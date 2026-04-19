एक फ्लॅट, दोन मित्र आणि विचित्र अट; अमरावती सेक्स स्कँडलचा पर्दाफाश, एकाच ठिकाणी व्हिडिओ शूटचा धक्कादायक प्रकार समोर

दरम्यान, सेक्स स्कँडलमध्ये अटक झालेल्या चार आरोपींपैकी एकाने भाड्याने घेतलेल्या फ्लॅटची माहिती समोर आली. त्या फ्लॅटमध्ये कोणतेही कुटुंब राहत नव्हते. त्याऐवजी, फक्त मुली आणि मुलेच तिथे येत असत. आतापर्यंतच्या पोलीस तपासानुसार, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले अनेक व्हिडिओ आणि फोटो त्याच फ्लॅटमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आले होते. सध्या, पोलिसांनी फ्लॅटला कुलूप लावले आहे. त्याच अपार्टमेंटच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या श्रीकांत मक्केश्वर यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निवासी परिसर असल्याने आणि तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये कोणतेही कुटुंब राहत नसल्याने, मुले आणि मुली वारंवार येत असत. यामुळे सोसायटीचे वातावरण बिघडत होते. श्रीकांत यांच्यासह अनेक रहिवाशांनी, दुसरीकडे राहणाऱ्या फ्लॅट मालकाकडे याबद्दल तक्रार केली होती.
श्रीकांत यांच्या म्हणण्यानुसार, फ्लॅटमध्ये येणाऱ्या मुली सहसा बुरखा घालत किंवा दुपट्ट्याने चेहरा झाकत असत, ज्यामुळे त्यांची ओळख लपवली जात असे. श्रीकांत यांच्या म्हणण्यानुसार, अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि फ्लॅट उघडकीस आल्यानंतर, मानव नावाच्या एका व्यक्तीने फ्लॅटला कुलूप लावले आणि पोलीस येण्यापूर्वीच तो पळून गेला.
हा फ्लॅट अमरावती शहरात आहे. या लैंगिक घोटाळ्यात सामील असलेले बहुतेक लोक अमरावती ग्रामीण भागातील रहिवासी आहेत. याचा अर्थ, दोन्ही ठिकाणची अधिकारक्षेत्रे वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे, अमरावती ग्रामीण पोलीस या प्रकरणात अमरावती शहर पोलिसांची मदत घेत आहेत. दरम्यान, अमरावती ग्रामीण पोलिसांनी या लैंगिक गैरव्यवहार प्रकरणात आणखी दोघांना अटक केली आहे. त्यांची नावे मोहम्मद साद आणि तबरेज खान अशी आहेत. यामुळे अटक केलेल्या आरोपींची संख्या आता चार झाली आहे. यापूर्वी पोलिसांनी अयान अहमद आणि उझैर खान यांना अटक केली होती.
या लैंगिक गैरव्यवहार प्रकरणात या चार व्यक्तींच्या भूमिकेबद्दल पोलिसांना सध्या स्पष्टता नसली तरी, त्यांनी अटक केलेल्या आरोपींकडून पाच मोबाईल फोन आणि इतर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली आहेत. व्हिडिओ आणि प्रतिमांचे खरे स्रोत आणि व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी यांची तपासणी केली जात आहे. लैंगिक गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित व्हिडिओ आणि फोटोंची वाढती संख्या लक्षात घेता, आता या प्रकरणाचा तपास एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्यात आला आहे. या पथकामध्ये दोन महिला कर्मचाऱ्यांसह ४० पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
मात्र, सध्या अमरावती ग्रामीण पोलिसांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, अद्याप एकही पीडित किंवा त्यांचे कुटुंबीय पोलीस तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. वरवर पाहता, अपमान आणि बदनामीच्या भीतीने कोणीही तक्रार दाखल करू इच्छित नाही. अमरावती ग्रामीण पोलिसांनी अशा कुटुंबांना तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन करणारे एक औपचारिक निवेदन जारी केले आहे. त्यांची संपूर्ण तक्रार महिला अधिकाऱ्यांसमोर सीलबंद केली जाईल आणि त्यांच्या तक्रारीतील सत्यता कोणालाही कळणार नाही. अमरावती ग्रामीण पोलीस गेल्या तीन दिवसांपासून पीडित कुटुंबांना वारंवार आवाहन करत असूनही, अद्याप एकही पीडित किंवा त्यांचे कुटुंब, अगदी गोपनीयपणे का होईना, जबाब देण्यासाठी पुढे आलेले नाही.
आता प्रश्न असा आहे की, केवळ सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओ आणि फोटोंच्या आधारे पोलीस हे प्रकरण न्यायालयात कसे नेतील? आणि त्याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे, हे प्रकरण न्यायालयात टिकेल का? सरकारी वकिलांनाही याची पूर्ण जाणीव आहे. ते म्हणतात की, जर पीडित व्यक्ती पुढे आली नाही, तर आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी कुटुंबातील सदस्याचा जबाबही पुरेसा असतो. तक्रारदार पुढे न आल्याची अनेक प्रकरणे असली तरी, डिजिटल किंवा परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे खटले लढवले गेले आहेत.
मात्र, पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, आतापर्यंतच्या तपासात असा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही की हे लैंगिक प्रकरण दोषारोप करण्यासाठी रचले गेले होते. उलटपक्षी, सत्य परिस्थिती होती. आरोपीच्या प्राथमिक चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या एका मित्रानेच ते अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. या मित्राला काही पैसे हवे होते, पण दुसऱ्या मित्राने पैसे देण्यास नकार दिला. रागाच्या भरात, त्याने त्याच मित्राने त्याच मोबाईल फोनवर पाठवलेले व्हिडिओ टेलिग्राम ॲपवर अपलोड केले.
पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, या व्हायरल व्हिडिओ आणि फोटोंमागील संपूर्ण प्रकरण हे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंडच्या वादाचे असल्याचे दिसते. यामुळेच, आतापर्यंत ब्लॅकमेल झाल्याची तक्रार घेऊन एकही पीडित महिला पोलिसांकडे पुढे आलेली नाही. खरे तर, मुख्य आरोपी अयानच्या अटकेनंतर, अयानचा दुसरा मित्र या व्हायरल व्हिडिओंच्या मागे असल्याचे उघड झाले. त्याचे नाव उझैर इक्बाल आहे. पोलिसांनी उझैरलाही अटक केली. दोघांची चौकशी केल्यानंतर एक विचित्र कहाणी समोर आली. मात्र, हा केवळ एक प्राथमिक वृत्तांत आहे.
१९ आणि २० वर्षांचे अयान आणि उझैर हे मित्र आहेत. दोघेही अमरावतीचे रहिवासी आहेत. कोणाच्या किती गर्लफ्रेंड आहेत, याची त्यांच्यात स्पर्धा होती. अचूक संख्या सिद्ध करण्यासाठी, ते दोघे एकटे असताना त्यांच्या गर्लफ्रेंड्सचे नियमितपणे व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असत. उझैर इक्बालकडे अयानचे असे एकूण आठ व्हिडिओ होते. काही दिवसांपूर्वी, उझैरने अयानकडे काही पैसे मागितले, पण अयानने नकार दिला. यानंतर, उझैरने अयानचे व्हिडिओ टेलिग्राम ॲपवर पोस्ट केले. दोन दिवसांतच हे व्हिडिओ व्हायरल झाले, ज्यामुळे अमरावतीमध्ये खळबळ उडाली. तथापि, अमरावती पोलीस अद्याप व्हायरल व्हिडिओमागील हेतू स्पष्टपणे उघड करत नाहीत.
सध्या, अमरावती पोलिसांनी एक मोठे एसआयटी पथक तयार केले असून तपास सुरू झाला आहे. सहा पीडितांची ओळखही पटली आहे. आता फक्त पीडित व्यक्तीने पुढे येऊन तक्रार दाखल करण्याची वाट पाहायची आहे, जेणेकरून पुढील कारवाई करता येईल. पण प्रश्न असा आहे की, पोलीस त्यांचा विश्वास खरोखरच जिंकू शकतील का, जेणेकरून ते आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून एक गोपनीय पोलीस तक्रार दाखल करतील किंवा आपला जबाब देतील? हा प्रश्न यासाठी निर्माण होतो, कारण गेल्या चार दिवसांपासून सोशल मीडियावर फिरत असलेले व्हिडिओ आणि फोटो पोलीस अद्याप पूर्णपणे थांबवू शकलेले नाहीत.
