फोटो पोलीस अद्याप पूर्णपणे थांबवू शकलेले नाहीत.

Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! रील बनवण्याच्या नादात बसची धडक; चिमुकल्याचा मृत्यू, 25 जखमी

Web Title: Amravati sex scandal kamal residency flat video case news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 11:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
1

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना
2

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला
3

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत
4

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

May 18, 2026 | 12:57 PM
NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

May 18, 2026 | 12:56 PM
तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

May 18, 2026 | 12:54 PM
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM