फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लबची स्थापना, मुंबई प्रेस क्लबचे समर खडस फेडरेशनच्या उपाध्यक्षपदी

एकसमान व्यासपीठ उपलब्धतेचा उद्देश
देशभरातील पत्रकार संघटनांना एकसमान राष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा उद्देशाने सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० अंतर्गत या महासंघाची नोंदणी करण्यात आली आहे. या महासंघाचे संस्थापक सदस्य म्हणून प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मुंबई प्रेस क्लब, प्रेस क्लब कोलकाता, प्रेस क्लब हैदराबाद, चंदीगड प्रेस क्लब, स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश, गुवाहाटी प्रेस क्लब आणि अगरतळा प्रेस क्लब यांचा समावेश आहे.
महासंघाच्या १० सदस्यीय गव्हर्निंग कौन्सिलचीही घोषणा करण्यात आली आहे. प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष गौतम लाहिरी यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. कोलकाता प्रेस क्लबचे अध्यक्ष स्नेहाशीस सूर, मुंबई प्रेस क्लबचे अध्यक्ष समर खडस आणि हैदराबाद प्रेस क्लबचे अध्यक्ष विजय रेड्डी यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. चंदीगड प्रेस क्लबचे अध्यक्ष सौरभ दुग्गल हे सरचिटणीस असतील. याशिवाय संगीता बरुआ पिशारोटी (सहसरचिटणीस), नीरज ठाकूर (कोषाध्यक्ष), प्रवीण खारीवाल, प्रणब सरकार आणि कागेन कलिता यांचा कार्यकारिणीत समावेश आहे. देशातील पत्रकार आणि माध्यम क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा सामूहिक आवाज अधिक प्रभावी करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
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कोण आहेत समर खडस
समर खडस हे सध्या मुंंबई प्रेस क्लबचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. गेल्या काही वर्षात त्यांनी अनेक पत्रकार आणि फोटोग्राफर, व्हिडिओग्राफर यांना योग्य काम मिळावे यासाठी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये अनेक उपक्रम राबवले असून महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्रामध्ये ते पॉलिटिकल एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. मुंबई प्रेस क्लबला पुढे आणण्यामध्ये त्यांचा महत्त्वाचा वाटा मानला जातो.
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१०-सदस्यीय नियामक परिषद स्थापन
संघराज्याचा कारभार पाहण्यासाठी १०-सदस्यीय नियामक परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये खालील सदस्यांचा समावेश आहे—