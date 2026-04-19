Akshaya Tritiya: अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी वाहन खरेदी करण्यासाठी आणि गृह प्रवेशासाठी काय आहेत मुहूर्त

आज रविवार, 19 एप्रिल रोजी अक्षय्य तृतीया आहे. सोन्याव्यतिरिक्त इतर वस्तूंची खरेदी करणे फायदेशीर मानले जाते. या दिवशी वाहनाची गुंतवणूक करणे ही एक शुभ गुंतवणूक मानली जाते. वाहन खरेदी करण्यासाठी काय आहे मुहूर्त जाणून घ्या

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:30 AM
  • अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी खरेदी करण्यासाठी मुहूर्त
  • वाहनाची खरेदी करण्यासाठी मुहूर्त
  • गृहप्रवेश करण्यासाठी शुभ मुहूर्त
 

जर तुम्ही नवीन कार किंवा दुचाकी घेण्याचा विचार करत असाल, तर अक्षय्य तृतीया तुमच्यासाठी खूप खास दिवस ठरू शकतो. हा सण अनेक शुभ योगायोग घेऊन येतो, जे गुंतवणुकीसाठी अत्यंत शुभ ठरतील. रविवार, 19 एप्रिल रोजी अक्षय्य तृतीया आहे हा दिवस केवळ धार्मिक दृष्ट्याच शुभ दिवस नाही, तर नवीन गोष्टींची सुरुवात करण्यासाठी देखील एक अत्यंत शुभ दिवस आहे. यावेळी ग्रहांची स्थिती खरेदीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करत आहे. अक्षय्य तृतीयेला कार किंवा बाईक खरेदी करण्याची शुभ वेळ जाणून घ्या.

ग्रहांचा संयोग आणि त्याचे महत्त्व

वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील तिसरा दिवस कृत्तिका नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाच्या प्रभावाखाली असेल, जो कोणतेही नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी शुभ मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या दिवशी चंद्र आणि शुक्र वृषभ राशीत एकत्र येतील, ज्यामुळे धन आणि सुखसोयींमध्ये वाढ होईल. दरम्यान, मंगळ, बुध आणि शनि यांचा त्रिग्रही योग देखील मीन राशीत प्रभावी ठरेल. या संयोगांचा प्रभाव जीवनात समृद्धी, सुखसोयी आणि स्थिरता आणतो. या दिवशी वाहन खरेदी करणे शुभ मानले जाते आणि त्याचे दीर्घकालीन फायदे मिळतात. त्यामुळे, नवीन वाहन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी असेल.

वाहनाची खरेदी करण्यासाठी काय आहे शुभ मुहूर्त

वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाचा तिसरा दिवस दुपारी 1.1 वाजता सुरू होतो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10.39 पर्यंत असणार आहे. जर तुम्ही या दिवशी कार किंवा बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर हा शुभ मुहूर्त नक्की लक्षात ठेवा, विशेषतः मोठ्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत.

अबुझ मुहूर्त: सकाळी १०:४९ ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५:५१

अभिजित मुहूर्त: सकाळी 11:55 ते दुपारी 12:46 पर्यंत

त्रिपुष्कर योग: सकाळी 7:10 ते 10:49 पर्यंत

अशुभ वेळेपासून दूर राहा

शुभ वेळेसोबतच, काही वेळा अशा असतात ज्या टाळणे महत्त्वाचे असते

राहूकाळ: 19 एप्रिल दुपारी 4.32 ते पहाटे 6.8

यमगंड: 19 एप्रिल दुपारी 12 ते पहाटे 1.30

भद्रा: 19 एप्रिल दुपारी 12.26 ते पहाटे 12.58

अक्षय्य तृतीयेला गृहप्रवेश करण्यासाठी मुहूर्त

धार्मिक श्रद्धेनुसार, अक्षय्य तृतीयेला केलेल्या कोणत्याही कामाचे फळ शाश्वत असते, म्हणजेच त्याचे शुभ प्रभाव कधीही संपत नाहीत. या दिवशी घरात प्रवेश केल्याने घरात कायमस्वरूपी सुख, समृद्धी आणि संपत्ती येते. असेही मानले जाते की या दिवशी देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद लाभतो, ज्यामुळे नवीन घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते.

गृहप्रवेशाच्या वेळी कोणते नियम पाळावे

अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी घरात प्रवेश करताना काही परंपरांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मुख्य प्रवेशद्वार फुले, कमानी आणि रांगोळीने सजवणे शुभ मानले जाते, ज्यामुळे सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रवेशास प्रोत्साहन मिळते. प्रवेश करण्यापूर्वी वास्तुशांती, नवग्रह पूजा आणि हवन करावे. घरात प्रवेश करताना जोडप्याने प्रथम आपला उजवा पाय ठेवावा, जे एका शुभ सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते. याव्यतिरिक्त, शंखनाद केल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होण्यास मदत होते असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अक्षय्य तृतीया इतकी शुभ का मानली जाते?

    Ans: अक्षय्य तृतीया हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक दिवस असल्याने या दिवशी कोणतेही शुभ कार्य मुहूर्त न पाहता करता येते.

  • Que: वाहन खरेदीसाठी अक्षय्य तृतीया योग्य आहे का?

    Ans: होय, या दिवशी वाहन खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे दीर्घकाळ समृद्धी आणि सुरक्षिततेचा आशीर्वाद मिळतो, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी गुंतवणूक करणे योग्य आहे का?

    Ans: होय, या दिवशी केलेली गुंतवणूक दीर्घकाळ लाभदायक ठरते, अशी श्रद्धा आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 11:30 AM

International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या 'या' जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती

Washim News : खामगावचा 'Green Pattern' ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल 'इतके' संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा 'सुपर' पराभव, 'किंग्ज' प्ले ऑफ बाहेर?

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा 'असा' रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

