Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Masoom Project Expanded Statewide Mental Support For Children Across 121 Organizations

‘वंचित मुलांसाठी मोठं पाऊल! ‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यभर विस्तार; १२१ संस्थांतील मुलांना मानसिक आधार

महाराष्ट्र सरकारने बाल संगोपन संस्थांतील मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी ‘मासूम’ प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा उपक्रम आता राज्यभरातील १२१ संस्थांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:19 AM
'वंचित मुलांसाठी मोठं पाऊल! ‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यभर विस्तार; १२१ संस्थांतील मुलांना मानसिक आधार

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘मासूम’ प्रकल्प १२१ बाल संगोपन संस्थांमध्ये राबवून मुलांना मानसिक आणि भावनिक आधार दिला जाणार.
  • समुपदेशन आणि कला-आधारित उपचारांद्वारे मुलांच्या विकासावर भर दिला जात आहे.
  • आतापर्यंत १,८६१ मुलांना लाभ; ५,००० पेक्षा अधिक समुपदेशन सत्रे पार पडली.
राज्यभरातील बाल संगोपन संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांचे मानसिक आणि भावनिक आरोग्य सुधारण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ‘मासूम’ प्रकल्पाचा आता राज्यभर विस्तार केला जात आहे. अत्याचार, परित्याग किंवा गंभीर आघातामुळे मानसिक तणावाखाली असलेल्या मुलांना मानसिक आधार आणि सामाजिक संरक्षण देणे, हे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र महिला आणि बाल विकास विभाग आणि आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या ‘एम्पॉवर’ उपक्रमादरम्यान झालेल्या सामंजस्य कराराअंतर्गत (एमओयू) राबविण्यात येत आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सुरू झालेला हा उपक्रम आता राज्यभरातील १२१ बाल संगोपन संस्थांपर्यंत पोहोचणार आहे. यापूर्वी तो मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आणि नागपूर यांसारख्या शहरांपुरता मर्यादित होता, परंतु आता त्याची व्याप्ती वाढवून त्यात संकटात सापडलेल्या आणि कायद्याशी संघर्ष करणाऱ्या मुलांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीयेचा सुवर्णयोग; सोने-चांदी व वाहनांचे प्री-बुकिंग फुल्ल, हजारो गाड्यांची आज डिलीव्हरी

क्षमतावाढ उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रयत्न

केवळ मुलावर उपचार करणे हा उद्देश नाही, तर बाल कल्याण समितीचे सदस्य आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सभोवतालचे वातावरण संवेदनशील करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देणे हा देखील आहे. हा प्रकल्प केवळ मुलांचा मानसिक आघात कमी करत नाही, तर त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणत आहेत. सरकार आणि खाजगी क्षेत्रातील ही भागीदारी महाराष्ट्रातील वंचित मुलांसाठी एक नवी आशा म्हणून उदयास आली आहे.

२७ वर्षांत मुंबईचे तापमान २ अंशांनी वाढले! ‘काँक्रिटच्या जंगला’मुळे मुंबईकरांचा श्वास कोंडला; आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता

२० संस्थांमधील १,८६१ मुलांना फायदा

  • या प्रकल्पाचे यश यावरून दिसून येते की, एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत २० संस्थांमधील १,८६१ मुलांना याचा थेट फायदा झाला.
  • या कालावधीत ५,००० हून अधिक समुपदेशन सत्रे घेण्यात आली. ‘मासूम’ अंतर्गत मुलांसाठी ‘कला-आधारित
  • उपचार वापरले जातात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या भावना अधिक चांगल्या प्रकारे व्यक्त करण्यास मदत होते.
    आगामी टप्प्यांमध्ये व्यावसायिक उपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) सुरू करण्याचीही योजना आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Masoom project expanded statewide mental support for children across 121 organizations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 11:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
3

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
4

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM