कसे काम करते WhatsApp चे Passkey फीचर? OTP पेक्षा चांगले की वाईट? जाणून घ्या सविस्तर

Whatsapp Passkey Feature: व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्सच्या सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी पासकी नावाचे एक नवीन फीचर रिलीज करण्यात आले आहे. पण पासकी की ओटीपी असा प्रश्न नेहमीच यूजर्सच्या मनात असतो. तुम्ही कोणत्या फीचरचा वापर करता?

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:34 AM
  • WhatsApp मध्ये आलेले पासकी फीचर लॉगिन प्रक्रिया OTP पेक्षा जलद आणि अधिक सोपी बनवते.
  • पासकीमध्ये फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक किंवा PIN वापरल्यामुळे फिशिंग आणि SIM स्वॅपसारख्या हॅकिंगपासून अधिक सुरक्षितता मिळते.
  • OTP उपयुक्त असले तरी पासकी फीचर वेळ वाचवून युजर एक्सपीरियन्स अधिक चांगला करते.
अलीकडेच टेक कंपनी मेटाने त्यांच्या मालकीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी एक नवीन सिक्योरिटी फीचर लाँच केले होते. हे नवीन फीचर पासकी या नावाने सुरु करण्यात आले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपचे पासकी फीचर लॉगिनची एक नवीन पद्धत आहे. यामध्ये यूजर्सना वारंवार ओटीपीची गरज भासत नाही. जेव्हा तुम्ही लॉगिन करता व्हॉट्सअ‍ॅप तुमच्या फोनचे फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक किंवा पिनद्वारे तुमची ओळख व्हेरिफाय करतो. म्हणजेच डिव्हाईसचे सिक्योरिटी फीचरच तुमची व्हॉट्सअ‍ॅप लॉगिन आइडेंटिटी बनते. या नव्या पासकी फीचरमुळे लॉगिन प्रोसेस अधिक जास्त स्मूद आणि जलद होते.

ओटीपी आणि पासकीमध्ये फरक काय आहे?

ओटीपी असा एक कोड असतो जो एसएमएसद्वारे तुमच्या फोनवर पाठवला जातो. हे ओटीपी यूजर्स मॅन्युअली त्यांच्या अ‍ॅपमध्ये एंटर करतात. यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅप लॉगिन करण्याची प्रोसेस अधिक स्मूद आणि जलद होते. एसएमएसद्वारे पाठवला जाणारा हा कोड एका मर्यादित वेळेपर्यंत उपलब्ध असतो. यानंतर हा कोड एक्सपायर होतो. मात्र पासकीमध्ये कोणताही कोड वापरला जात नाही. या फीचरमध्ये केवळ फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक किंवा पिनचा वापर केला जातो. यानंतर तुम्ही थेट तुमच्या व्हॉट्सअ‍ॅपध्ये लॉगिन करू शकता. ही प्रोसेस ओटीपीपेक्षा अधिक जास्त सोपी आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कोण देते अधिक जास्त सुरक्षा?

सुरक्षेच्या बाबतीत बोलायचं झाले तर पासकी फीचर ओटीपीपेक्षा जास्त सुरक्षित मानले जाते. फिशिंग किंवा सिम स्वॅप सारख्या पद्धतींचा वापर करून कधी कधी ओटीपी हॅक केला जाऊ शकतो. मात्र पासकीमध्ये तुमचे बायोमेट्रिक डिटेल्स (जसे फिंगरप्रिंट किंवा फेस अनलॉक) चा वापर केला जातो. हे डिटेल्स कॉपी करणं किंवा चोरी करणं कठीण असतं.

पासकी की ओटीपी कोण तुमच्यासाठी चांगले?

ओटीपी आणि पासकी या दोन्हीमध्ये कोण जास्त सुरक्षित आणि चांगले आहे, असा प्रश्न जेव्हा विचारला जातो, तेव्हा अनेक लोकं फोनच्या पासकी फीचरला सपोर्ट करते. पासकी फीचर ओटीपीपेक्षा नेहमीच चांगले मानले जाते. ही एक सुरक्षित पद्धत देखील आहे. कधी कधी ओटीपीचा एसएमएस येण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. मात्र पासकीच्या बाबतीत असं होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते. ओटीपी हे देखील एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असले तरी, त्याचा वापर नवीन डिव्हाइस घेताना किंवा तुमच्या व्हॉट्सॲपचा बॅकअप घेताना केला जातो. पासकी वेळ वाचवते आणि यूजरचा अनुभव सुधारते.

